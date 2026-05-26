公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！

裝修房屋往往需要花費一筆不菲的積蓄，有人就選擇親力親為DIY裝修，以最慳儉的價錢，帶來意想不到的驚喜。近日一名公屋住戶於社交平台上分享了其親自操刀的裝修經歷，帖主僅憑 7萬元的材料費，成功將一個近400呎的房署單位改造成舒適雅緻的三房空間，其「化繁為簡」的設計理念及精緻的成品，獲不少網民大讚「仲靚過私樓」！

385呎公屋單位自行裝修 「窮就要自己做」

有網民在社交平台「公屋討論區」上發文分享，指自己獲派一個位置偏僻，但風景優美、面積約385呎的公屋單位，為了節省開支，決定不聘請專業團隊，由自己一手一腳為新居進行裝修工程。帖主形容自己的做法是「冇錢就要住公屋，窮就要自己做！」單位的整體設計理念主打「簡單、簡潔、簡約、簡陋」，帖主認為簡單的佈置能讓人放鬆，明亮的色彩則令人心情開朗。

根據帖主帖文附上的相片可見，單位整體採用明亮溫暖的色調，以白色及淺木色為主，營造出溫馨舒適的家居氛圍。全屋鋪設了淺色複合木地板，配搭白色的牆身、房門與儲物櫃，風格簡約自然。在裝飾細節方面，客廳牆身掛有多幅精緻的油畫及中式書法字畫，並放置了鋼琴與按摩椅，而白色梳化上則隨意擺放了多個可愛的毛公仔，充分展現出帖主的個人品味與生活情趣。餐桌設於大窗旁，鋪有素雅的枱布，讓帖主可一邊用餐，一邊飽覽窗外廣闊無遮擋的翠綠山景及遠處的高樓，視野極佳。廚房則採用了白色牆磚配搭實木層板，各類小家電及廚具擺放得井井有條，兼具實用與雅緻。

洗手間更是別有洞天，採用乾濕分離設計，地面鋪設了色彩豐富的復古圖騰花磚。帖主小心翼翼地以釘膠將厚重的天然文化石貼上乾爽區牆身，頂部更安裝了獨特的亞加力膠板「藍天白雲」圖案假天花及射燈，加上盆栽植物作點綴，打造出猶如度假般的放鬆空間。

一手包辦裝修耗時30日 材料費僅7萬

整個裝修工程全由帖主一人包辦，耗時約30日。帖主詳細列出了開支，木地板連六分底板、防潮布等等花費$25,000；客廳、廚房上下吊櫃$20,000；房間間隔連木門$5000；洗手間門、天然文化石、鑽石型玻璃浴室、亞加力膠板藍天白雲天花及射燈合計大約$15,000，加上其他雜項花費約$5,000，全屋裝修只花了大約７萬。



雖然帖主經歷了人生第一次做間房、鋪木地板及黐牆紙，但依然享受其中，並強調「所有裝修合乎房署要求」。對於這項浩大的個人工程，帖主總結道：「有幸分到咁靚風景地方畀我，讓我每日可以靠窗呆坐看浮雲」。

網民大讚「軟裝大師」：靚過我私樓

帖文一出，隨即引發大批網民熱烈迴響。許多人對帖主的手工及設計品味表示驚訝，紛紛留言讚嘆「邊條屋邨，仲靚過我私樓」及「7萬做出57萬感覺！」。不少網民認為帖主猶如「軟裝大師，勁過好多設計師」，能夠以有限的預算打造出溫馨的居所。當有網民好奇詢問帖主是否為裝修師傅時，帖主僅謙虛地回應：「我係讀書人」。

此外，單位洗手間的設計更是備受網民推崇。有網民笑指「廁所搞到咁都叫簡單？」，大讚假天花及地磚設計極具格調，認為「相信會很喜歡在洗手間的me-time」。對此，帖主表示十分欣慰，回應指：「個個朋友上來我屋企都係咁話，令我覺得好有滿足感。」

圖片及資料來源：公屋討論區 - 香港facebook群組

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