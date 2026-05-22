房署突擊巡查「家訪」！公屋住戶公開親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」

房屋署近年積極打擊濫用公屋資源，派遣職員上門例行「家訪」，是房署核實單位住用情況的方法之一。近日，一名居住於屯門的公屋住戶就在晚上經歷了一場「房署家訪」突擊巡查，令他驚歎「證明依家都查得好嚴」！

屯門公屋住戶遇房署家訪 「住十幾年準時交租一樣照查」

有屯門安定邨居民在網上分享房署突擊巡查細節。 （網上圖片）

有網民在社交平台 Facebook 的「公屋討論區」群組內分享，講述其居住十多年的公屋單位首次遭遇房屋署的突擊巡查。根據事主的描述，他居住於屯門安定邨十多年，一直準時交租，且「每月每季水電咁多年都正常使用量」，但依然成為了被抽查的對象。

事主詳細公開了巡查的具體細節與職員對話，事發於當晚 8 時 30 分，房屋署主任在一名穿著制服的保安陪同下前來拍門。事主形容當時職員「淨查戶主本人（我）身份證核對就走」，令事主對過程之簡短感到意外。

公屋巡查過程細節 職員沒有入屋？

面對如此迅速且沒有入屋的查核過程，事主當刻不禁驚訝地問：「吓，就咁咋….」而房署主任則回應指：「係呀⋯⋯ 確認睇吓戶主喺唔喺度住！」事主指職員並沒有入屋，只在門口對資料。他觀察到職員手上拿著印有資料的名單核對全名，推斷「佢哋應該有特定邊日查邊間」，並表示職員若「今日搵唔到都會再嚟」。

事主對巡查安排表示理解，認為時間尚算合理：「起碼正常返工時間嘅都收咗工」，但也因為這次經歷而感嘆：「不過證明依家都查得好嚴。」

網民熱議：一至日朝七晚十一都有機會

事主的帖文一出，隨即引發大量公屋居民留言。不少網民表示家訪時間難以捉摸，有人指「一至日朝七晚十一都有機會」，更有網民透露曾於「夜晚10點幾」、「夜晚11點」甚至「凌晨」時分遇過房署拍門。對於巡查頻率，有獨居網民表示「單人！住嗰度6-9個月查一次」，亦有人指「一年多啲就查，仲話兩年查一次」。

除了時間與頻率，網民亦關注房署職員的拍門方式。有網民指出，為保障私隱及避免投訴，職員通常不會直呼住戶姓名，而是「大大力拍門，房署5xx有冇人」，笑言「由你入住果刻開始，你已無姓無名！房署只會稱呼你X17，X69」。此外，有部分網民對夜間巡查表示憂慮，直言「如果瞓著咗，畀佢拍門嘈醒，應該會好躁」；同時也有人質疑，若職員如事主所述般「淨係對身份證，唔入屋睇」，可能會出現漏網之魚，因為「有人死都唔開，因為養狗或者屋企違規裝修原因」，認為單憑門外核對未必能全面反映單位的真實居住情況。

房署公屋例行家訪 簡化調查系統

房署由 2008 年起進行公屋家訪調查。（圖片來源：房委會FB）

根據房屋署的官方資料，進行例行家訪是其管理公屋的恆常機制之一。為確保房屋資源得以妥善運用及合理分配，房署自 2008 年起已引進一項簡化的家訪調查系統，授權職員根據《房屋條例》第 22 條的規定進行例行家訪，以打擊濫用公屋的行為。

在家訪期間，職員會使用行動裝置，並要求住戶出示身份證明文件以核對戶籍資料。房署強調，若住戶的家庭狀況有所變更（如結婚、遷出等），應即場通知職員。此外，職員亦會利用家訪的機會，視察單位有否被不正常使用，確保資源沒有被濫用。

資料來源：公屋討論區＠facebook、房屋署





