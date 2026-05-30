李居明-梨園團結一心 展現戲曲藝術尊嚴｜李居明大師會客室

大鑼大鼓，好戲連場，新光文化在西九重生！廣大讀者及戲迷都十分雀躍，早已買好飛。由6月6日起至10日，每日一場準時在「新光黃埔」看《粵劇靈》，6月9日至14日在西九欣賞《金玉觀世音》、《蝶海情僧》及《粵劇特朗普5.0》。這不單是一場戲曲的盛宴，更是香港文化界的一件盛事。

高水準作品提升地位

只有不斷演高水準的粵劇作品，提升粵劇的藝術境界，才能慢慢贏回觀眾的信心和歡喜。同時，團結粵劇界中人、打破門戶之見，慢慢樹立粵劇在文化界的一股強大實力，重建其專業的工業形象，令政府對粵劇界更尊重及支持，從而為同業爭取更多的資助與資源，乃粵劇界同業人士必努力的方向。

我在2020庚子年監製及製作了粵劇紀錄片《粵劇靈》，只為在逆境中為同業爭取工作，將粵劇推向世界。轉眼六載，時至今日丙午年，因緣際會此片徇眾要求再度重映，冥冥中提醒我們，只要梨園上下團結一心，方能展現香港粵劇文化的藝術尊嚴。

《粵劇靈》開鏡大合照，汪明荃當年以八和會館主席身份親臨支持，以及龍貫天、羅家英、謝雪心、譚倩紅、吳仟峰等大佬倌傾巢亮相開幕禮。

《粵劇靈》很多鏡頭在新光拍攝，令你懷念逝去的新光戲院。

傾巢出動展現藝術

當年在新光戲院舉行的開鏡儀式，正是一次梨園大團結的歷史見證。汪明荃當年以八和會館主席身份親臨支持，龍貫天、羅家英、謝雪心、譚倩紅、吳仟峰等大佬倌傾巢亮相開幕禮。旭哥與家英哥更身穿全套戲服，帶領逾五十位演員演出《六國大封相》，此外還有為拍攝演出的《八仙賀壽》、《天姬送子》、《祭白虎》等。本片很多電影資料掌故珍貴無比，令你追看，絕無悶場。幾乎大半個粵劇界的紅伶都參與此片拍攝，見證香港粵劇史上最珍貴的時刻。

懷念逝去的新光戲院

《粵劇靈》收錄了許多真實的靈異與梨園秘聞。特別是我親自講述我與梨園的因緣。我誕生在雞蛋街，又名永勝街，附近的四條街均是當時粵劇紅伶「打卡」之地，可惜如今已淹沒在城市建築中。永吉街的陸羽茶居是諸多粵劇名伶的飲茶之地，一入街陣陣茶香撲面而來。永安街是花布街，很多花旦挑選布料經常光顧此地。最好吃的燒肉在「楚記」、得雲茶樓的老婆餅、植記的水果，以及我童年時看粵劇的「中央戲院」，此地最著名是槍殺粵劇花旦事件…… 片中有粵劇紅伶鄧美玲將《再世紅梅記》「慧娘從棺材走出」沖死唐滌生的真相還原，《蝶海情僧》「人鬼神三界」秘聞……台上台下不為人知的「粵劇靈」故事，全部用電影方式展示在觀眾的眼前。此片乃香港粵劇歷史中難得的一次紀錄。

我們將這些珍貴的粵劇藝術文化寶藏，延續至新光當代戲劇節。除了《蝶海情僧》與《金玉觀世音》，更有緊貼時事的《粵劇特朗普5.0》。希望大家買飛入場支持，這不單是看一場戲懷念逝去的新光戲院，更是對香港粵劇文化藝術尊嚴的致敬！演期就在這幾天，西九見！