端午節2026｜各區上演精彩龍舟賽 尖東海傍/赤柱正灘/沙田城門河 星光大道變身美食街 附賽事詳情

今年6月19日便是端午節，大家除了食端午糉應節之外，當日還可欣賞到全港各區精彩龍舟賽事，甚至可到大澳欣賞非遺文化活動之一「大澳遊涌」。端午節正日舉行賽事包括赤柱、沙田、大埔、香港仔等，至於香港國際龍舟邀請賽則將於6月27至28日舉行，不過星光大道由正日起至7月1日變身嘉年華美食街，帶來各種端午節主題美食，甚至讓市民參與非遺工作坊，體驗傳統手工藝文化！

端午節各區上演龍舟賽 尖沙咀星光大道變身美食街

1. 香港國際龍舟邀請賽

永明香港國際龍舟邀請賽將於端午節下一個周末（6月27至28日）在尖東海傍舉行，今年參賽隊伍來自12個國家及地區，包括香港、內地、澳門、日本、菲律賓、澳洲、泰國等，屆時多支紀律部隊及輔助部隊的龍舟隊亦會參與。為了迎接賽事踏入50周年的里程碑，活動首度升級為「龍舟節」，活動內容將更為豐富。星光大道於端午節正日至7月1日，將設有「龍舟美食街」、「啤酒樂園」以及多個龍舟主題打卡熱點，同場亦會增設今年首辦的非遺體驗工作坊，體驗編織漁網、吹糖和製作灰水糭（梘水粽）。

除了常規的激烈比拼，今年最特別的看點莫過於「50周年漁民盃」特別賽，邀請香港仔柴灣等6支由本地漁民組隊，乘坐傳統木製龍舟出戰。木龍舟不僅船身更重、對選手的體力要求極高，其精雕細琢的龍頭與龍尾更是滿載深厚漁村文化。此外，今次設全新「50週年錦標賽」，集合9個賽事的冠軍爭奪「終極龍王」殊榮。訪港旅客憑有效旅遊證件於指定地點可免費領取啤酒券、糉子毛絨掛飾換領券及雪條，一邊享受冰涼餐飲一邊欣賞激烈賽事。

永明香港國際龍舟邀請賽現場觀賞區

日期：6月27 至 28日

時間：上午8:00至下午6:15（周六）、上午8:00至下午5:00（周日）

地點：尖沙咀海濱（九龍香格里拉酒店外）至星光大道李小龍銅像一帶​

費用：免費入場，場地設有蓋看台

賽事直播專區

日期：6月27 至 28日

時間：下午1:30至6:00（周六）、上午11:30至下午6:00（周日）

地點：尖沙咀星光大道近星巴克外​、尖沙咀梳士巴利花園

非物質文化遺產體驗工作坊

日期：6月19日 至 7月1日

時間：下午1:00至晚上9:00​（每小時一節，下午5:00至6:00除外）

地點：九龍尖沙咀梳士巴利花園

費用：免費參加 （人數有限，須現場預先報名）

2. 赤柱國際龍舟錦標賽

往年盛況（赤柱龍舟協會網頁）

除了尖沙咀的龍舟賽之外，赤柱每年固定於端午節正日舉行龍舟賽事，今年預計約180支隊伍及數千名運動員參與，由於賽道全長僅270米，路程較短，賽況相對更加緊湊和激烈。賽事由今年起連續5年獲香格里拉集團冠名贊助，除了激烈比賽之外，今年率先帶來「龍潮Dragonbeat」端午節慶企劃，同日設有美食市集及DJ派對，為這個傳統節慶添上派對色彩。

香格里拉赤柱國際龍舟錦標賽

日期：6月19日

時間：上午8:00至下午4:30

地點：赤柱正灘

費用：免費入場

「香格里拉品味香港」美食市集

日期：6月19日

時間：上午9:00至晚上7:30

地點：香港航海學校足球場

費用：免費入場

「龍潮Dragonbeat」DJ派對

日期：6月19日

時間：賽事結束後至晚上7:30

地點：赤柱正灘

費用：免費入場

3. 大澳端午龍舟遊涌

往年盛況（香港旅發局）

每年端午節，大澳3個傳統漁業行會，即扒艇行、鮮魚行和合心堂，均舉辦傳統「龍舟遊涌」宗教活動。三個漁業行會成員於農曆五月初四（6月18日）早上划龍舟、拖著神艇，到大澳四間廟宇「接神」，請出代表楊侯、天后、關帝、洪聖的小神像，接返各行會供奉祭祀，並於翌日端午節進行遊神活動。儀式活動過後，當天下午會把小神像送返各廟宇。遊涌完畢後，龍舟便會開始比賽，將活動推向高潮！大澳端午龍舟遊涌至今已經逾百年歷史，並於2011年列入第三批國家級非遺代表性項目名錄。

大澳端午龍舟遊涌

日期：6月18 至 19日

時間：上午9:00至下午1:00（6月18日）、上午8:30至下午3:00（6月19日）

地點：離島大嶼山大澳

費用：免費觀賞

4. 2026大埔區龍舟競賽暨嘉年華

大埔區龍舟競賽歷史悠久，距今逾80年前（即1941年第二次世界大戰前），大埔船灣、汀角、大尾督一帶瀕海村民已有扒龍船比賽，是為最初期的大埔區龍舟競賽。1960年，大埔鄉事委員會與大埔魚類統營處、理民府（即現今之民政事務處）及大埔警署聯合籌辦，開始在元洲仔海面（今日之廣福邨）舉行大埔區龍舟競賽，由現今廣福人造草足球場位置，划至元洲仔碼頭為終點。

大埔新市鎮於80年代發展，大埔區龍舟競賽於1983年及1984年改在船灣淡水湖堤霸下海面舉行，惟因該地點風浪太大，不太適合進行龍舟競賽。故此，龍舟競賽於1985年移師到大埔工業邨海面舉行，大埔海濱公園龍舟競賽場地於1994年建成啟用，成為全港最優良之龍舟比賽場地之一，自此至今大埔區龍舟競賽每年都在大埔海濱公園龍舟競賽場地舉行。

大埔海濱公園海岸線長，景觀開闊沒有遮擋，實在是觀賞龍舟的好地點，加上公園内有涼亭、洗手間等設施，方便觀賽市民。比賽當日設有500米的中龍以及300米小龍賽事，小龍距離短甚具刺激感。除了龍舟競賽外，方正花園亦會舉辦嘉年華，現場設有遊戲攤位、工作坊、美食街，讓市民感受龍舟競渡的激昂鼓聲，以及嘉年華的歡樂氣氛。

大埔區龍舟競賽暨嘉年華

日期：6月19日

時間：上午8:30 至 下午4:00

地點：大埔海濱公園堤畔

5. 2026沙田龍舟競賽

沙田龍舟競賽自從1984年起，每逢端午節正日（農曆五月初五）都會在城門河上舉行，除了首屆之外，多年來於河西（翠榕橋至沙燕橋之間河道）現址舉行，並以源禾路體育館外的觀眾棚「龍舟亭」作為終點及典禮場地。沙田龍舟賽為全港唯一可於河岸兩邊觀戰的地點，場地設有休憩區及觀景區。賽事除了中龍、小龍之外，大會於1986年創立鳳艇（小鳳），現時的鳳艇比賽仍是少數保留「鳳頭鳳尾」作賽的地方。

2026沙田龍舟競賽

日期：6月19日

時間：上午8:00 至 下午1:00

地點：沙田城門河

6. 香港仔龍舟競渡大賽

香港仔龍舟競渡大賽至今已有百多年歷史，據說是本港最早舉行賽龍舟的地點。比賽由區內組織以義務形式自發性籌備，一直保留著傳統蜑家文化。香港仔龍舟競渡至今仍保留不少漁港的獨有傳統，漁港風味濃郁的賽道一旁的漁船上有觀眾圍觀，熱烈為健兒打氣。每年比賽最激烈的環節莫過於大龍舟比賽，亦是香港仔龍舟競渡獨有特色，大龍舟上健兒齊心划槳，速度驚人，聲勢浩大，場面壯觀。

香港仔龍舟競渡大賽

日期：6月19日

時間：上午9:00 至 下午6:00

地點：香港仔避風塘

7. 西貢區龍舟競渡嘉年華2026

往年賽事盛況（西貢區體育會有限公司Facebook）

西貢區龍舟競渡嘉年華將於端午節正日在西貢碼頭海傍盛大舉行，作為區內一年一度的節日盛事，今年大會於西貢碼頭海傍設置約400米長的賽道，多支實力強勁的龍舟隊伍將爭奪冠軍殊榮。除了海面上的激烈對決，旁邊的西貢海濱公園亦將舉辦多項龍舟嘉年華活動，透過互動體驗向市民及旅客推廣傳統龍舟歷史文化，市民可一邊欣賞精彩賽事，一邊感受西貢獨有的漁村與歐陸風情交融的氣氛。

西貢區龍舟競渡嘉年華2026

日期：6月19日

時間：上午8:00 至 外午1:30

地點：西貢碼頭海傍、西貢海濱公園

文：RY

資料及圖片來源：​​​​香港旅遊發展局、民政事務總會、各區體育會