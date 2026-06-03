內地男驚嘆香港獨有整潔感？列5點觀察維持城市乾淨景色 網民神解答全因無1物：就好很多吧！

香港生活節奏急促，講求效率，不過同時注重生活細節與秩序。一位內地男來港時觀察到香港獨有一種「整潔感」，更列出5種特點以維持城市乾淨景色，震驚「為甚麼香港看起來乾淨整潔？」。帖文引起網民熱議，認為主因出於路上沒有1物，令整個環境相當整潔：「這就好很多吧！」

內地男驚嘆香港獨有整潔感？列5點觀察維持城市乾淨景色

香港不乏旅遊景點及美食，常吸引不少旅客選擇來港旅遊。近日，有內地男來港旅遊後，從街道市容上觀察到香港獨有一種「整潔感」，更震驚「為甚麼香港看起來乾淨整潔？」。樓主留意到香港有5大特點顯出城市乾淨景色，車輛於綠燈後如沒有移動，便會被按喇叭提醒，較少擠塞道路；街道路口沒有設置太多斑馬線，大多行人會繞行或透過隧道移動。樓主聽說過開發樓盤選址會考慮保護環境，街上還有各式各樣廣告招牌，更表示街道上沒有亂停亂放的電動車或廣告架，「對行人友好」。

網民神解答全因無1物：就好很多吧！

帖文引起網民熱議，大多網民認為香港行人路上沒有電動單車或電瓶車亂竄，自然觀感上更有秩序，「沒有電單車周圍亂開就好很多吧」、「沒有電動車就不會雜亂無章，行車有秩序太多了！」、「人行道只行人，沒有電瓶車或共享單車」。有網民認為街道清潔與港人遵守規則及為人著想特質有關，「不隨地吐痰及扔、沒有亂泊車」；也有網友大讚香港注意街道清潔，「他們打掃衞生真的很仔細，以前住了6天，有3天出門都看到有大卡車裝著清潔設備打掃地面衞生」。

不少網友同時解釋亂扔垃圾會被罰款，帶有一定阻嚇性，故此街道上也較為乾淨，「亂拋垃圾罰$3000喔，真黔那種，換哪哪不乾淨整潔」、「罰款罰出『高素質』」。

食環署與承辦商定期清潔街道

根據食物環境衞生署網頁顯示，香港街道由食環署與潔淨服務承辦商，共約13,000名潔淨組員負責本港清潔及提供潔淨服務，包括清掃街道、收集垃圾及其他清潔服務。所有街道每天由清潔工人最少清掃一次，主要商業區及旅遊地點的街道，平均每天清掃4天，行人眾多的地區更每天清掃街道達8次。

除了人手清掃街道外，食環署潔淨服務承辦商使用11輛機動掃街車以清掃公路、天橋及道路與中央分隔欄。此外，食環署及潔淨服務承辦商共備有80輛洗街車不分晝夜地工作，清洗街道，街道清洗的次數會因應地區而調整，由有需要才清洗至每天清洗不等。

文：RY

資料及圖片來源：小紅書