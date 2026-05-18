醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call

醫管局公立醫院電話顯示號碼｜1828｜近年電話騙案頻生，許多長者及市民為了防範受騙，習慣拒接「2」字頭或「3」字頭的陌生號碼來電，但過去就曾有市民因此而差點錯過醫院的緊急通知。醫院管理局（醫管局）於今日（18日）宣布，為方便市民識別，將於下周二（5月26日）開始分階段啟用統一編配的特別來電顯示號碼。日後凡由醫管局打出的電話，其來電顯示將劃一以「18285」或「18286」作為起首。

醫管局新政！公立醫院號碼統一「18285」及「18286」字頭防詐騙 接聽來電更安心

醫管局現正陸續將公立醫院的「電話顯示號碼」全面統一化。日後，當醫院致電給您時，手機螢幕上顯示的號碼將會統一以「1828」開首，後面再跟隨三個數字。這項改變，讓各位街坊一眼就能認出是公立醫院的來電，不用再擔心是推銷或詐騙，也不怕因為拒接而錯過來電！全新的來電顯示號碼均為七位數字，醫管局旗下不同的運作單位，包括各區公立醫院、家庭醫學診所、專科門診診所、醫療機構以至總辦事處，將獲發介乎「1828 500」至「1828 599」，或「1828 600」至「1828 699」之間的號碼。整個轉換程序預計將於六月底落實完成。

助辨識醫管局來電 防漏接緊急聯絡

醫管局發言人解釋，改用「18285」或「18286」字頭的來電顯示後，大眾能更輕易辨認出醫管局的電話。這項改動有助降低市民因提防電話騙案或推廣電話，而拒接陌生來電的情況，從而避免錯失由急症室或病房打出的緊急聯絡。當局建議經常就診於公立醫院的市民，預先將上述新號碼紀錄於手機的通訊錄中，以防因誤會而漏接電話。

發言人亦補充，鑑於轉用號碼的安排會分階段推行，不同運作機構的落實時間會有差異，故市民在接聽公營醫療機構的電話時，仍應謹慎確認對方身分。正常情況下，醫管局員工會親身致電，並會提供相應資訊來核實市民身分。當局強調，大眾切勿向身分不明的來電者提供任何個人私隱資料；倘若懷疑自己接獲詐騙電話，理應立即向警方尋求協助。

新號碼僅作來電顯示 回撥只設錄音提示

今次的新政策只是「統一電話顯示的號碼」，以方便大家辨識，而醫院所有對外的熱線電話號碼均維持不變。如需要主動致電醫院查詢，依然是撥打原有的醫院電話號碼。

另一方面，因應實際運作情況，部分單位仍會保留少數直線電話及手提電話作聯絡之用，這類電話的來電顯示將不會帶有「18285」或「18286」的字頭。



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