暴雨突襲開篷觀光巴士變鐵達尼？水淹上層旅客避走「下層似魚塘」 網民：季節限定海盜船

近日香港迎來連場暴雨，有遊港內地旅客在社交平台發文，分享在傾盆大雨下乘搭開篷觀光巴士的狼狽經歷，直擊雨水淹浸上層形成「急流」，笑言猶如置身「鐵達尼號」，隨後沿巴士梯級湧入下層車廂，讓車廂瞬間變成「水舞間」，有乘客慌忙狼狽走到下層避雨，惟因人多擠逼形容「跟到魚塘似的」，帖文一出有網民隨即表示「這麼大雨這種敞篷的還開？？」也有人笑言情況罕見，形容是「季節限定：海盜船形態」，即睇下文！

暴雨突襲觀光巴士如置身鐵達尼？旅客狼狽避雨：下層跟魚塘似的

有內地旅客日前在社交平台發文，表示在過去的星期六（6月6日）來港乘搭有「落日飛車」之稱的開篷觀光巴士，惟乘車期間不幸遇到惡劣天氣，「暴雨日也是坐到淹水的落日飛車」，在滂沱大雨下直擊上層露天車廂頃刻被雨水淹浸，形成道小型「激流」，如同置身電影《鐵達尼號》的畫面，形容「很特別的體驗，一層已經變成水簾洞了」。

另一位內地旅客則身處下層車廂直擊「水簾洞」的情況，形容上一秒還在欣賞浪漫的「藍調時刻」，下一秒隨即遇到暴雨來襲。隨著雨勢進一步加劇，大量積水從上層沿樓梯湧進下層車廂，形成瀑布。事主與其他乘客急忙走到下層避雨時，因人滿為患，形容「跟到魚塘似的」。面對這突如其來的狼狽狀況，事主苦中作樂，幽默坦言：「比迪士尼的體驗更奇妙」。

網民笑言：季節限定海盜船！

帖文及影片曝光後，網民對暴雨下乘搭開蓬觀光巴士的遭遇感到既震驚又惹笑。有網民對巴士公司的安排表示不解，質疑「這麼大雨這種敞篷的還開？？」同時對下層乘客的處境表示同情：「下面一層豈不是水簾洞了」。更有網民關心負責駕駛巴士的車長，幽默表示：「司機師傅是在潛水開車嗎？」

此外，有網民留言調侃事主的行程「絕無僅有」，「值回票價啦，又有車坐又可以玩漂流」；有網民更搞笑形容是雨季限定體驗，「季節限定：海盜船形態」。

來源：小紅書

文：LW