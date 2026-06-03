牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！

踏入夏季，天氣炎熱潮濕，容易導致家中牆身發霉，為了解決問題，不少人會利用漂白水去除霉菌，惟近日有本地油漆品牌在社交平台發文，提醒大家如以漂白水清潔牆身去霉，或有機會招致4大嚴重後果，霉菌甚至會隨時「翻生」，直言：「求下（吓）大家唔好再用」。詳情即看下文！

家居牆身發霉勿用漂白水！本地油漆品牌解構原因

面對香港春夏季的潮濕天氣，家居牆身容易發霉，不少人會選用漂白水去除霉菌，惟最近本地油漆品牌「駱駝漆」於Threads發文，表示：「求下（吓）大家，唔好再用漂白水狂抹幅發霉牆喇。」帖文解釋，如將已髹上油漆的牆身放大觀察，會發現漆面上有「好多窿窿」，霉菌因而藏在其中，如使用漂白水抹牆身，雖然可以將表層霉菌抹走，惟亦有「黑點」會被漂白，並提醒容易導致。

品牌提到，使用漂白水抹油漆牆身後，原本白色的牆身會因而變黃；如牆身本身為彩色的話，就會因此而「甩色」。另一方面，漂白水的氣味會殘留於屋內，因漂白水主要成份為氯酸鈉（Sodium hypochlorite），對黏膜、皮膚及呼吸道具刺激性，遇熱和光會分解，亦容易與其它物質產生化學反應，對健康造成影響。與此同時，由於漂白水往往只能將表層霉菌除去，意味著霉菌隨時「會再翻發」，無法完全解決問題。

網民分享因1情況易令牆身發霉

對於品牌提出的問題及忠告，不少網民紛紛留言進一步提問，「請問浴室嘅霉點有冇得搞」、「睡房嘅天花板成日發霉，有卜泥，仲有輕微裂痕」，品牌亦有分享有效解決問題的相關產品。有網民則分享，「睡房內的牆壁，因與隔離房的冷氣機出風口太接近，在溫差情況下導致發霉」，提醒大家要多加注意。

文：TF

資料及圖片來源：camelhongkong@Threads、星島圖片庫、衛生署、K Kwong Facebook專頁



