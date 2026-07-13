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李居明-書展六大新作面世《貓兒風水學》玄學新課題｜李居明大師會客室

生活百科
更新時間：00:05 2026-07-13 HKT
發佈時間：00:05 2026-07-13 HKT

一年一度香港書展7月15日開幕。今年書展有六本新作面世。特別推薦《貓兒風水學》。同是天涯愛貓人，一說到要寫此書，我身邊的貓奴馬上興奮起來，紛紛發來自家貓兒狗兒的各種萌照，笑稱要在書中爭一席位。其實，自從先前我在專欄談及貓兒健康風水，大家都迴響熱烈，如今這本《貓兒風水學》終於面世。是今年書展送給所有愛貓人最特別的禮物。

當有客人問我是否可以養貓養狗時，我突然醒悟到，八字神數可參破國家、公司、個人的一生榮辱，貓狗也有八字！誰宜養貓誰忌養貓，這是前人沒有發現的。而主人與貓兒的相處亦會影響其命運，甚至是來救命的。當我打開愛貓如命的歷代帝王命盤，配以貓的五行八字，明白貓與人的八字是相通的。參透寵物與人的關係，開展了玄學新課題！

最值得一提的是，此書刊登了我搜羅的日本東京超人氣「貓寺廟」朝聖指南，以及「貓咪用品專賣店」獨家資訊，一書在手，你去日本旅行時可採購到所有最可愛的貓兒用品，各位貓奴絕對不容錯過！

大師發現貓兒與主人的八字息息相關，這是一個玄學新課題，大師將前人從未發現的秘密寫成《貓兒風水學》，勢必成為今年書展大熱門。
大師發現貓兒與主人的八字息息相關，這是一個玄學新課題，大師將前人從未發現的秘密寫成《貓兒風水學》，勢必成為今年書展大熱門。

《藥師經導讀》傳授茶葉加持法

繼今年六月三度派送《藥師經》後，我特別閉關寫作《藥師經導讀》趕在今年書展面世。從玄學五行來看，藥師法門屬於東方淨琉璃世界，在五行上具有補木的功效。在九運火毒熾熱的當下，人人需要「木」來生旺與潤澤。木代表健康、活力與仁愛，正是克制火毒、療癒身心疾病的良藥。

本書分十章節，介紹了藥師佛及日月光菩薩、十二神將、十二大願，以及藥師真言、藥壺手印等。鮮為人知的藥師文化、供奉藥師佛的寺廟。首次傳授了如何為自己和家人創造八粒藥師藥丸，以及茶葉加持法，將之布施給親朋戚友乃《藥師經》文化的進一步推廣和應用。

此書特別加刊了《藥師經》全文，和「藥師三尊」寫佛畫，可作藥師法修持之用。願一切有情都得到藥師佛「七難即滅，七福即生」的加持。

《藥師經導讀》是《藥師經》文化的進一步推廣和應用。
《藥師經導讀》是《藥師經》文化的進一步推廣和應用。

「東密三書」密法與生活融合

東密真言宗最新系列作品《東密入門》。雖名為「入門」，但只要你看一眼書中目錄，便知其內容含金量極高。內容包括理趣經之修持、財神千座法修持等。這是每周六、日在課堂上的精彩演繹，其中部分內容乃近年傳授修明密阿闍黎「金胎二部」大法中的精彩文字記錄，整理出版，破例刊載《東密入門》及「阿闍黎修持導讀第三輯」《新世代密教改運與修持》。

為何要修密？《密宗啟蒙》一書是你最好的選擇。這是理解東方密教精粹的第一本書，此次「彩色圖像版」加入了大量珍貴密宗圖騰，耳目一新。

《風水大師》是學習九運風水羅盤必看的教科書。應廣大讀者熱烈要求，書中將九運羅盤的箇中奧秘首度全盤公開，看罷此書，相信你定能功力大進。

李居明「香港書展」攤位： 1C-D18，扶正堂、新光黃埔吉祥居聯合銷售，所有書籍同步8折優惠。歡迎蒞臨支持。

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