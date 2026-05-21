殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請

求職市場競爭激烈，一份薪酬優厚且條件親民的招聘廣告往往能吸引大眾目光。華人永遠墳場管理委員會（華永會）近日釋出「墳場主管」一職，以高達$35,080的月薪及優厚的假期福利作招徠，瞬即吸引不少求職者的目光。

華永會招聘墳場主管 處理下葬/撿骨/骨灰安置

華人永遠墳場管理委員會近日公開招聘墳場主管。 （資料圖片）

華永會於近日公開招聘墳場主管，以負責管理及監督墳場的各項設施與服務。該職位的主要職責為「協助高級主管監督墳場日常運作與管理」、「監察註冊石匠表現」以及「監督墳場內活動」，當中包括處理下葬、撿骨及骨灰安置等事宜。在入職要求方面，應徵者只需符合會考或文憑試五科合格（包括中、英、數），具備至少5年工作經驗就可申請。當中具備管理或物業管理經驗者、以及持有駕駛執照者，可獲優先考慮。

墳場主管 （Supervisor）職位詳情摘要：

薪酬福利：

月薪 $35,080，另有約滿酬金；提供 14-18 天年假、員工及家屬醫療保險、培訓津貼等



月薪 $35,080，另有約滿酬金；提供 14-18 天年假、員工及家屬醫療保險、培訓津貼等 工作時間：

- 上午 9:00 至下午 5:00；

- 每兩週 3 天休息日（需輪班），須於星期日及公眾假期工作



- 上午 9:00 至下午 5:00； - 每兩週 3 天休息日（需輪班），須於星期日及公眾假期工作 主要職責：

- 協助高級主管監督墳場日常運作與管理

- 監察註冊石匠表現

- 監督墳場內活動（如下葬、撿骨、骨灰安置等）

- 巡邏及匯報突發事件

- 處理客⼾查詢與投訴等



- 協助高級主管監督墳場日常運作與管理 - 監察註冊石匠表現 - 監督墳場內活動（如下葬、撿骨、骨灰安置等） - 巡邏及匯報突發事件 - 處理客⼾查詢與投訴等 入職要求：

- 會考 (HKCEE) 或文憑試 (HKDSEE) 5科合格/第2級或以上（包括中文、英文及數學）

- 具備至少 5 年工作經驗（有管理經驗者優先）

- 具備物業管理經驗、持有 1 及 2 類駕駛執照者優先

- 經驗較少者可獲考慮聘為助理主管



- 會考 (HKCEE) 或文憑試 (HKDSEE) 5科合格/第2級或以上（包括中文、英文及數學） - 具備至少 5 年工作經驗（有管理經驗者優先） - 具備物業管理經驗、持有 1 及 2 類駕駛執照者優先 - 經驗較少者可獲考慮聘為助理主管 截止申請日期：

2026年5月28日



有意應徵的求職者，需於華永會官方網站下載並填妥職位申請表（按此）。申請表連同詳細履歷可透過電郵發送至 [email protected]，或以郵遞方式寄至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈34樓「華人永遠墳場管理委員會 人力資源及行政部」。申請人必須於信封面或電郵主旨註明所申請之職位。

資料來源：華人永遠墳場管理委員會