尖沙咀火鍋店午市$98海鮮蒸飯「縮水」？網民轟宣傳片取巧「冇諗過現實爭咁遠」 店方拍片道歉+承諾補償

本地飲食業近年備受考驗，面對激烈競爭，大小餐廳都需以創意及抵食價吸引客人光顧。尖沙咀海鮮火鍋「妹姐潮鍋鮮」早前推出午市$98海鮮蒸籠車仔飯，由宣傳片可見，蒸飯上鋪滿龍蝦、鮑魚等海鮮，賣相豐富，更標榜「新鮮現場即蒸」。不過，有網民前往餐廳時卻發現實際情況與廣告片大有不同，怒轟店方宣傳取巧：「冇諗過現實爭咁遠」，引來網民熱議。店方隨後就此投訴拍片道歉，以及承諾補償：「呢個係我妹姐嘅承諾及誠意」。

尖沙咀火鍋店午市$98海鮮蒸飯「縮水」？

尖沙咀海鮮火鍋店「妹姐潮鍋鮮」早前推出午市$98海鮮蒸籠車仔飯，老闆娘妹姐更在宣傳短片中以「98蚊喺尖沙咀食龍蝦」作招徠，客人可從龍蝦、開邊蝦、龍躉片、帶子、鮑魚、蜆或花甲、豉汁倉魚、鮮吊桶、馬友魚、鮮肥牛等逾10款食材中，任選3款作蒸飯材料，同時加送飲品。

從宣傳片可見，蒸飯上鋪滿龍蝦、鮑魚、開邊蝦等海鮮，賣相豐富，同時標榜「新鮮現場即蒸」。而在另一條宣傳片中，妹姐提到推出這款午市海鮮蒸飯難免會「蝕錢」，但她希望尖沙咀區的客人能以相宜價錢享受到抵食午餐，「成日食兩餸飯，好慘㗎嘛。」

網民轟宣傳片取巧：「冇諗過現實爭咁遠」

不過，有食客慕名前往光顧後，卻發現海鮮蒸飯實際賣相與份量與宣傳片相距甚遠，令他大為失望。從食客照片可見，蒸飯內零落放了半隻龍蝦、一條豉油蒸魚及約4片龍躉片，「都知冇咁大隻蛤乸隨街跳，但冇諗過現實爭咁遠，所謂龍躉片，如果唔係嗰度有蒜蓉，我應該呢一世唔會搵到」。

帖文引起網民熱議，不少人認為餐廳宣傳取巧並有落差，「片頭話抵食，你條片show得出嚟，同你個出品完全兩回事」、「嗰日睇到呢個廣告，心諗『有冇咁抵呀！』」、「廣告就所有料都放晒上去，實物只可以揀三樣」、「剔曬全部海鮮先有圖中效果？咁就唔好話自己$98啦！」、「唔該唔好拎住一籠咁多款海鮮同人講$98，結果$98只係揀3款！」。

店方拍片道歉+承諾補償：呢一次事件真係好好嘅教訓

面對一眾網民的討論與批評，妹姐為此拍片道歉，承認因宣傳時未有標明份量引起誤會，「今次呢個$98海鮮定食有少少誤會，純粹係我哋啲片冇講清楚畀大家知」。妹姐表示早前網上宣傳片內的份量為雙人份量，包含6份海鮮在內 ，至於單人份量從10款食材中揀選3款，「之前冇標明白，令大家誤會咗，呢一次事件真係好好嘅教訓，之後嘅宣傳，我哋都會拍真實嘅單人份量，雙人份亦會標得清清楚楚，多謝各位鬧醒我，我妹姐即刻改！」

為了補償曾於6月10日至13日消費此定食套餐的客人，妹姐表示只要憑收費或支付記錄，於6月20日之前再次光顧，「我會補償返一份單人定食份量畀你哋，呢個係我妹姐嘅承諾及誠意。」

文:RY

資料及圖片來源:Threads、ciupotfresh_tst