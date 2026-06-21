中、港家長會文化衝擊？內地媽首參與「全程懵了」 3點震驚兩地教育觀念差異：完全不一樣的思路

本港中、小學定期舉行家長會，成為家長與老師溝通的橋樑，家長透過老師的分享了解教育的方向或參與不同工作坊。近年越來越多內地家長安排子女來港求學，中港兩地存有文化與習慣差異，一名內地媽分享自己首次參與家長會時「全程懵了」，更從3點震驚兩地教育觀念差別。

中港家長會文化衝擊？內地媽首參與「全程懵了」 3點震驚兩地教育觀念差異

近年越來越多內地家長安排子女來港求學，中港兩地存有文化與習慣差異，一名內地媽分享自己首次參與家長會時「全程懵了」。樓主當時即場遇到語言衝擊，表示老師全程說粵語及英語，「我坐在那兒像聽天書，旁邊的本地家長笑嘻嘻！」由於樓主聽不明白，只好全程裝懂，「結束後趕緊找老師用普通話重新問了一遍」。對比內地的家長會，樓主分享內地家長坐於學校禮堂內聽着校長講話，惟香港家長會則坐在圓桌，家長可隨時提問或質疑老師說法，「剛開始我都不敢說話，後來發現這邊家長特別直接，在我看來都是懟老師了」。

最讓樓主震驚的是老師想知道家長對孩子的期待，「不是告訴你要怎麼做，在內地都是老師說家長聽，家長會結束後，老師給每個家長遞了杯咖啡」。樓主笑言自己參與家長會多年，從來沒有這種待遇，「來香港最不適應的不是生活，是這種教育觀念的差異！這裏真的很尊重孩子，在香港和老師溝通的心得跟內地真的完全不一樣的思路。」

網民分享不慣互動式家長會：跟不熟的家長互動感覺可怕

對於樓主於香港家長會遇到的3大衝擊，有網民分享不習慣家展需要互動的方式，「這個是Coffee Meeting吧，我一次也沒參加過，一想起要全程英語，還要跟不熟的家長互動，就感覺好可怕。」同時，有自稱內地老師的網民亦表示希望能此方式開家長會；不過，有網友認為即使是「生源極差的學校」，也會詢問家長對孩子有甚麼期待與規劃，「這很正常」。

文：RY

資料及圖片來源：小紅書