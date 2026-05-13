Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長者平安鐘免費申請！社署為合資格長者提供護士諮詢/預約門診服務 即睇申請資格+方法

生活百科
更新時間：17:03 2026-05-13 HKT
發佈時間：17:03 2026-05-13 HKT

本港人口老化，長者獨自在家，一旦發生意外或身體不適，往往求助無門。為支援有需要的長者及殘疾人士，社會福利署（社署）透過資助計劃，委託長者安居協會（協會）為合資格人士提供免費的「一線通平安鐘」服務，更夥拍全港18區的關愛隊，主動接觸和轉介有需要的獨居或雙老家庭，讓他們獲得適切支援。

新一輪「平安鐘」資助計劃 加強支援出院病人

長者安居協會為關愛隊轉介的合資格長者，提供免費「一線通平安鐘」服務。
長者安居協會為關愛隊轉介的合資格長者，提供免費「一線通平安鐘」服務。

長者安居協會宣布，於今年度再度成為社署「緊急召援系統（平安鐘）服務資助計劃」的服務營辦機構，即日起繼續為合資格長者及殘疾人士住戶，提供免費的「一線通平安鐘」服務。除了24小時緊急支援外，此項免費服務更涵蓋多項實用支援，包括由護士解答健康問題、協助預約門診、註冊社工提供的情緒輔導，以及關懷獨居長者的電話慰問服務。

新一輪計劃更特別加強了「出院病人及照顧者慰問」及「不活躍用戶跟進」兩項服務。當長者或殘疾人士用戶出院後，若協會在「醫健通」授權下收到通知，職員將主動致電慰問，了解其康復進度和照顧需要，並可按情況安排「一線通管家易」上門照顧服務或由社工跟進，為用戶及照顧者提供更全面的支援。此外，協會亦會每兩個月至少致電慰問用戶一次；若半年內未能成功聯絡，將通知地區關愛隊上門探訪，確保用戶安全。

平安鐘服務一覽：

  • 定期慰問：由受專業訓練的慰問專員定期致電慰問長者，關心其身體狀況。
  • 健康諮詢：提供24小時緊急支援，並設有護士熱線解答長者的健康問題。
  • 預約門診：協助長者預約普通科門診及專科門診。
  • 情緒支援：為有需要的長者提供情緒輔導及轉介服務。

逾4千長者/殘疾人士獲平安鐘支援 

截至今年3月底，計劃已為超過3,500戶、共4,066名合資格人士安裝平安鐘。數據顯示，平均每名用戶尋求協助近6.3次，其中緊急送院或需致電999的求助個案達586宗。

85歲的張婆婆便是其中一位受惠者。她患有高血壓、糖尿病等多種長期病患，丈夫去年離世後，情緒與經濟均受打擊，只能獨自生活。在關愛隊轉介下，她去年10月起免費使用平安鐘服務，至今已兩次透過服務召喚救護車，亦曾獲安排門診預約及社工轉介。近日，她在電話慰問中向職員哭訴，憶及亡夫倍感悲傷，協會社工隨即提供情緒輔導，助她紓緩壓力。張婆婆感激地表示，協會在她最需要時，成為了最可信賴的傾訴對象。

長者如何申請免費平安鐘服務？

是次資助計劃主要透過全港18區的關愛隊進行轉介。有需要的獨居長者、雙老家庭或殘疾人士住戶，可以主動聯絡所屬地區的關愛隊，查詢申請資格及轉介詳情。關愛隊隊員會評估申請人的情況，並協助合資格人士辦理申請手續。

 

「緊急召援系統（平安鐘）服務資助計劃」

申請住戶只須符合下列其中三項條件，即有機會可申請免費服務：

  1. 住戶情況（符合其一即可）

    • 65歲或以上的獨居長者；或

    • 同住者均為65歲或以上的長者；或

    • 同住者均為65歲或以上及/或殘疾人士；或

    • 65歲以下的獨居殘疾人士。

  2. 提交申請時，未符合現有其他使用平安鐘的津貼資格。

  3. 入息資格（符合其一即可）

    • 現正領取「公共福利金計劃」下的長者生活津貼（俗稱「長生津」）；或

    • 家庭入息不超過指定限額。

申請方法：聯絡所屬地區關愛隊代為轉介 >>按此<<

 

 

同場加映：港人都有份！深圳衛健委福田「帶狀疱疹疫苗」優惠 50歲以上長者第二針免費 兩針僅需¥1650 附預約教學

 

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
牛頭角的士剷上行人路釀5傷 兩女途人捱撞一死一昏迷
01:20
牛頭角的士剷行人路 兩女途人捱撞1死1昏迷 七旬司機及兩乘客同送院
突發
3小時前
太子花墟超羣餅店5.17結業！屹立近60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
飲食
6小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
7小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
影視圈
1小時前
《愛．回家之開心速遞》驚傳7月大結局 播足近10年終劃句號 疑因一事推倒重來開新處境劇
影視圈
6小時前
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
21小時前
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
23小時前
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
01:53
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
商業創科
18小時前
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
影視圈
3小時前