長者平安鐘免費申請！社署為合資格長者提供護士諮詢/預約門診服務 即睇申請資格+方法

本港人口老化，長者獨自在家，一旦發生意外或身體不適，往往求助無門。為支援有需要的長者及殘疾人士，社會福利署（社署）透過資助計劃，委託長者安居協會（協會）為合資格人士提供免費的「一線通平安鐘」服務，更夥拍全港18區的關愛隊，主動接觸和轉介有需要的獨居或雙老家庭，讓他們獲得適切支援。

新一輪「平安鐘」資助計劃 加強支援出院病人

長者安居協會為關愛隊轉介的合資格長者，提供免費「一線通平安鐘」服務。

長者安居協會宣布，於今年度再度成為社署「緊急召援系統（平安鐘）服務資助計劃」的服務營辦機構，即日起繼續為合資格長者及殘疾人士住戶，提供免費的「一線通平安鐘」服務。除了24小時緊急支援外，此項免費服務更涵蓋多項實用支援，包括由護士解答健康問題、協助預約門診、註冊社工提供的情緒輔導，以及關懷獨居長者的電話慰問服務。

新一輪計劃更特別加強了「出院病人及照顧者慰問」及「不活躍用戶跟進」兩項服務。當長者或殘疾人士用戶出院後，若協會在「醫健通」授權下收到通知，職員將主動致電慰問，了解其康復進度和照顧需要，並可按情況安排「一線通管家易」上門照顧服務或由社工跟進，為用戶及照顧者提供更全面的支援。此外，協會亦會每兩個月至少致電慰問用戶一次；若半年內未能成功聯絡，將通知地區關愛隊上門探訪，確保用戶安全。

平安鐘服務一覽：

定期慰問：由受專業訓練的慰問專員定期致電慰問長者，關心其身體狀況。

健康諮詢：提供24小時緊急支援，並設有護士熱線解答長者的健康問題。

預約門診：協助長者預約普通科門診及專科門診。

情緒支援：為有需要的長者提供情緒輔導及轉介服務。

逾4千長者/殘疾人士獲平安鐘支援

截至今年3月底，計劃已為超過3,500戶、共4,066名合資格人士安裝平安鐘。數據顯示，平均每名用戶尋求協助近6.3次，其中緊急送院或需致電999的求助個案達586宗。

85歲的張婆婆便是其中一位受惠者。她患有高血壓、糖尿病等多種長期病患，丈夫去年離世後，情緒與經濟均受打擊，只能獨自生活。在關愛隊轉介下，她去年10月起免費使用平安鐘服務，至今已兩次透過服務召喚救護車，亦曾獲安排門診預約及社工轉介。近日，她在電話慰問中向職員哭訴，憶及亡夫倍感悲傷，協會社工隨即提供情緒輔導，助她紓緩壓力。張婆婆感激地表示，協會在她最需要時，成為了最可信賴的傾訴對象。

長者如何申請免費平安鐘服務？

是次資助計劃主要透過全港18區的關愛隊進行轉介。有需要的獨居長者、雙老家庭或殘疾人士住戶，可以主動聯絡所屬地區的關愛隊，查詢申請資格及轉介詳情。關愛隊隊員會評估申請人的情況，並協助合資格人士辦理申請手續。

「緊急召援系統（平安鐘）服務資助計劃」

申請住戶只須符合下列其中三項條件，即有機會可申請免費服務：

住戶情況（符合其一即可） 65歲或以上的獨居長者；或

同住者均為65歲或以上的長者；或

同住者均為65歲或以上及/或殘疾人士；或

65歲以下的獨居殘疾人士。 提交申請時，未符合現有其他使用平安鐘的津貼資格。 入息資格（符合其一即可） 現正領取「公共福利金計劃」下的長者生活津貼（俗稱「長生津」）；或

家庭入息不超過指定限額。

申請方法：聯絡所屬地區關愛隊代為轉介 >>按此<<