長沙灣藥材舖免費涼茶贈街坊 港人感動「搵食艱難但處處有愛」 網民：派咗好多年了

香港不乏暖心善舉。最近，有港人發現長沙灣東京街的一間藥材舖，向街坊提供免費涼茶，老闆娘更堅持不收分文，窩心善行令他深受感動，感歎：「現時香港搵食艱難，但亦處處有愛。」令不少網民紛紛讚揚「好人好事」：「佢哋派咗好多年了。」

長沙灣藥材舖免費涼茶贈街坊 港人感動「搵食艱難但處處有愛」

最近有港人發現長沙灣東京街的一間藥材舖，向街坊提供免費涼茶，老闆娘更堅持不收分文。（圖片來源：Facebook 群組「長沙灣美食及消費關注組」）

事緣有網民日前在 Facebook 群組「長沙灣美食及消費關注組」中發文，分享自己與妻子路過長沙灣東京街的「東江藥行」時，發現該店正提供「免費嘅涼茶服務街坊」，告示註明「限每人一碗」。事主與妻子隨後一同飲用了一碗，並在事後打算入內付款以示支持，然而店內的「婆婆唔肯收」錢。

面對店方的慷慨，事主在大感驚喜之餘，亦深受觸動。他形容，雖然現時本港經濟環境面臨挑戰，市民生活不易，但這件事讓他由衷體會到「現時香港搵食艱難，但亦處處有愛」。

網民：派咗好多年了

帖文曝光後，隨即引來街坊與網民留言讚賞，直言這是難能可貴的好人好事。不少知情網民更透露，該藥舖的善舉並非一時之興，紛紛留言證實「佢派左好多年」、「好多年了」、「去清吓感冒都好。」，亦有街坊回憶起店內醫術精湛的老中醫師：「做幾年有個好大年紀嘅中醫師喺度，而家唔知仲喺唔喺度呢？嗰陣時睇佢真係好犀利嘅，feel到佢把搏有用啲氣功，有啲氣喺我隻手度行緊！」

來源：Facebook 群組「長沙灣美食及消費關注組