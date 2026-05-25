租客狂呻業主臨完約大幅加租 不滿「明明準時交租又企理」 引網民共鳴：就係睇死你唔會搬！

在寸金尺土的香港，租屋一族往往面臨租金浮動的壓力。近日，一名租客發文大呻，指自己租住單位3年，每月準時交租並保持單位企理，惟業主臨近約滿時突然大幅加租，令事主感到既無奈又憤怒。經歷引起網民廣泛共鳴，不少人分享類似遭遇，直指業主「就係睇死你唔會搬」。

租客狂呻業主臨完約大幅加租 不滿「明明準時交租又企理」

近日，一名租客發文大呻，指自己租住單位3年，每月準時交租並保持單位企理，惟業主臨近約滿時突然大幅加租，令事主感到既無奈又憤怒。（圖片來源：Threads）

事緣，有網民在Threads上分享租屋不快經歷，透露自己在承租現居單位3年，期間一直保持良好的居住習慣，不僅每月準時交租，單位內部亦維持得非常整潔。然而，在「死約」即將完結之時，卻收到業主大幅加租的通知，令事主難以接受，他指自己雖然不反對合理的調整，但無法接受加幅「差唔多10%」，此外，事主指出該物業的條件與市價脫節，質疑「點解業主會覺得樓齡52年單幢式租值跟樓齡30年屋苑去比？」遂發文向網民大吐苦水。

網民共鳴：就係睇死你唔會搬！

經歷引起網民廣泛共鳴，有留言指業主「買你怕煩唔搬」，令租客只可以「硬食」加租：「我之前嗰度係年年都加租㗎，最後加到30%，佢就係睇死我唔會搬」、「如果佢唔加你，覺得自己蝕抵咗畀你。」亦有網民指出，業主尋找新租客成本高昂：「如果真空期大過一個月佢就蝕晒，你嗌搬佢仲驚過你。」有人提議嘗試還價：「正常業主出租都係求安穩收租，換租客大家都麻煩。」

有不少人則分享類似遭遇：「我以前個業主仲狼死，唔係加租咁簡單，佢知道我好中意間屋，租約就到期就同我地講『間屋我打算賣』……我哋搬走後，間屋賣咗兩年都賣唔出，不停減價，最後減到要蝕賣，但都無人買。丟空兩年後，業主放棄出售，以低過市價嘅租金再次租俾人。」、「做人真係唔好咁貪心」、「難得遇到好租客，係要逼人走。」

不過，有人認為業主加租或是視乎「現時市值租金」，樓主則回覆「上網搵過晒成交同埋放盤都冇，市場冇呢個價。」

來源：Threads