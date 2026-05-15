公屋公園驚現傷人野雀！居民被紅嘴藍鵲啄至受傷見血 區議員都中招：坐公園的長者個個都被襲擊過

將軍澳調景嶺善明邨近日發生連串野雀襲擊街坊事件，令不少經常到樓下散步的長者提心吊膽。有居民行經屋邨中央公園、中醫車及廚餘機附近時，突然遭到大型雀鳥從天而降施襲，有人更被啄至頭部受傷流血。西貢區區議員張展鵬透露，自己亦曾被雀鳥從後襲擊頭部，他更心痛地表示：「坐在公園椅子的老人家，個個都被襲擊過」！

公園長者打躉遭紅嘴藍鵲襲擊 調景嶺善明邨居民途徑樹下即中招

西貢區區議員張展鵬指接獲多名善明邨居民反映，在邨內停泊中醫車、廚餘機及中央公園附近，接連出現「大型雀鳥襲擊途人的情況」。經過追查後，初步確認肇事雀鳥為「紅嘴藍鵲」，在台灣又被稱為「長尾山娘」，屬於受保護的野生動物。

根據張展鵬描述，該雀鳥的襲擊行為始於本年五月。他本人亦曾被襲擊，憶述當時正返回議員辦事處途中，途徑雀鳥棲息的樹本，在沒有瓦遮頭的空間位置突然被襲擊：「從我後方飛來啄我頭顱，都幾痛」，幸好並未受傷。他又指「坐在公園椅子的老人，個個都被襲擊過」。張展鵬表示，雖然「被襲擊絕對不代表好兆頭」，但也反映了善明邨的生態環境不俗。

區議員積極跟進 籲居民2招防範

事件發生後，張展鵬已即時通報漁護署、房屋署及1823政府熱線。他已追尋到鳥巢位置並通知相關部門，懷疑雀鳥是因正值繁殖季節，為了保護鳥巢而攻擊途人。房屋署及管理處已接獲要求，張貼告示提醒居民注意安全。

為應對情況，張展鵬建議居民途經該處時可「戴帽或擔遮」，或選擇「繞路而行」，並強調市民「切勿主動攻擊雀鳥」，因為所有野生雀鳥及其鳥巢均受法例保護。

紅嘴藍鵲為常見留鳥 4至7月為繁殖期

紅嘴藍鵲是香港的留鳥，常見於野外樹林或市區公園。（資料圖片）

每年4月至7月，是紅嘴藍鵲繁殖和育雛期。（資料圖片）

在台灣，「紅嘴藍鵲」攻擊人類的事件時有發生。（網上截圖）

紅嘴藍鵲是香港的留鳥，常見於野外樹林或市區公園。根據香港觀鳥會的資料，紅嘴藍鵲體型約有53至68厘米長，紅色鳥喙、黑頭藍背、尾羽黑白雙間，外型鮮豔亮麗。每年4月至7月，是紅嘴藍鵲繁殖和育雛期，為了保護幼鳥，親鳥變得相當敏感，一旦感應到鳥巢附近有危險，就會作出驅趕行為。

翻查資料，紅嘴藍鵲因護巢而攻擊人類的事件在香港並非首次。2019年，天水圍濕地公園附近亦曾因紅嘴藍鵲築巢而發生多宗襲擊事件，當時管理處需一度封閉涉事小徑。

街坊反應各異 「唔好大動作就無事」

對於調景嶺善明邨的雀鳥襲擊事件，網民意見各異。有網民分享經驗，指「唔好大動作行近，一般就冇事」，也有人認為雀鳥護幼是天性，「應該體諒」。亦有留言笑稱是「鴻運當頭」，討論方向多樣，反映了市民對生態保育與社區安全之間平衡的關注。