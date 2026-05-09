李居明-馬年講馬多馬事 八字有馬必有地產運｜李居明大師會客室

由西曆5月5日立夏，我們正式踏入「巳午未」連續三個月的火年火月，好在連日驟雨，雖然帶來出行不便，卻能散走火毒，實屬好事。我也特別向大家推薦欣賞粵劇《金玉觀世音》，觀音屬西方金，感恩觀音灑下甘露於人間，帶來金水加持和心靈滋潤。

生於馬月的特朗普今年是大關口，馬斯克和特朗普今年都烈火焚身，且看西曆6月6日至7月中的馬月有何凶事了！

的士五行屬火

其實「午火」這個密碼並不抽象，它就在我們日常生活中，最典型的代表就是每天在街上看到的紅色「的士」。有讀者問，他的兒子打算去開的士，不知是否合適？從玄學角度，如果他是生於冬天（西曆11月7日至翌年2月3日），八字冷冰冰，去開的士正好可以補火，這就叫「行運」；但如果他是夏天出生的，本來就火多，再遇上火年火月，那駕駛這輛「火車」就很容易出問題了。

從玄學角度，如果一個人是生於冬天，八字冷冰冰，適宜開車，去開的士正好可以補火

「子午相沖」車禍密碼

火多會發生甚麼事呢？比如說你本身忌火，逢火年火月，那些屬火的人和事，就會飛過來找你。你開着一輛紅色車，現在又是火月。如果另一輛車（午火）本來駛在旁邊，它會像磁石一樣「黏」過來，這就是交通意外的由來。

撞車是五行衝擊的表現。記得二十多年前我曾去北京，那年也是火年，我親眼看着那輛紅色的車不斷地向我坐的車逼近並撞過來。所以我告訴大家，凡是發生撞車意外，背後往往都藏着「子午相沖」的密碼。今年是馬年，車是馬，車也是犯太歲，所以今年駕車人士都要份外小心，注意交通安全。

「午」是置業密碼

不過，「午」字也有它非常吉祥的一面。「午」是置業密碼。在八字上，看到「馬」這個密碼，通常代表你有地產運。如果「午」字出現在你的年柱，證明你的祖先或長輩會留下房產給你；如果月柱為「午」，代表父母會留物業給你；若你的日元地支（夫妻宮）有「午」，那就恭喜了，代表你自己有能力買樓，或者配偶會送房子給你，或者能保住很多房產；要是「午」字在時柱，那就是子女有屋運，未來甚至會買房送給你。你的八字有「午」嗎？

《粵劇觀世音》男女主角藍天佑（前排右一）、鄭雅琪（前排中）作客大師商台玄學節目，原來劇中忿怒相的馬頭觀音亦是汽車的守護神。

庚金不怕午火

有一種人是不怕午火燒的，那就是「庚金」命的人，無論男女都不怕火。如果你日元是庚金，庚金必須經過紅爐火的鍛煉才能成器。我最近看過一個小朋友的八字，地支全是午火，但他是庚金命，不僅長得俊秀，未來也大有作為，這就是火煉金的成果。

有個不為人知的玄學趣聞，《西遊記》中齊天大聖孫悟空，他曾經是天庭御馬房管馬匹的「弼馬溫」。庚申是猴子的密碼，原來古人早就知道，在馬房中養一隻猴子，馬尿和猴尿混合在一起，真的可以「避馬瘟」，由此可見，八字神數可以解釋一切生活現象，值得大家學習和應用！