Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公屋公園驚現傷人野雀！居民被紅嘴藍鵲啄至受傷見血 區議員都中招：坐公園的長者個個都被襲擊過

生活百科
更新時間：10:55 2026-05-15 HKT
發佈時間：10:55 2026-05-15 HKT

將軍澳調景嶺善明邨近日發生連串野雀襲擊街坊事件，令不少經常到樓下散步的長者提心吊膽。有居民行經屋邨中央公園、中醫車及廚餘機附近時，突然遭到大型雀鳥從天而降施襲，有人更被啄至頭部受傷流血。西貢區區議員張展鵬透露，自己亦曾被雀鳥從後襲擊頭部，他更心痛地表示：「坐在公園椅子的老人家，個個都被襲擊過」！

公園長者打躉遭紅嘴藍鵲襲擊 調景嶺善明邨居民途徑樹下即中招

西貢區區議員張展鵬指接獲多名善明邨居民反映，在邨內停泊中醫車、廚餘機及中央公園附近，接連出現「大型雀鳥襲擊途人的情況」。經過追查後，初步確認肇事雀鳥為「紅嘴藍鵲」，在台灣又被稱為「長尾山娘」，屬於受保護的野生動物。

根據張展鵬描述，該雀鳥的襲擊行為始於本年五月。他本人亦曾被襲擊，憶述當時正返回議員辦事處途中，途徑雀鳥棲息的樹本，在沒有瓦遮頭的空間位置突然被襲擊：「從我後方飛來啄我頭顱，都幾痛」，幸好並未受傷。他又指「坐在公園椅子的老人，個個都被襲擊過」。張展鵬表示，雖然「被襲擊絕對不代表好兆頭」，但也反映了善明邨的生態環境不俗。

區議員積極跟進 籲居民2招防範

事件發生後，張展鵬已即時通報漁護署、房屋署及1823政府熱線。他已追尋到鳥巢位置並通知相關部門，懷疑雀鳥是因正值繁殖季節，為了保護鳥巢而攻擊途人。房屋署及管理處已接獲要求，張貼告示提醒居民注意安全。

為應對情況，張展鵬建議居民途經該處時可「戴帽或擔遮」，或選擇「繞路而行」，並強調市民「切勿主動攻擊雀鳥」，因為所有野生雀鳥及其鳥巢均受法例保護。

紅嘴藍鵲為常見留鳥 4至7月為繁殖期

紅嘴藍鵲是香港的留鳥，常見於野外樹林或市區公園。（資料圖片）
紅嘴藍鵲是香港的留鳥，常見於野外樹林或市區公園。（資料圖片）
每年4月至7月，是紅嘴藍鵲繁殖和育雛期。（資料圖片）
每年4月至7月，是紅嘴藍鵲繁殖和育雛期。（資料圖片）
在台灣，「紅嘴藍鵲」攻擊人類的事件時有發生。（網上截圖）
在台灣，「紅嘴藍鵲」攻擊人類的事件時有發生。（網上截圖）

紅嘴藍鵲是香港的留鳥，常見於野外樹林或市區公園。根據香港觀鳥會的資料，紅嘴藍鵲體型約有53至68厘米長，紅色鳥喙、黑頭藍背、尾羽黑白雙間，外型鮮豔亮麗。每年4月至7月，是紅嘴藍鵲繁殖和育雛期，為了保護幼鳥，親鳥變得相當敏感，一旦感應到鳥巢附近有危險，就會作出驅趕行為。

翻查資料，紅嘴藍鵲因護巢而攻擊人類的事件在香港並非首次。2019年，天水圍濕地公園附近亦曾因紅嘴藍鵲築巢而發生多宗襲擊事件，當時管理處需一度封閉涉事小徑。

街坊反應各異 「唔好大動作就無事」

對於調景嶺善明邨的雀鳥襲擊事件，網民意見各異。有網民分享經驗，指「唔好大動作行近，一般就冇事」，也有人認為雀鳥護幼是天性，「應該體諒」。亦有留言笑稱是「鴻運當頭」，討論方向多樣，反映了市民對生態保育與社區安全之間平衡的關注。

 

同場加映：雨季驚現大群飛蟻超驚嚇！市民崩潰漏夜滅蟻「人都癲」 專家提醒或變白蟻蛀木傢俬 6招預防飛蟻入屋

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
即時中國
13小時前
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
影視圈
2026-05-14 11:00 HKT
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
家居裝修
5小時前
東涌裕東苑單位起火 消防救熄 單位內發現一具女性遺體。
00:50
東涌裕東苑單位電器起火 消防救熄 單位內發現一具女性遺體
突發
5小時前
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
食用安全
4小時前
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
00:15
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
即時國際
1小時前
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地決靠自己去搵
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地
影視圈
13小時前
貝森特：中國將推動重開荷姆茲海峽 恢復全球能源運輸。路透社
特朗普訪華｜貝森特：中國將推動重開霍爾木茲海峽 恢復全球能源運輸
即時國際
8小時前
特朗普稱中國同意訂購200架波音客機 近十年首次大規模採購美製飛機。路透社
特朗普訪華｜特朗普稱中國同意訂購200架波音客機 近十年首次大規模採購美製商用機
即時國際
9小時前
米芝蓮豆品店堅拒預製「前舖後廠」成本貴六倍 不設掃碼落單 「最大價值是歷史」
米芝蓮豆品店堅拒預製「前舖後廠」成本貴六倍 不設掃碼落單 「最大價值是歷史」
商業創科
5小時前