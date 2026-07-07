中環富利絲綢疋頭8月中結業！40年布行老字號 搜羅各地織錦/紥染真絲 網民慨嘆：香港歷史

香港近年多間老店不敵時代變遷相繼結業，不論是酒樓食肆或零售店都先後與街坊告別。中環利源西街一間開業40年的布行老字號「富利絲綢疋頭」，以訂造窗簾、枱布或各類布製品見稱，惟近日店方於網上平台宣佈將於8月中結業，引起網民慨嘆可惜：「佢哋啲布好靚！」

中環富利絲綢疋頭8月中結業！40年布行老字號 搜羅各地織錦／紥染真絲

利源西街的排檔與零售店舖林立，當中不少為開業多年的老字號，甚有一種懷舊的氣息。位於利源西街一間始於1986年的布行老字號「富利絲綢疋頭」，多年來搜羅各地布料，從韓國織錦、日本布料、本地紥染全真絲，以至具機能性的帆布、聚酯纖維、遮光布及納米布料等均一應俱全，同時以訂造窗簾、枱布各類布製品見稱，且材質可自由配搭。惟這間40年老字號近日於網上平台宣佈將於8月中光榮結業，店內的各款布料正減價清貨。

對於中環布行老店結業，不少網民慨嘆不捨，「好可惜，啲布好靚我都買咗幾幅」、「布料睇落好靚喎！」；有網民分享過往造衫歷史，「50多年造衫都係喺呢度買布」、「香港歷史」。有網友認為近年消費模式改變，令實體店面對大挑戰，「個個去淘，邊個去造衫」、「個個都淘寶、拼多多、京東，呢啲實體店遲早都係會玩完」。

利源東西街被譽為「中區女人街」

香港中區是殖民地管治時代的開端，早期華人聚居，19世紀末進行填海工程，當時台山富商金利源獲得利源東街一幅地，建成4層高商住樓，1894年附近建成一條街道，金利源用自己名字命名為「利源東街」（Li Yuen Street East），成為香港第一條街道以華人名字命名。1906年金利源得到富商李乃普支持，興建「利源西街」（Li Yuen Street West），兩條街被合稱「利源東西街」。20世紀初，利源東街曾經有幾家報館，因此被稱為「報紙街」。

早年香港百貨公司不多，也沒有大型購物商場，1950年代利源東西街出現小販攤檔，售賣價廉物美的女士服裝、飾物、日用品、中國手工藝品，也有舶來品如化妝品、胸圍、內衣褲、手錶、手袋等，故此利源東西街亦有「中區女人街」之稱。不但吸引本地婦女光顧，亦是遊客購物好去處，更是香港首條國際知名的「女人街」。隨著網絡發達改變近年購物模式，利源東西街已不復全盛時期熱鬧，不過街道上保留歷史文化魅力，吸引遊客前往感受舊香港情懷。

文：RY

資料及圖片來源：富利絲綢疋頭-布料/窗簾、全港店舖執笠結業消息 關注組