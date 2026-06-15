李居明-貓的歎世界智慧 九運寵物開火庫玄機｜李居明大師會客室

上期公開了如何讓家中的毛孩住得舒舒服服之風水秘密，收到讀者極大迴響，這確實是現代人既關心又很擔心的問題。

最近，大家都聽到一個好消息！全港有二千多間食肆申請放寬，讓主子們可以帶着狗隻進入餐廳一起飲茶食飯。這也證實了我一直以來的玄學推算：火年火月到底是好還是不好？這個消息證實了應該是好！

為甚麼？因為步入九運，九運行九紫離火，有火必旺，而貓狗，即寅和戌的密碼，在玄學上正是代表「開火庫」。 你想想，酒家食肆如果能批准讓貓狗進去，牠們穿插其中可帶旺夜市生意！這確實是寵物界和餐飲界的重大好消息。

貓毛的玄學演繹

我本身也是貓奴，非常明白箇中奧秘。平時我回家換衣服，通常都會摺好放在椅子上。但每天上班前，我都發現一件事，就是我的褲子上全部都是貓毛，因為牠最喜歡躺在我的褲子上，牠愛你的褲子，是代表甚麼呢？

我請教養貓專家、我的拍檔主持林寄韻，她說這是貓在宣洩主權、留下氣味在你的衣物身上，不讓其他動物接近你。但我的演繹更深一層，因為牠很疼我，想保護我，牠發現主人不夠木，特別是今年火多又被金劈，我的腿部經常會痛，所以牠特別把毛粘在主人的褲子上，讓我能夠多沾些貓毛、補多些木！林寄韻表示非常同意，因為她家中的貓兒每晚也會睡在她心口。木生火，貓咪睡在心口，正好幫主人補火！

在貓的世界裏，主人就是唯一。牠想保護主人，當你去旅行，牠會家中不安地騰來騰去，一邊心想：「你走了出去，我沒辦法保護你了……」貓咪天天守在門口等你，正是因為牠對你太好了。這套毛孩風水密碼送給大家，祝大家與毛孩都健康和順！

「新光當代戲劇節」《金玉觀世音》首日演出座無虛席，吸引老中青三代欣賞，這項盛事為香港本土文化遺產的保育與創新發展注入新力量。

年輕一代紅伶藍天佑和鄭雅琪三個半小時的唱做唸打盡現粵劇藝術魅力。

九運行九紫離火，有火必旺，而貓狗，即寅和戌的密碼，在玄學上正是代表「開火庫」。

貓有九命喻生命力

人類為何喜歡養貓？古代文人讀書，書籍常被老鼠咬爛；農夫耕田，田鼠又會跑去田裏咬爛青苗。你看這個「貓」字，是「豸」和「苗」字組成，是寓意守護青苗，抵禦鼠患。這是古人賦予貓的最初使命。

貓之所以能贏得人類的偏愛，原因在於其極高的靈性。因為貓喜歡修行，如果你在唸經修光明真言，那隻貓通常也會陪着你一起唸經。我曾在一九九〇年拍攝《大迷信》時，看到一隻貓會唸經，它的聲音好像在唸「南無阿彌陀佛」。甚至還能通過點頭、搖頭回應人們的提問，成為當時頗有名氣的「賺錢貓」，其靈性之高，令人稱奇。

貓即是「寅」，代表「寅、卯、辰」的東方密碼，貓有「九命」的傳說，並非真的有九條性命，而是隱喻貓的生命力極強，也讓貓多了一層文化加持。此外，貓咪擁有一種人類沒有的智慧，就是「歎世界」的智慧！作為貓奴的你，是不是也有同感呢？