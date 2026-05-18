GU感謝節5月22日強勢開鑼！40款夏日單品$99兩件起 滿額即送抗UV雨傘

萬眾期待的「GU感謝節」即將於2026年5月22日起一連十日盛大舉行，帶來超過40款夏日單品激減優惠，當中指定人氣女裝T恤更享自由組合價HK$99兩件，絕對是全方位入手夏日新裝、打造清爽造型的最佳時機！

夏日必備時尚單品激減 男女裝短褲及人氣T恤任搭

迎接炎炎夏日，當然要為日常衣櫃添置清爽透氣的平價服飾新裝。是次GU感謝節誠意推出多項震撼折扣，讓大眾以最實惠的價錢配搭出百變的夏日穿搭。當中最受矚目的必定是指定男女裝短褲系列，包括近年街頭大熱的復古Jorts膝下短褲，以及戶外實用性極高的尼龍多口袋短褲。顧客現可以自由組合價HK$199任選兩條（原價為每條HK$149），輕鬆展現個性化街頭型格風。

此外，多款百搭易襯的指定女裝T恤亦只需HK$99即可帶走兩件，性價比極高；而男裝熱賣的BOXY T恤更以破底價HK$59發售（原價HK$99），其剪裁寬鬆舒適，透氣度高，是日常休閒穿搭的必備單品。至於女士們鍾愛的Tunic裙襬上衣系列亦同步減至HK$79起，輕易為夏日約會穿出優雅甜美氣質。

豐富禮遇與會員抽獎 滿額送實用防UV雨傘及精緻襪子

除了衣物減價活動，品牌更為廣大顧客準備了多重購物禮遇。活動期間，顧客無論於全線實體門市還是透過GU官方網絡旗艦店進行單次購物，淨額滿HK$400即可獲贈具備UPF 50+防紫外線機能的輕便晴雨折疊傘一把（備有藍色及米色，顏色隨機派發），無論晴天防曬或雨天擋雨皆非常實用。

家長們亦不容錯過專屬的親子限定優惠。於5月22日至5月25日期間，前往太古城店、奧海城店或即將開幕的啟德零售館店，消費滿HK$300並當中包含至少一件童裝產品，即可參與扭蛋機遊戲一次，免費贏取指定時尚舒適襪子一對。同時，會員只要於官方網店留下真實試穿評價並填寫登記表，即有機會免費獲贈價值HK$149的男女裝Jorts膝下短褲（名額100個）。

GU感謝節優惠詳情

優惠日期 ：2026年5月22日至5月31日（一連10天）

適用地點 ：香港全線實體門店及官方網絡旗艦店 >>按此<<

精選優惠詳情 ： 指定男女裝短褲（人氣Jorts、尼龍多口袋短褲）：組合價 HK$199／兩條（原價HK$149/條） 指定女裝 T 恤：組合價 HK$99／兩件（原價HK$59/件） 指定男裝 BOXY T恤：特價 HK$59／件（原價HK$99/件） 女裝熱賣 Tunic 裙襬上衣系列：激減低至 HK$79

滿額贈品 ：單次購物淨額滿 HK$400，即送UPF 50+輕便晴雨折疊傘（顏色隨機，數量有限，送完即止）。

親子專享禮遇 ：5月22日至25日於太古城店、奧海城店或啟德零售館店消費滿 HK$300（需含至少一件童裝），即送扭蛋機機會一次，可獲贈指定襪子。

會員獨家大抽獎：於網店發表真實評價並完成登記，有機會贏取價值 HK$149 男女裝 Jorts（名額共100位）。

(註：以上優惠受相關條款及細則約束，產品及禮品數量有限，售/送完即止。)





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