房委會推「青年計劃」白表抽居屋！40歲以下單身/家庭 可獲多一個抽籤號碼 即睇申請方法

香港的年輕人要購買自己的物業，向來不是一件易事。為協助青年實現「上車夢」，香港房屋委員會將於今期「居屋2025」推出「青年計劃（居屋）」，主要是為40歲或以下的白表居屋申請者提供多一次抽籤機會，讓他們更容易抽中買到心儀的單位。《星島頭條》這次為大家整合了白表購置居屋「青年計劃」的申請方法、安排及截止日期，即睇內文詳情。

房委會40歲以下「青年計劃」！白表抽居屋額外多一個抽籤機會

香港房屋委員為協助青年置業上車，於2024年的《施政報告》提出優化措施，幫助青年購買居屋。當中包括於「居屋2025」中新增的「青年計劃（居屋）」，為符合資格的年輕申請者提供額外一個抽籤號碼，以提升他們成功置業的機會。

青年計劃申請時間

開始日期：2026年4月30日

截止日期：2026年5月20日

如何符合資格申請青年計劃？

要參加今期的「青年計劃（居屋）」，申請者必須符合以下幾個條件：

申請類別： 必須是白表家庭或一人申請者

必須是白表家庭或一人申請者 年齡限制：由申請開始當日（即2026年4月30日）必須未滿41歲，並在申請截止當日（即2026年5月20日）年滿18歲。

青年抽居屋的限制及規定

參加這次計劃的青年申請者，除了要符合「居屋2025」的基本要求外，還需留意以下幾點特別規定：

成為業主：申請者本人必須成為所購居屋單位的業主，或其中一位聯名業主。除因永久離開、去世或社會福利署署長提出的其他體恤理由外，申請者的名字日後不得從房屋署及房協持有的業主紀錄中刪除 不能重覆參加：如果申請者已經參加了「家有長者優先選樓計劃」或「家有初生優先選樓計劃」，便不能再參加這次的青年計劃。

今期推售5個新屋苑

今期新居屋將會推售5個全新的屋苑，分別是啟德啟陽苑、錦田匯熙苑、將軍澳影輝苑、屏山朗風苑及東涌裕豐苑，提供6,926個單位。

青年計劃（居屋）

申請日期︰即日起至5月20日7pm

詳情︰＞＞按此＜＜

房委會銷售熱線：2712 8000

資料來源︰房委會 - 公屋人情風貌、香港房屋委員會

來源網址 : 港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋留俾家人-網民2原因勸三思用喺第二度好過 | 星島頭條