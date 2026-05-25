狗隻入食肆｜毛孩舒適 操作便利 寵物車入手指南

食環署由即日至6月8日期間，正式接受食肆提交「准許狗隻進入」的申請，預計7月起正式容許狗隻進入獲批食肆，主人攜同狗隻出行時，多會帶備寵物車或寵物籃，既要操作便利，亦要毛孩舒適，究竟寵主應如何選購？

文︰Angel 圖︰何健勇

狗仔Model︰Nara

寵物車︰宜帶寵物親身試坐

專售寵物用品的Jakewell，主攻多個高級品牌的寵物車及寵物籃，Jakewell公關及傳訊總監楊淑君（Larissa ）指出，挑選寵物車需要兼顧毛孩舒適度與主人操作便利性。她提到︰「由於預計7月起正式容許狗隻進入獲批食肆，最近的確多了主人查詢寵物車事宜，其實㨂選寵物車最關鍵是載重與空間，但謹記不要只看載重量，例如寵物車標示載重15公斤，但空間可能放不下長型犬，如哥基、臘腸狗。所以我鼓勵主人帶同犬隻親身去試，讓毛孩坐、趴、躺，直接測量哪款寵物車適合狗仔。」

此外，要考慮使用場景，例如居住的屋苑有閘門，建議選擇輕量、一鍵折疊的四輪寵物車，方便進出閘門或電梯。又例如主人會經過崎嶇路面，建議選擇大輪胎寵物車，因為避震與操控性較佳，推在草地、碎石路或顛簸的人行道上更省力。

寵物車︰經撞擊測試增安全

巿面上寵物車品牌眾多，怎樣選擇安全性較高、質料較優質的車款呢？Larissa指出︰「有些寵物車內建雙段速風扇，即使夏天乘坐亦可以保持涼爽通風，座艙採用嬰童等級ISOFIX安裝設計，速穩固安裝，而且經撞擊測試，安全性會更加高，對主人來說，一鍵式安裝跟拆卸設計，非常方便。 」至於寵物車物料亦講究，Larissa指出，不少專業品牌會採用天然阻燃織品原料，不含化學阻燃劑，並有防刮耐磨面料設計，而高透氣網布提升空氣循環，主人可以根據這些指標來選購。

另外，如果主人平時會經常帶毛孩坐車，其實安全帶都非常重要，可以固定位置，提升乘車安全性之餘，毛孩活動時都會比較舒服。

一體式Vs分離式 寵物車

寵物車的車款又分為一體式及分離式兩種設計，一體式推車即是車身與座艙無法拆分，優點是通常結構較穩固、收折後體積較小。分離式推車，即座艙可以單獨拆卸下來當作汽車安全座椅或寵物提籃，非常適合經常開車帶毛孩出遠門，或需要頻繁進出寵物友善餐廳的飼主。貓咪與生性膽小的狗狗需要隱密性高、能拉上網罩的車款；外向、喜歡看風景的狗狗則適合前方有低矮網窗或能全開的車款。

Tavo Shell 寵物安撫搖椅 $2,880（售賣點︰Jakewell）

Shell 以海洋貝殼為設計靈感，創造出如海浪輕輕搖擺的柔和動感，搭配柔軟絨毛墊，讓狗仔坐得舒適。

Tavo - Dupree II 雙提帶寵物籃 $2,480（售賣點︰Jakewell）

選用防曬抗 UPF50+ 織料製成，給毛寶貝最頂級的貼心保護，並採用具有天然阻燃性的織品原料。

Tavo Crispin 寵物旅行箱 $4,480（售賣點︰Jakewell）

經過安全衝擊測試，並配有整合式鎖扣，可牢固鎖定在汽車座椅上，可折疊收納，輕鬆便捷。

Tavo Maeve iso wind 6X 3-in-1寵物車組合（汽車座椅$4,480、車架$3,280）（售賣點︰Jakewell）

經撞擊測試的 Maeve iso Wind 寵物風扇汽座，搭載 ISOFIX 裝置與風扇裝置，座艙可無縫結合，轉換為寵物推車模式。

Thule Cappy 狗車用安全帶 各$780（售賣點︰Jakewell）

通過碰撞測試並獲得認證，此安全帶能將愛犬固定於座椅上，有效減少向前衝力。

Wonderfold Bella 寵物推車 $2,080（售賣點︰Jakewell）

可單手自動折疊，讓外出變得輕鬆便捷，配備兩條內部安全繫繩，可牢固連接寵物胸背帶。

查詢︰www.jakewell.com.hk

貼心增設 寵物設施

近年不少商場都推出寵物友善計劃，除可讓寵物進入商場，更有寵物車借用服務，例如位於黃竹坑的THE SOUTHSIDE，最近全新升級場內所有可借用寵物車配置，加設隨車夾式小風扇，讓毛孩在夏日亦能保持清爽自在。此外，商場亦提供一系列貼心貓狗友善設施，包括室內貓狗樂園、貓狗友善家庭洗手間等。

位於黃竹坑的THE SOUTHSIDE，最近全新升級場內所有可借用寵物車配置，加設隨車夾式小風扇。

商場亦提供一系列貼心貓狗友善設施。

貓狗專用廁所及便便收集處，設有基本衛生用品，方便主人及貓狗使用。

商場提供一系列貼心貓狗友善設施，包括室內貓狗樂園。

查詢︰www.thesouthside.com.hk