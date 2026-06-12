嶺大長者學苑招收會員！55歲或以上即日起免費登記 旁聽本科課程免交功課考試

嶺南大學的嶺大長者學苑現正展開年度新會員招募，為本地長者提供重返大學校園、實踐終身學習的黃金機會！凡年滿55歲的香港居民均可免費登記，體驗多元化的大學本科課程，與年輕大學生共同學習，享受充實活力的退休生活。最新一期嶺大長者學苑現正接受登記，即睇申請方法及課程詳情！

嶺大長者學苑｜旁聽生計劃 55歲或以上長者走入大學校園

嶺南大學「嶺大長者學苑」現正展開年度新會員招募。

嶺大長者學苑開辦的「樂齡樂學智多彩」旁聽生課程，得到嶺南大學教授的大力支持，特別釋出部分本科課程名額供長者學員旁聽。此計劃旨在促進「長青共融」，讓長者在吸收新知識的同時，也能與年輕一代交流人生智慧。

計劃特色項目 具體內容說明 入課體驗 以旁聽生身分直接進入嶺南大學課堂，與全日制本科生共同學習 課業要求 免除所有導修課、測驗與考試，且無須提交任何功課，輕鬆無壓力 出席回報 學員若在課程期間出席率達到 80% 或以上，將獲頒發官方結業證書 資源共享 充分利用大學校園內各項先進設施與學術資源，全面融入校園生活

長者課程多元化 音樂/金融/心理學

學苑提供多元化且實用的學科，涵蓋多個不同領域，滿足不同學員的學習興趣。在音樂與藝術領域，學員可以報讀「西方古典音樂中的創造力」（Creativity in Western Classical Music），深入探索古典樂章背後的藝術巧思；亦能選修「日本流行音樂史：從演歌到Vocaloid」（A History of Japanese Popular Music: From Enka to Vocaloid），探討大眾音樂文化的時代演變與社會共鳴。

針對對社會與心理感興趣的長者，課程開辦了引導認識大腦與心智運作的「認知心理學導論」（Introduction to Cognitive Psychology），以及傳授實用減壓技巧的「日常生活壓力管理」（Stress Management in Daily Life）。若想深入理解社會運作，則可以報讀「正義與社會」（Justice and Society），從社會科學的視角探討公平與正義的價值。

在商業與金融範疇，學苑提供基礎的「財務管理」（Financial Management）課程，幫助學員掌握財務規劃與管理的相關知識。以上多元化的本科科目，均能讓長者在毫無考試壓力的愉快氛圍下，開拓各類專業視野，活出精彩的第二人生。

年度招募！嶺大長者學苑會員申請與報名方法

嶺大長者學苑會員每年僅招募一次，本年度的招募活動已正式展開，合資格人士請把握時間於截止日前完成網上登記。

對象資格 持有香港身份證且年滿 55 歲或以上之人士 登記費用 完全免費 招募期間 即日起至 2026年6月15日（星期一） 會籍期限 新登記之會員會籍有效期可一直延續至 2028年8月31日 錄取流程 經網上遞交申請後，學苑將統一處理，並於 2026年7月以電郵形式寄發確認通知 申請方法 填寫嶺大長者學苑網上申請表 >>按此<<

資料來源：嶺大長者學苑課程