城巴筍工？港人巧遇員工搭開篷巴士返工「咁樣好似幾爽」車長現身回應事實係咁？
更新時間：15:20 2026-06-05 HKT
發佈時間：15:20 2026-06-05 HKT
發佈時間：15:20 2026-06-05 HKT
部分位處較偏遠地區的公司會為員工安排接駁巴士，方便接送員工來往公司與鄰近主要的公共交通交匯處。最近，有港人早前乘坐巴士時巧遇城巴的員工巴士，驚訝城巴原來會安排開篷巴士接載員工，更笑指：「咁樣返工好似幾爽」，隨即引起網民熱議，更有車長分享第一身視角，即睇下文了解詳情！
城巴筍工？港人巧遇員工搭開篷巴士返工「咁樣好似幾爽」車長現身搞笑回應
港人平日會乘搭巴士上下班或外出，而一眾巴士車長又是是如何通勤？近日，有港人乘坐巴士時巧遇一輛城巴員工巴士，驚訝發現原來城巴會安排開篷巴士接載車長與後勤員工。由於員工巴士為開篷式設計，沿路更可以欣賞景色，感覺寫意，讓樓主不禁笑指：「咁樣返工好似幾爽」。
帖文更引起城巴官方小編注意，風趣留言表示：「join us」，也有多位城巴車長及員工留言分享「第一身視角」：「的確係幾爽」、「免費吹頭」、「天氣唔熱嘅話係幾Chill」、「睇落好正，但事實係吹到傻先返到公司」。與此同時，有員工分享乘搭開篷巴士時如途經隧道，上層乘客與隧道天花甚為接近，「日日搭呢啲返工反而想佢行返有頂嘅巴士」。
甚麼是城巴「CFD3」路線？
「CFD3」於城巴車務系統中，代表由城巴創富道車廠（地點代號：CFD）開出的第3號員工穿梭巴士班次，路線屬於員工專用路線，不對外開放予一般公眾或乘客付費乘搭。這條路線主要用於接載城巴車長及後勤員工上下班，常使用觀光開篷巴士行駛而聞名，途經將軍澳等住宅區時吸引巴士迷拍攝。
城巴招聘觀光巴士車長 職位要求/薪金詳情
最近，城巴正招募觀光巴士車長，如果想體驗坐開篷巴士返工，又熱愛駕駛巴士人士，不妨嘗試一下！
全職觀光巴士車長：
- 主要簽到時間：上午10:00至下午12:00、晚上9:00至11:00
- 主要簽到及簽收地點：中環或柴灣
- 入職要求：
- 基本英文及普通話聽說能力
- 持有巴士牌（10或17號）
- 有旅遊巴相關的駕駛經驗較佳
- 薪金水平：全職月入可達$33,000*
- 獎金：
- 新人迎新獎金$18,000
- 巴士牌獎金$10,000
- 員工福利：
- 員工及家屬免費乘車福利
- 有薪巴士路線訓練
- 門診醫療
- 住院保險
- 人壽及人身意外保險
- 完善家庭友善政策（包括全薪侍產假14日及全薪產假6個月）
*連同個人表現奬金；以平均每日11小時上班時間計算（視乎營運需要）
6月份巴士車長招聘日
1.港島區
- 日期：逢星期一、三、五（公眾假期除外）
- 地點：柴灣創富道8號5樓人才招聘中心
- 時間：上午9:30至中午12:00、下午2:00至4:30
2.屯門
- 日期：6月10日
- 地點：屯門站巴士總站（50M號線車站旁）
- 時間：上午10:00至下午4:00
文:RY
資料及圖片來源:城巴、j1m.___.w0ng@Threads授權轉載
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