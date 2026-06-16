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iPhone電量無故蒸發20%？未必與電池老化有關 3步檢查待機耗電主因

生活百科
更新時間：16:09 2026-06-16 HKT
發佈時間：16:09 2026-06-16 HKT

有時將手機叉電至100%電量，本打算睡覺不叉電也沒所謂，豈料經歷一晚待機之後竟然無故蒸發20%。大家遇到此情況可能以為與手機電池老化有關，但其實未必因老化而起，可以先從3方面檢查，找出待機耗電的主要原因，以免再發生電池白白蒸發的困境。

iPhone電量無故蒸發20%？未必與電池老化有關

大家有沒有發現將手機放在一旁待機的時候，即使甚麼都沒有做，手機電量可能會一直減少。遇到此情況可能第一時間檢查電池健康度，根據Apple官方建議，當電池最大容量降至80%以下，或手機出現頻繁自動關機、嚴重影響續航力時，便建議大家更換電池。一般正常使用下，一年內健康度下降5%至10%屬正常。如在保養期內且健康度低於80%，符合條件可獲免費維修。不過，如果檢查電池健康度仍然在正常範圍內，手機待機耗電會因何而起呢？

3步檢查待機耗電主因

如果大家未有發現電池健康度出現問題時，可從以下3方面找出待機耗電主因，從而更改設定以保持電池續航力。

  1. 查看App消耗電量：大家可先打開設定→電池→查看所有電池用量，詳細顯示哪個App消耗最多電量，協助用戶診斷異常耗電來源
  2. 關閉手機App背景刷新：即使大家退出部份手機App，其實也會繼續於背景自動刷新、用步或獲取定位，當大家找到耗電異常的App後，便可以從設定→一般→背景App重新整理，關閉手機App不必要的背景刷新權限
  3. 調整定位權限：大家可留意手機App內的定位設定，先到設定→私隱與保安→定位服務，查看有沒有手機App被設置成「始終允許訪問位置」。萬一手機App長期獲取更新定位，也是待機耗電的重要原因之一，大家可按個人需求調整定位權限，以免耗電。

文：RY

資料來源：Apple

延伸閱讀：WhatsApp新功能｜支援一機多號 簡單3步設定 自由切換工作、私人帳戶

 

 

 

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