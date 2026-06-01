李居明-有運人的共通密碼 馬年馬月揭九運玄機｜李居明大師會客室

有讀者問：「目前全世界有四個人最受矚目：特朗普、習主席、Elon Musk，還有黃仁勳。Elon Musk是全世界最有錢的，特朗普更不用說，四個人點解在這幾年可以叱吒風雲呢？」

這個問題問得正是時候，這個星期五6月5日開始進入馬年馬月，也就是今年最多火的日子。剛才所舉例的四位全世界最有運的人，他們的八字都有一個共通點，全部生於夏天而且非常火熱。在一個火年火月之下這四位注目的人物到底會發生甚麼事？我們拭目以待。

九運不怕火多

原來由2024年開始進入九運之後，跟以前是大不同了。只要你的八字裏面有「九紫離火」式那麼多火，你都會在世界上叱吒風雲。也是代表各位讀者，你的八字多火，都有一種傾向，可以在各行各業中叱吒風雲。

當然會不會撞板？撞板的意思是火年火月來，四位這麼厲害的人，在這段時間有無運行？有甚麼行為？你就可預測在九運，火多的人是不怕火？越多火越好？還是真的會有些問題！但可以肯定的是，四個都是火多的人，他們是同病相憐，不可以互補不足，容易有爭執。

特朗普、習主席、Elon Musk，還有黃仁勳，他們的八字都有一個共通點，全部生於夏天而且非常火熱。

江美儀參與主持《潮爆開運王》電台節目已達十周年500集，迎來大老倌蓋鳴暉（後排中）、新一代人氣花旦梁心怡（後排左），兩位將會演出《蝶海情僧》，下周四、五在西九公演兩場。

金色領帶與吸金密碼

中國生於10月1日酉月金多。特朗普得不到格陵蘭，和中國和好，其實是有吸金的好處，對他有利。最近，我留意他除了禮儀上要戴紅領帶之外，有戴金色、淺紫色的，是符合他的五行用神。

反之，我發現世界上出事的人全都是生於冬天，或水多的。即是在九運中，八字有很多水的話，都大多數「冇運行」。據我所知，某些遇上牢獄之災的人都有問題或者發生事，他們的八字真的無火，非常危險。作為術家，冷眼旁觀看到這種現象。

視后車太馬運傳奇

在九運，普遍來說有火多的人比較好運。比如與我合作十年、五百集《潮爆開運王》的主持江美儀，她本身的八字行火運，她演「車太」而榮獲視后。「車」是火，「太」字是「大」的意思，所以「車太」即大車。她走馬運便脫胎換骨。最近她的電視節目都很成功。她告訴我，以前她經常被人針對，入了今年火年火月，網絡上對她的形象和反應都非常正面，所以運一來就會變天。

所以，我們一起來做個重要的八字實驗吧。留意6月份之後，這四位國際重要人物，火多月份出世的人面對火年火月到底會有甚麼事發生？如何他們不但沒事，反而更加好運的話，這是否代表九運之後，不但止有火運的人行運，而且還可以食辣兼喝紅酒，不怕多些紅衫呢？大家在學八字的同時，又學習如何通過八字改進自己的生活。

最後召集！《新光當代戲劇節》本周六6月6日《粵劇靈》於新光黃埔公映，接着三套精選粵劇《金玉觀世音》、《蝶海情僧》及《粵劇特朗普5.0》於西九開鑼！