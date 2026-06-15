李居明-貓的歎世界智慧 九運寵物開火庫玄機｜李居明大師會客室
發佈時間：00:05 2026-06-15 HKT
上期公開了如何讓家中的毛孩住得舒舒服服之風水秘密，收到讀者極大迴響，這確實是現代人既關心又很擔心的問題。
最近，大家都聽到一個好消息！全港有二千多間食肆申請放寬，讓主子們可以帶着狗隻進入餐廳一起飲茶食飯。這也證實了我一直以來的玄學推算：火年火月到底是好還是不好？這個消息證實了應該是好！
為甚麼？因為步入九運，九運行九紫離火，有火必旺，而貓狗，即寅和戌的密碼，在玄學上正是代表「開火庫」。 你想想，酒家食肆如果能批准讓貓狗進去，牠們穿插其中可帶旺夜市生意！這確實是寵物界和餐飲界的重大好消息。
貓毛的玄學演繹
我本身也是貓奴，非常明白箇中奧秘。平時我回家換衣服，通常都會摺好放在椅子上。但每天上班前，我都發現一件事，就是我的褲子上全部都是貓毛，因為牠最喜歡躺在我的褲子上，牠愛你的褲子，是代表甚麼呢？
我請教養貓專家、我的拍檔主持林寄韻，她說這是貓在宣洩主權、留下氣味在你的衣物身上，不讓其他動物接近你。但我的演繹更深一層，因為牠很疼我，想保護我，牠發現主人不夠木，特別是今年火多又被金劈，我的腿部經常會痛，所以牠特別把毛粘在主人的褲子上，讓我能夠多沾些貓毛、補多些木！林寄韻表示非常同意，因為她家中的貓兒每晚也會睡在她心口。木生火，貓咪睡在心口，正好幫主人補火！
在貓的世界裏，主人就是唯一。牠想保護主人，當你去旅行，牠會家中不安地騰來騰去，一邊心想：「你走了出去，我沒辦法保護你了……」貓咪天天守在門口等你，正是因為牠對你太好了。這套毛孩風水密碼送給大家，祝大家與毛孩都健康和順！
貓有九命喻生命力
人類為何喜歡養貓？古代文人讀書，書籍常被老鼠咬爛；農夫耕田，田鼠又會跑去田裏咬爛青苗。你看這個「貓」字，是「豸」和「苗」字組成，是寓意守護青苗，抵禦鼠患。這是古人賦予貓的最初使命。
貓之所以能贏得人類的偏愛，原因在於其極高的靈性。因為貓喜歡修行，如果你在唸經修光明真言，那隻貓通常也會陪着你一起唸經。我曾在一九九〇年拍攝《大迷信》時，看到一隻貓會唸經，它的聲音好像在唸「南無阿彌陀佛」。甚至還能通過點頭、搖頭回應人們的提問，成為當時頗有名氣的「賺錢貓」，其靈性之高，令人稱奇。
貓即是「寅」，代表「寅、卯、辰」的東方密碼，貓有「九命」的傳說，並非真的有九條性命，而是隱喻貓的生命力極強，也讓貓多了一層文化加持。此外，貓咪擁有一種人類沒有的智慧，就是「歎世界」的智慧！作為貓奴的你，是不是也有同感呢？