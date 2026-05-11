電子門鎖應用｜Lockly/PHILIPS/Panasonic/Zigbang最新產品解構｜專家教精你

電子門鎖已成為現代智慧家居的設備，它不僅提升了便利性，更讓用家告別忘記帶鑰匙的焦慮，並且在安全性上提供了多元的防護。請來專家講解如何應用，而日常保養又要注意甚麼呢？

因應成員需要選購

越來越多家庭使用電子門鎖，皆因電子門鎖能透過生物辨識、密碼及物聯網技術，解決了傳統鑰匙的諸多不便。豐澤高級客戶服務顧問張凱帆（Ivan）解釋電子門鎖受歡迎的原因︰「它能提供指紋辨識、人臉辨識、感應卡或密碼等多種解鎖方式，讓大家不用擔心忘記帶鑰匙的焦慮。很多型號還設有遠端管理，透過手機 App，可以為清潔人員或臨時訪客提供一次性密碼，或遠端查看門鎖狀態，好像發生一些突發事件，如廁所水浸，家庭成員又不在現場，可遙控開啟大門，讓工程人員進入屋內以便進行即時維修，減少重大損失。」

此外，電子門鎖亦提供多重防護及保安， 許多進階型號配備電子貓眼或鏡頭，當有人在門口徘徊或嘗試非法破壞時，會自動聯絡家庭成員。

而家有長者人士，又應用怎選擇呢？Ivan指出︰「如家有長者，揀電子門鎖，最重要是簡單易用，以及安全可靠。一般建議選擇感應卡式、密碼式、人臉辨識，或多功能電子鎖，因為操作直觀，不需要記憶太多步驟，亦有後備方案。另外，要留意長者的指紋通常較淺，要避免因指紋識別失敗或手機操作複雜而困擾。 」

電池管理 日常保養

為了延長電子門鎖的使用壽命並確保感應靈敏，保養非常重要。Ivan教路，「電池管理是最關鍵的一環，建議每半年檢查一次電池狀況。最理想是使用高品質的鹼性電池，並避免新舊電池混用，以防止電池漏液損壞電路板。另外，若長時間不使用門鎖，務必將電池取出。當門鎖發出低電量警報音時，要立即更換電池。大部分電子鎖設有外部應急供電介面，如 USB 或電池接觸點，以防電池完全耗盡時無法開門，大家選購時可留意。」

此外，面板與感應區清潔也非常重要，要溫和擦拭，使用柔軟的乾布或微濕的布擦拭觸控面板與指紋感應部分。切勿使用酒精、漂白水或強酸鹼清潔劑擦拭面板，以免破壞保護塗層，導致感應失靈。 由於開關門的震動，螺絲可能會鬆動，需定期檢查把手與面板螺絲是否緊固。電子產品對水氣敏感，若門鎖位於容易淋雨的地方，建議加裝防水罩，同時避免陽光長期直射造成部件老化。

新式電子門鎖精選

Lockly Secure Lux Mortise Edition 智能門鎖 $5,100

包括有藍牙按鍵、 3D 指紋識別等智能，堅硬的不鏽鋼鎖體，適合不同類型的大門使用。

PHILIPS 掌靜脈智能門鎖 $6,580

配備掌靜脈識別功能，只需掃描手掌即可開鎖，毋須接觸感應即可開門，手掌就是鑰匙。

Panasonic 執手式 智能門鎖 $4,280

備有 5 種開門方式，包括指紋、密碼、電子匙咭、機械鎖匙及手機 APP 。

Zigbang AI 電子門鎖 $5,680

結合人臉辨識、指紋認證，配備寬廣視覺，用戶毋須找尋鏡頭，便可輕鬆完成驗證。

Zigbang AI 電子門鎖 $5,680

Panasonic 執手式 智能門鎖$4,280

PHILIPS 掌靜脈智能門鎖 $6,580

Lockly Secure Lux Mortise Edition 智能門鎖$5,100

文︰Angel 圖︰何健勇