房署晚上突擊家訪？公屋戶疑被檢舉「今年第2次」網民提醒小心騙徒 1招分辨房署職員身份

港府近年銳意打擊公屋被濫用行為，不少公屋住戶都表示曾有房署職員在不同時段進行突擊家訪。日前，再有公屋戶在社交平台發文，表示「琴晚十點幾訓（瞓）訓（瞓）下比（被）房署拍門」，而且是今年第2次，更笑言「係咪比（俾）無聊人檢舉？」對此，有網民提醒住戶需要提高警覺，教1招以便公屋戶識別房署職員身份。詳情即看下文！

房署晚上突擊家訪？公屋戶疑被檢舉「今年第2次」

有公屋住戶於社交平台發文，指昨天（6月17日）晚上約10時左右，突然有房署職員登門家訪，「琴晚十點幾訓（瞓）訓（瞓）下比（被）房署拍門，話要入屋檢查」，更表示這已是今年第2次遇到同類事件，笑言懷疑是「比（俾）無聊人檢舉」，以致頻頻被檢查。

據房屋署表示，為打撃濫用公屋，例如是租戶丟空單位、讓非認可人士佔用單位、分租單位，或在單位內進行不法活動等行為。房署會採取恆常的屋邨管理措施，並輔以屋邨職員每兩年一次的家訪，以核實單位是否用得其所。

網民提醒小心騙徒 晚上家訪不合理？

帖文引起網民熱議，對於樓主一年內遇到兩次家訪，明顯與房署的「每兩年一次」規定有別，有人認為樓主「被重點盯中」、「係唔係得罪人俾人玩」、「你最好打去辦事處問下有冇咁嘅事，有人博大霧你就慘」。有網民則認為訪問者身份可疑，惟有住戶解釋指，「家訪應為特別調查人員，有個案會於半夜、假期、黑雨、颱風日子上門！」也有人認為於晚間進行家訪屬合理，「朝早個個返晒工見唔到人就慘」。

房署簡化家訪調查系統 1招分辨房署職員身份

根據房屋署的官方資料，進行例行家訪是管理公屋的恆常機制之一。為確保房屋資源得以妥善運用及合理分配，房署自2008年起已引進一項簡化的家訪調查系統，授權職員根據《房屋條例》第22條的規定進行例行家訪，以打擊濫用公屋的行為。在家訪期間，職員會使用行動裝置，並要求住戶出示身份證明文件以核對戶籍資料。若住戶的家庭狀況有所變更（如結婚、遷出等），應即場通知職員。

文：TF

資料及圖片來源：公屋討論區-香港Facebook群組、房屋署、星島圖片庫