李居明-爆笑演繹「街市菜苗」 江欣燕踩過界演粵劇｜李居明大師會客室

當今哪齣神劇最能吸引年輕人買飛入場？答案肯定是《粵劇特朗普》！到了4.0和5.0版本，觀眾除了繼續朝聖「特朗普」，更新增了一大必看亮點，扮嘢天后江欣燕（欣欣）化身「街市菜苗」，大開金口唱粵曲！

這次大玩跨界演出，我要特別感謝欣欣的加盟，這對粵劇界是一次全新嘗試，無論在票房還是拓展觀眾群上都取得了巨大成功。平時甚少看戲曲的年輕人與電視觀眾，這次都因為想一睹欣欣的台上風采而紛紛購票入場。這是繼「時事粵劇」後，又成功為傳統粵劇開創出多元化的新路向。

「扮嘢」高手最新造型

大家熟知欣欣向來是「扮嘢」高手，當年《歡樂今宵》塗黑臉扮菲傭Maria，到神還原梅艷芳，本以為經典扮相難以超越，沒想到這次跨界演出《粵劇特朗普》，她一人飾兩角，分別是特朗普女兒伊萬卡，和日本首相「街市菜苗」，挑戰極大反差。欣欣的喜劇細胞再次爆炸，令觀眾拍案叫絕。她與觀眾的親和力，成功令傳統戲曲與流行娛樂完美接軌，為粵劇帶來了一批極具潛力的全新觀眾群。

搞笑背後，觀眾都看到她對首次踏台板百分百的敬業與付出。說到扮演「街市」，她要在極短的時間內變裝，還要出動特技化妝。特別是裝上那個誇張的假下巴，要貼上一層又一層的膠紙來固定，由於換妝時間緊迫，要由四名化妝師、八隻手同時開工，分秒必爭。欣欣雖是首次踏台板唱粵劇，卻憑藉其喜劇天賦，贏得全場喝采，所以，我給欣欣「120分」的成績！

過了造型這一關，還要過粵劇唱腔及造手這一關。在「特朗普」龍貫天旭哥的親自指導下苦練唱功，終於成功學會唱「沉花」。我衷心希望欣欣繼續努力，成為粵劇界最耀眼「跨界花旦王」。

江欣燕首次踏粵劇台板，並與老倌們合作獲益匪淺。能再次踏上戲曲中心舞台，非常有新鮮感。

江欣燕被譽為扮嘢天后，這次跨界演「街市菜苗」唱粵曲很具挑戰性。

《潮爆開運王》長壽節目

我與江美儀及林寄韻主持的電台節目《潮爆開運王》，不經不覺啟播十周年，更迎來第500集特大誌慶。節目自2016年10月1日首播以來從未間斷，成為本地極少數能橫跨十年、累積逾500集的長壽王牌節目，而且收聽率高踞前列，這個成績實在是超乎我當初的想像。

我常強調，風水命理並非迷信，而是一套有根有據、極具科學性的統計學。不少原本對此抱持懷疑的聽眾亦逐漸轉為忠實粉絲，節目已成為聽眾每星期熱切期待的「開運必備」，令我甚感欣慰。這十年間，我與收音機前的聽眾結下深厚友誼，更成立「潮爆金粉會」，經常有見面互動，又福利多多。近期派發《藥師經》，短短數日內數千本被索取一空，反應空前熱烈。《潮爆開運王》會繼續延續下去，邁向下一個十周年，幫助更多有需要的朋友。逢星期六早上10時，商業電台雷霆881，約定你！