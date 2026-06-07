Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

撈汁食飯=窮酸象徵？連登仔嘲港人有錢仍難改習慣「好可悲」 反讚日本1飲食文化 網民：日本咪一樣

生活百科
更新時間：11:15 2026-06-07 HKT
發佈時間：11:15 2026-06-07 HKT

碟頭飯是香港茶餐廳必備的菜式，濃稠的茨汁更是當中的「靈魂」，深受不少港人歡迎。不過，近日有網民在連登討論區以「覺唔覺食飯一定要撈汁係一個好低賤好可悲嘅窮X習慣」為題發文，形容「撈汁食飯」既窮酸又不健康，「就算搵到錢都改唔到呢種飲食習慣」，反讚日本的飲食文化及習慣較佳，引起網友留言討論，有人表示碟頭飯醬汁的確不健康，惟也有網友反駁「日本咪一樣」！

撈汁食飯=窮酸象徵？連登仔嘲港人有錢仍難改習慣 反讚日本1飲食文化

每個人有不同的用餐習慣，有人吃碟頭飯時喜歡先把汁飯拌勻，讓米飯都裹上飯汁一同進食；也有人習慣先𢳂起一勺飯，再沾醬汁進食。近日，有網民在連登討論區發起討論，認為食飯撈汁是「好低賤好可悲嘅窮X...」，指基層出身的港人自小開始光顧茶餐廳，形容「茶記最鍾意就係整pat汁俾人撈飯食，好多人由細到食到大已經習慣咗」，更表示大多數人沒有考慮到飯汁多油、多鹽、多糖，對身體毫無益處，「食到個個大肚腩」。

與此同時，樓主大讚日本的飲食文化，認為他們習慣飯餸分離，「好少撈汁食」，評價香港人即使有錢後難改這用餐習慣，「內在仍然係一個窮酸毒X」。

網民反駁：日本咪一樣

帖文引起網民熱議，有網友搞笑回應，「魚翅撈飯算唔算撈汁」；有網民認同食飯撈汁確實是不健康的習慣，「係一個壞習慣，啲汁好肥」、「一大pat油鹽糖食落肚，命都短幾年」、「仲要用個spoon了了了，了到亨亨聲，每一粒飯整到唔係白色先開始食，個畫面你明唔明有幾討厭」。

同時，有網民分析日本人其實也有類似食法，「丼飯係日本人汁撈飯嘅表表者，食鍋物最後成碗飯倒入去整雜炊」、「日本人用蛋黃醬撈飯」、「人哋日本直頭車落拉麵個湯撈飯食」；在西方飲食文化中，亦不乏類似食法，如用麵包沾醬汁食用，「食意粉食魚食肉都會有汁，食完用麵包蘸汁食到隻碟乾乾淨淨」；有網民則認為只要不是食用過量無傷大雅，「唔健康係因為食過量姐」。

文:RY

資料及圖片來源:lihkg

延伸閱讀：葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！

 

 

 

最Hit
勝和前「坐館」被摑內情曝光 獄中欠同門「紋身忠」過百萬賭債
突發
19小時前
牙科藍膜︱¥2酒店「隔髒神器」網民熱捧 醫生教路最佳效果貼士
牙科藍膜︱¥2酒店「隔髒神器」網民熱捧 醫生教路最佳效果貼士
奇聞趣事
4小時前
00:08
暴雨下多區驚現水舞間 荃灣及會展站行人天橋天花燈罅噴水 網民憂觸電
突發
5小時前
香港「欄后」代摩納哥出戰歐洲田徑賽奪冠 賽後披該國國旗拍照 呂麗瑤:無深思熟慮 對引起誤會致歉
01:43
香港「欄后」代摩納哥出戰歐洲田徑賽奪冠 賽後披該國國旗拍照 呂麗瑤:無深思熟慮 對引起誤會致歉
政情
18小時前
陳康堤首晒拍拖片賀男友黃澤林生日 網球一哥出招向陳奕迅行「外父政策」？
陳康堤首晒拍拖片賀男友黃澤林生日 網球一哥出招向陳奕迅行「外父政策」？
影視圈
14小時前
美20歲大學生遊日失蹤逾一周 遺體京都郊外尋獲 父：悲痛難以言表
美20歲大學生遊日失蹤逾一周 遺體京都郊外尋獲 父：悲痛難以言表
即時國際
4小時前
TVB終結40年「三線劇」神話！黃金時段大變陣 6月15日起9點半播旅遊節目《走過歷史大地》
TVB終結40年「三線劇」神話！黃金時段大變陣 6月15日起9點半播旅遊節目《走過歷史大地》
影視圈
17小時前
英國不足5%住戶安裝冷氣機 背後涉國家建築法規 發展商：高效能結構優先
英國不足5%住戶安裝冷氣機 背後涉國家建築法規 發展商：高效能結構優先
海外置業
5小時前
旺角通達食店宣布結業！30年老字號 花園街店告別食客 網民不捨飄香咖哩辣魚蛋
旺角通達食店宣布結業！30年老字號 花園街店告別食客 網民不捨飄香咖哩辣魚蛋
飲食
21小時前
前TVB花旦簡佩筠罕露面 消失幕前29年從商血本無歸 流產近乎不育 曾被封「最美陸無雙」
前TVB花旦簡佩筠罕露面 消失幕前29年從商血本無歸 流產近乎不育 曾被封「最美陸無雙」
影視圈
2小時前