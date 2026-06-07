撈汁食飯=窮酸象徵？連登仔嘲港人有錢仍難改習慣「好可悲」 反讚日本1飲食文化 網民：日本咪一樣

碟頭飯是香港茶餐廳必備的菜式，濃稠的茨汁更是當中的「靈魂」，深受不少港人歡迎。不過，近日有網民在連登討論區以「覺唔覺食飯一定要撈汁係一個好低賤好可悲嘅窮X習慣」為題發文，形容「撈汁食飯」既窮酸又不健康，「就算搵到錢都改唔到呢種飲食習慣」，反讚日本的飲食文化及習慣較佳，引起網友留言討論，有人表示碟頭飯醬汁的確不健康，惟也有網友反駁「日本咪一樣」！

撈汁食飯=窮酸象徵？連登仔嘲港人有錢仍難改習慣 反讚日本1飲食文化

每個人有不同的用餐習慣，有人吃碟頭飯時喜歡先把汁飯拌勻，讓米飯都裹上飯汁一同進食；也有人習慣先𢳂起一勺飯，再沾醬汁進食。近日，有網民在連登討論區發起討論，認為食飯撈汁是「好低賤好可悲嘅窮X...」，指基層出身的港人自小開始光顧茶餐廳，形容「茶記最鍾意就係整pat汁俾人撈飯食，好多人由細到食到大已經習慣咗」，更表示大多數人沒有考慮到飯汁多油、多鹽、多糖，對身體毫無益處，「食到個個大肚腩」。

與此同時，樓主大讚日本的飲食文化，認為他們習慣飯餸分離，「好少撈汁食」，評價香港人即使有錢後難改這用餐習慣，「內在仍然係一個窮酸毒X」。

網民反駁：日本咪一樣

帖文引起網民熱議，有網友搞笑回應，「魚翅撈飯算唔算撈汁」；有網民認同食飯撈汁確實是不健康的習慣，「係一個壞習慣，啲汁好肥」、「一大pat油鹽糖食落肚，命都短幾年」、「仲要用個spoon了了了，了到亨亨聲，每一粒飯整到唔係白色先開始食，個畫面你明唔明有幾討厭」。

同時，有網民分析日本人其實也有類似食法，「丼飯係日本人汁撈飯嘅表表者，食鍋物最後成碗飯倒入去整雜炊」、「日本人用蛋黃醬撈飯」、「人哋日本直頭車落拉麵個湯撈飯食」；在西方飲食文化中，亦不乏類似食法，如用麵包沾醬汁食用，「食意粉食魚食肉都會有汁，食完用麵包蘸汁食到隻碟乾乾淨淨」；有網民則認為只要不是食用過量無傷大雅，「唔健康係因為食過量姐」。

文:RY

資料及圖片來源:lihkg