雪櫃膠邊發霉或食菌落肚？日本專家教用家居必備1物清潔 4步輕鬆安全除霉菌 附5招預防方法

雪櫃是大部分家庭日常經常使用的家電，如未有定期清潔，雪櫃容易因受潮而令黴菌積存於門口膠邊，甚至依附於食物、蔬果或剩菜上，隨時不知不覺食菌落肚！日本專家穂苅英樹教路，原來只需使用一樣家居必備物品，即可以4步輕鬆安全去除霉菌，同時提醒用家可以5招方法，預防雪櫃發霉，即睇下文。

雪櫃膠邊發霉點算好？日本專家教用家居1物清潔 4步輕鬆安全除霉菌

雪櫃發霉隨時會影響人體健康，台灣內科醫生蔡豐喬於網上分享，表示黴菌多生長於潮濕及溫暖的地方，其孢子於空氣中飄浮並可依附於各種東西上。當雪櫃膠邊出現黑斑即已有黴菌，而當黴菌為肉眼可見時，則代表嚴重污染並且蔓延到空氣中。每次開關雪櫃時，黴菌孢子會隨氣流進入雪櫃，附於各種食物、蔬果或剩菜上。

雪櫃膠邊單靠擦拭或難以徹底清潔，日本專家穂苅英樹教路，原來只需使用牙膏就可以清除雪櫃膠邊霉菌。牙膏主要由研磨劑和發泡劑組成，研磨較果較強的牙膏添加殺菌劑；主打預防口臭的牙膏亦可消除霉味，再加上牙膏成份溫和，比強效漂白水或含氯除霉劑，更適合用來清潔食品儲存設備。

雪櫃膠邊清潔步驟：

清潔前，只需準備牙膏、牙刷、海綿或濕抹布，然後根據以下方法即可快速清潔雪櫃膠邊：

塗抹牙膏：將牙膏擠到牙刷上，份量與平常刷牙相約即可，隨後均勻塗抹於膠邊發霉變黑的地方 靜置數分鐘：讓牙膏於發霉處停留約5至10分鐘 輕柔刷洗：利用牙刷輕輕沿著膠邊刷洗縫隙，黴斑會開始慢慢脫落 清潔：以乾淨的濕抹布或海綿將牙膏及水份擦拭乾淨

此外，穂苅英樹補充，牙膏除有助清除霉菌，清潔以下空間及物品亦能發揮一定效果，包括：

清除煮食爐底部的焦黑 去除茶杯上的茶垢 為處理完重口味食材(如魚、蒜等）的砧板去味消臭 衣領或袖口去污 拋光變黑銀飾 運動鞋的髒污清潔 鏡子去污與防霧

5大預防雪櫃膠邊發霉方法

其實當肉眼可見到黑色的霉斑時，已代表黴菌已產生及存在了一段昤間，甚至有機會污染食物。想預防雪櫃出現發霉情，日常能利用以下5大方法：

勿經常開關雪櫃門：每次開關雪櫃時，也會導致雪櫃溫度提高，增加黴菌滋生風險 定期清潔雪櫃：每兩周用75%酒精濕紙巾擦拭膠邊，去除肉眼看不見的黴菌孢子 快過期食物放近雪櫃門：把即將過期的食物放近雪櫃門，並於24小時內食用，預防食物於角落腐化變質 控制雪櫃內部存放量：雪櫃整體存放量不應超過7成，確保冷氣流暢循環，維持低溫環境 保持膠邊乾燥：如不小心弄濕膠邊要馬上擦乾，清潔後風乾後才關上雪櫃門

文:RY

資料及圖片來源:Moldpedia、肝基會、くらしのマーケット