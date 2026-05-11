元朗逾30年老牌餅店母親節旺過酒樓？大批市民排隊買蛋糕 必試招牌芒果蛋糕 網民震驚：元朗人好支持！

剛過去的5月10日（星期日）為母親節，不少孝順子女趁此機會送上鮮花或蛋糕，向媽媽表達心意。除了酒店及連鎖餅店出品，老牌街坊餅店同樣深受街坊歡迎。近日，有網民分享元朗一間開業逾30年的老牌餅店，母親節當天有大批市民排隊買蛋糕，場面相當墟冚。樓主又透露，該餅店每年母親節都會出現同一情況，直言：「元朗人真係好支持！」

元朗逾30年老牌餅店母親節旺過酒樓？大批市民排隊買蛋糕 必試招牌芒果蛋糕

最近，有網民表示於母親節當天前往元朗老牌餅店「金蘋果餅店」購買蛋糕，更指當日門外出現大批市民排隊，龍尾更一度達至街尾轉角位，場面當墟冚。樓主表示自己並非元朗區居民，但多年來母親節都會入手金蘋果餅店的蛋糕，對區內街坊長年支持感震驚，「元朗人真係好支持金蘋果，年年都排長龍，我訂咗都要等40分鐘」。

金蘋果餅店為區內老牌餅店之一，開業已經逾30年，過往曾因翻新內部工場和焗爐而一度停業，並2023年底重新開業。除了各式懷舊麵包，芒果忌廉蛋糕亦是招牌之一，層層忌廉蛋糕加入大量芒果肉，鬆軟香甜且足料，傳統做法更為不少客人帶來兒時回憶，成為不少市民街坊慶祝生日或節目時的蛋糕首選。

網友讚真材實料：香港老味道！

對於金蘋果餅店出品的蛋糕深受歡迎，不少網民表示其有種香港老味道：「真材實料，香港老味道」、「老一輩欣賞佢啲蛋糕好有蛋味」。同時，有網友坦言金蘋果餅店的蛋糕並非最特別，但多年來味道基本沒有改變，而且價錢相宜，「由細食到大，佢哋唔係話好特別定咩，但硬係搣唔甩，點都覺得佢好食過其他」、「人大咗，有時都特登返去買個雜果蛋糕嚟食」、「最少開咗30年，蛋糕鬆軟、芒果唔會酸、平民價錢」、「價錢平、芒果靚、味道正，無得輸！」

除了招牌芒果蛋糕，有網民推介其曲奇及黑森林蛋糕，「最鍾意黑森林」、「佢個黑森林好好食㗎」、「我自己喜歡吃黑森林，有啫喱好有懷舊感！」

金蘋菓餅店

地址：元朗安寧路84號地下

電話：2477 6087

營業時間：上午6:30至晚上8:30

文:RY

資料及圖片來源:kitkit_ricky@Threads授權轉載、食在元朗