港漂呻香港工作沒時間偷懶？嫌6點收工太晚「8小時每秒都在幹」 網民：會不會因為你做得慢

香港人向來以講求效率、節奏急促聞名，職場上的高壓環境或會令初來乍到的打工仔吃不消。最近有港漂在社交平台上發文，大呻在港工作期間完全沒有時間「摸魚」（偷懶），指每日上班的八小時內必須每分每秒都專注工作，加上下午6時才下班，讓她深感「真的好累啊！」

港漂呻香港工作沒時間偷懶？嫌6點收工太晚「8小時每秒都在幹」

最近有港漂在社交平台上發文，大呻在港工作期間完全沒有時間「摸魚」（偷懶）（圖片來源：《我的少女時代》劇照）

事緣有一名來港發展的網民在「小紅書」上，以「香港工作沒時間摸魚正常嗎」為題發文，大吐在港工作的苦水。事主雖然表示現時任職的公司「不用OT」（不用加班），但背後卻有著讓其吃不消的工作強度，大呻「八小時每一秒都在幹」，工作期間完全沒有喘息的空間，令他事主禁直呼「真的好累啊」。除了工作強度高之外，事主亦對香港的通勤與放工時間感到無奈，發問「和香港有沒有5點下班的工作」，並感嘆「6點下班太晚了」。

網民：會不會因為你做得慢

帖文隨即在網上引起了廣泛關注與討論，有網民認為有網民認為不能「摸魚」的工作並不正常，直言「必須透過摸魚提高性價比，否則我接受不了那麼低的工資」。有網民指點迷津，建議事主若工作量過大應主動與上司溝通，笑言可以告訴上司「我工作太多忙不過來了，ABC你先要哪個？」，藉此重新調配工作，將當天的工作量化繁為簡。亦有人認為是事主工作效率太低：「會不會因為你做得慢。」

來源：小紅書

文：M