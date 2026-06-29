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台旅客來港飲茶遇搭枱「怪客」？核突食相嚇到急埋單 離開驚見一幕當場崩潰 網民兩極反應：個心有點難過VS俾我都走人

生活百科
更新時間：15:45 2026-06-29 HKT
發佈時間：15:45 2026-06-29 HKT

「飲茶」為香港具代表性的飲食文化之一，茶客閒時享受「一盅兩件」，或於假日時相約親友們飲茶聚餐，成為不少香港家庭聯繫感情的儀式之一，亦成為遊客們來客朝聖體驗活動。近日，一位曾多次來港旅遊的台灣遊客到一間老牌酒樓飲茶，竟然遇到一位搭枱「怪客」，其食相嚇到事主急急埋單之外，隨後一個舉動更令他當場崩潰。帖文引起網民熱議，有人認為未能接受，也有人認為「怪客」行為令人心酸。

台旅客來港飲茶遇搭枱「怪客」？核突食相嚇到急埋單 離開驚見一幕當場震驚

香港茶樓文化強調「水滾茶靚」之外，精美點心隨年月發展更是越發精緻，成為本地人閒暇「歎茶」或旅客來港時的必試體驗之一。近日，一位曾多次來港旅遊的台灣遊客到本地一間老牌酒樓飲茶，他與朋友二人被安排入座一張四人枱，「坐低冇耐，就有個好似homeless（無家）嘅人，硬係要同我哋搭枱」。事主表示知道搭枱於香港是平常事，但對方的行為卻令他感到奇怪，他形容對方只開茶，但未有點選任何點心。

內心疑惑的事主向侍應反映對方行為古怪並要求換位，侍應則表示：「應該係等朋友」。事主繼續觀察「搭枱客人」，發現對方竟從家當中拿出兩粒燒賣放入茶杯內，此食相嚇怕事主決定急急埋單，「最後我同朋友都食唔落，仲有少少嘢食剩，就埋單走人」。正當事主埋單離開時，留意到對方一舉動令他感到震驚，「佢竟然拎咗我哋枱上食剩嘅叉燒包嚟食」。

網民兩極反應：個心有點難過VS俾我都走人

對於事主來港飲茶遇到的奇怪「搭枱客」，有網民見慣此行為並感到心酸，「有時老人家因經濟環境問題，冇人會想的」、「其實陰功嘅」、「見怪不怪，經濟實在太差」、「睇到你這篇文章，個心有點難過」。不過，也有網民表示不能接受食「二手飯」此行為，「食嘢好講環境、心情，俾我都一樣，走人唔食」、「就係見你哋埋單走人咪執嚟食埋，好多呢啲人，真係有人攞其他人未飲晒啲咖啡奶茶，見到眼都突埋」、「第一次聽專登去酒樓食，真係嚇一跳」、「佢應該等人哋走，就食人哋食剩嘅嘢」。

文：RY
資料及圖片來源：Threads

延伸閱讀：香港酒樓茶客百態！港人目擊母子稱無錢「一去無回頭」 網民力數5大「極品」惡行：似乎逢XX都唔好？

 

 

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