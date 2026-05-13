長沙灣屋苑現「垃圾蟲」？長者小聚狂扔垃圾入草叢 網民力勸不果嘆：呢區鼠患已經好嚴重

各大屋苑範圍不時會有長者在公園等公共地方小聚「傾計」，甚至會帶備水果或小吃邊食邊傾。不過，近日有街坊網民投訴，指長沙灣一帶存在鼠患問題，近日在屋苑更驚見「垃圾蟲」，有長者在小聚時將垃圾棄置於草叢中，「食完啲橙皮、蕉皮，小食全部掉晒入草叢入面」，表示曾上前好言相勸，惟事後發現「橙皮、紙杯仍然存在」，最終決定在社交平台公開事件，詳情即看下文！

長者屋苑小聚亂扔垃圾入草叢 街坊不齒相勸無效

日前，有網民於社交平台發文，表示長沙灣、深水埗一帶鼠患嚴重，「荔枝角道又有蔬菜批發市場」，近日更發現長沙灣麗翠苑有數名長者在公園小聚時，隨便棄置食物殘渣，「食完啲橙皮、蕉皮，小食全部掉晒入草叢入面」。樓主直言「聚集一齊食嘢傾計無問題」，但認為該數名長者的行為自私，未有顧及屋苑其他居民及環境衛生的問題，「你地（哋）有冇諗過清潔工人幾辛苦」？

樓主稱，當日目擊長者將垃圾扔入草叢時，已即場拍片紀錄，同時亦有上前相勸，「行埋去同你地（哋）講，話我已經拍左（咗）片，影底晒你地（哋）咁既（嘅）行為，然後你地（哋）先話會執番晒啲垃圾。」惟最終發現他們未有履行承諾，「橙皮、紙杯仍然存在」。

樓主奉勸認識涉事長者的街坊，需要作出教育，「無人想老鼠入屋，垃圾要掉入垃圾桶」，又謂即使將垃圾掉落地，「起碼清潔工都唔使咁辛苦，行入草叢好易俾啲樹枝刮親」。

食環署難入屋苑範圍執法？

有網民留言建議樓主下次遇到相同情況報警處理，「一人千五啦」，惟有人指出該範圍屬屋苑公共空間，「未必會係由食環／警察開告票」。

根據香港法例，食環署的執法權力需視乎屋苑的性質，如涉事地點為私人屋苑內部範圍，意指平台、走廊或會所，則屬私家街道或土地，食環署執法人員通常不會進入，需由屋苑管理處根據《大廈公契》處理。

如涉事地點為私人屋苑的「公眾地方」，意指為公眾可隨時進入，食環署仍有權根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》發出定額罰款通知書。而亂拋垃圾罰款早於2023年下旬提高至3,000元。

文：TF

資料及圖片授權：ec_fpc@Threads；資料及圖片來源：食環署、星島圖片庫