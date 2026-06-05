城巴筍工？港人巧遇員工搭開篷巴士返工「咁樣好似幾爽」車長現身回應事實係咁？

部分位處較偏遠地區的公司會為員工安排接駁巴士，方便接送員工來往公司與鄰近主要的公共交通交匯處。最近，有港人早前乘坐巴士時巧遇城巴的員工巴士，驚訝城巴原來會安排開篷巴士接載員工，更笑指：「咁樣返工好似幾爽」，隨即引起網民熱議，更有車長分享第一身視角，即睇下文了解詳情！

城巴筍工？港人巧遇員工搭開篷巴士返工「咁樣好似幾爽」車長現身搞笑回應

港人平日會乘搭巴士上下班或外出，而一眾巴士車長又是是如何通勤？近日，有港人乘坐巴士時巧遇一輛城巴員工巴士，驚訝發現原來城巴會安排開篷巴士接載車長與後勤員工。由於員工巴士為開篷式設計，沿路更可以欣賞景色，感覺寫意，讓樓主不禁笑指：「咁樣返工好似幾爽」。

帖文更引起城巴官方小編注意，風趣留言表示：「join us」，也有多位城巴車長及員工留言分享「第一身視角」：「的確係幾爽」、「免費吹頭」、「天氣唔熱嘅話係幾Chill」、「睇落好正，但事實係吹到傻先返到公司」。與此同時，有員工分享乘搭開篷巴士時如途經隧道，上層乘客與隧道天花甚為接近，「日日搭呢啲返工反而想佢行返有頂嘅巴士」。

甚麼是城巴「CFD3」路線？

「CFD3」於城巴車務系統中，代表由城巴創富道車廠（地點代號：CFD）開出的第3號員工穿梭巴士班次，路線屬於員工專用路線，不對外開放予一般公眾或乘客付費乘搭。這條路線主要用於接載城巴車長及後勤員工上下班，常使用觀光開篷巴士行駛而聞名，途經將軍澳等住宅區時吸引巴士迷拍攝。

城巴招聘觀光巴士車長 職位要求/薪金詳情

最近，城巴正招募觀光巴士車長，如果想體驗坐開篷巴士返工，又熱愛駕駛巴士人士，不妨嘗試一下！

全職觀光巴士車長：

主要簽到時間：上午10:00至下午12:00、晚上9:00至11:00

主要簽到及簽收地點：中環或柴灣

入職要求： 基本英文及普通話聽說能力 持有巴士牌（10或17號） 有旅遊巴相關的駕駛經驗較佳

薪金水平：全職月入可達$33,000*

獎金： 新人迎新獎金$18,000 巴士牌獎金$10,000

員工福利： 員工及家屬免費乘車福利 有薪巴士路線訓練 門診醫療 住院保險 人壽及人身意外保險 完善家庭友善政策（包括全薪侍產假14日及全薪產假6個月）



*連同個人表現奬金；以平均每日11小時上班時間計算（視乎營運需要）

6月份巴士車長招聘日

1.港島區

日期：逢星期一、三、五（公眾假期除外）

地點：柴灣創富道8號5樓人才招聘中心

時間：上午9:30至中午12:00、下午2:00至4:30

2.屯門

日期：6月10日

地點：屯門站巴士總站（50M號線車站旁）

時間：上午10:00至下午4:00

文:RY

資料及圖片來源:城巴、j1m.___.w0ng@Threads授權轉載