Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請

生活百科
更新時間：17:23 2026-05-21 HKT
發佈時間：17:23 2026-05-21 HKT

求職市場競爭激烈，一份薪酬優厚且條件親民的招聘廣告往往能吸引大眾目光。華人永遠墳場管理委員會（華永會）近日釋出「墳場主管」一職，以高達$35,080的月薪及優厚的假期福利作招徠，瞬即吸引不少求職者的目光。

華永會招聘墳場主管 處理下葬/撿骨/骨灰安置

華人永遠墳場管理委員會近日公開招聘墳場主管。 （資料圖片）
華人永遠墳場管理委員會近日公開招聘墳場主管。 （資料圖片）

華永會於近日公開招聘墳場主管，以負責管理及監督墳場的各項設施與服務。該職位的主要職責為「協助高級主管監督墳場日常運作與管理」、「監察註冊石匠表現」以及「監督墳場內活動」，當中包括處理下葬、撿骨及骨灰安置等事宜。在入職要求方面，應徵者只需符合會考或文憑試五科合格（包括中、英、數），具備至少5年工作經驗就可申請。當中具備管理或物業管理經驗者、以及持有駕駛執照者，可獲優先考慮。

墳場主管 （Supervisor）職位詳情摘要：

  • 薪酬福利：
    月薪 $35,080，另有約滿酬金；提供 14-18 天年假、員工及家屬醫療保險、培訓津貼等
     
  • 工作時間：
    - 上午 9:00 至下午 5:00；
    - 每兩週 3 天休息日（需輪班），須於星期日及公眾假期工作
     
  • 主要職責：
    - 協助高級主管監督墳場日常運作與管理
    - 監察註冊石匠表現
    - 監督墳場內活動（如下葬、撿骨、骨灰安置等）
    - 巡邏及匯報突發事件
    - 處理客⼾查詢與投訴等
     
  • 入職要求：
    - 會考 (HKCEE) 或文憑試 (HKDSEE) 5科合格/第2級或以上（包括中文、英文及數學）
    - 具備至少 5 年工作經驗（有管理經驗者優先）
    - 具備物業管理經驗、持有 1 及 2 類駕駛執照者優先
    - 經驗較少者可獲考慮聘為助理主管
     
  • 截止申請日期：
    2026年5月28日

 

 


有意應徵的求職者，需於華永會官方網站下載並填妥職位申請表（按此）。申請表連同詳細履歷可透過電郵發送至 [email protected]，或以郵遞方式寄至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈34樓「華人永遠墳場管理委員會 人力資源及行政部」。申請人必須於信封面或電郵主旨註明所申請之職位。

 

資料來源：華人永遠墳場管理委員會


同場加映：中半山家庭月薪32K請司機  5大工時要求 引網民激辯: 人工真係唔錯 vs 都幾cheap

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
影視圈
5小時前
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社會
6小時前
00:54
沙田乙明邨六旬漢廚房墮樓亡 揭事發前曾與21歲子為升學開支爭執拉扯
突發
8小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
1小時前
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
樓市動向
12小時前
金秀賢被冤枉？︱韓警申請拘留《橫豎研究所》金世義 證金賽綸生前錄音為AI造假
02:06
金秀賢被冤枉？︱韓警申請拘留《橫豎研究所》金世義 證金賽綸生前錄音為AI造假
即時國際
4小時前
「好Ｘ恐怖！」紅雨強襲坪輋 紋身港女斷電崩潰直擊屋企變汪洋 網民驚見「浮屍」嚇破膽｜Juicy叮
「好Ｘ恐怖！」紅雨強襲坪輋 紋身港女斷電崩潰直擊屋企變汪洋 網民驚見「浮屍」嚇破膽｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
李泳豪再揭鼎爺近況 爆爸爸隱身內幕：要靚仔先見人 預告將於TVB以外平台亮相？
01:42
李泳豪再揭鼎爺近況 爆爸爸隱身內幕：要靚仔先見人 預告將於TVB以外平台亮相？
影視圈
7小時前
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
2026-05-20 16:58 HKT