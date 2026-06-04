王維基公開尋寬頻「街霸」傳奇！中大尖子無懼日灑雨淋 月入$10萬1原因辭職 網民：當年竟然唔留住佢？

HKTVMall創辦人王維基於90年代憑其創立的電訊業務發跡，被稱為是香港的商界傳奇之一。近日，他在Threads發文尋找一位曾於香港寬頻（HKBN）任職的街頭推銷員。他憶述，這名「街霸」員工與他出自同一中學，以及同為香港中文大學電子工程系畢業生，憑著不懈努力及無懼日灑雨淋地工作，每月平均收入超過$10萬，在短短數年期更成功儲起「第一桶金」，最後更因1原因離職，多年過去好奇該員工的近況，遂決定借助社交平台的力量尋人。帖文引起不少網民的好奇心，紛紛表示：「當年竟然唔留住佢？」詳情即看下文！

王維基尋昔日寬頻「街霸」前員工！中大尖子無懼日灑雨淋 日做14小時月入逾$10萬

HKTV董事局副主席及行政總裁兼執行董事王維基日前於Threads發文，分享「真人真事的『尋人』故事」。王維基表示，在2008至2009年間掌管香港寬頻（HKBN）期間，發現有一位「街霸」（即前線推銷員）同事「竟然一個月搵十幾萬」，任職2年每月月入「冇十萬都有八萬」，因而引起他的好奇心，「攞咗佢個File嚟睇。」

王維基對於該名「街霸」同事的背景感到震驚，除了同為民生書院畢業生，更與王維基同樣畢業於中文大學電子工程系，種種巧合令他對這名員工感到萬分好奇，「我點可以唔親身見吓呢個人呢？」

身為名牌大學畢業生，「點解會去做街霸？點解要日曬雨淋？做一個看似沒有前途的工作？」至二人見面後，該名「街霸」同事向王維基解釋，任職2年均選擇在鄰近香港中文大學的大學站擺檔，熟識附近環境加上每日長時間工作，「日日做工作十三、四個鐘頭，由早上九點一路踩到夜晚十一、二點」，因而成就可觀的收入。

惟該員工於兩個月後離職，全因在過去近3年已成功「搵咗幾百萬」，「已經儲夠錢，可以去創業。」王維基表示，之後未有再跟該員工聯絡，因此特意發文呼籲，「如果『你』睇到，請PM我，好想知道你嘅近況。」

網民好奇：當年竟然唔留住佢？

不少網民對於王維基分享的故事感到好奇，有人認為「哩（呢）啲人材，你當年竟然唔留住佢」、「佢一定知在公司規則下可以點樣最大化，勁人」；也有網民留言分享以往任職前線推銷員的經歷，「我第一份工，署（暑）期工就係做街霸」、「我都曾經同我仔講，有機會值得去HKTV mall做吓暑期工/兼職」、「我都係第一批HKTV MALL街霸」。

文：TF

資料及圖片來源：ricky_wong_hktv @Threads、星島圖片庫