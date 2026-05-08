獲派垃圾房隔離公屋單位？擔心臭味/曱甴 網民提醒1潛在問題更影響生活......

能夠獲派公屋是不少香港市民的願望，但單位的位置卻未必盡如人意。近日，有網民在社交平台分享，自己獲派的公屋單位距離垃圾房僅五步之遙，為此感到「好掙扎」，事件引發網民熱烈討論，並點出除了衛生問題外，有1個潛在危機是更需要考慮的因素......

公屋獲派近垃圾房單位 網上求教「係咪真係咁差？」

能夠獲派公屋是不少香港市民的願望，但單位的位置卻未必盡如人意。（網上圖片，非當事屋邨）

有網民對於獲派的公屋單位距離垃圾房僅五步之遙，感到「好掙扎」。（網上圖片，非當事屋邨）

有網民在Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖求助，帖文寫道：「請問單位近垃圾房係咪真係咁差？地點係好，但係近到行五步路就到垃圾房，好掙扎...」，表達了對單位位置的憂慮。

事主的帖文引來大批網民留言。不少人認為問題不大，並分享正面經驗。有網民表示自己「住過冇乜問題，亦冇問到啲咩臭味」、「我朋友都係住好近垃圾房，講緊幾步嘅距離，佢話早幾年就有啲曱甴仔而家就冇乜」，亦有現居於垃圾房旁的住戶稱「完全無臭味」，關鍵在於「清潔姐姐好勤力」以及大廈的垃圾房設計。部份網民則認為，與其擔心環境，不如實際一些：「好過冇屋住，出邊捱貴租」、「諗住點裝修好過啦」。

網民意見兩極 噪音與鄰居手尾成關鍵

然而，另一派網民則提醒事主，衛生問題或許不大，但噪音問題絕對不能忽視。有網民直言「啲人掉垃圾嘭嘭聲個陣你就知味道」，並以「好嘈好嘈好嘈好嘈好嘈」來強調問題的嚴重性，指出「由朝到晚都有開門閂門聲揼垃圾聲」。有網民分享自身情況，「如果係舊款公屋，單位拍住垃圾槽，工人會清晨由頂掉下去垃圾站。通常10零分鐘嘈完，睇吓你忍唔忍到，是否易醒的人。」

此外，鄰居的公德心亦是考慮重點，有人提醒要提防「好多ＸＸ爭幾步唔行去垃圾房，垃圾掉係人地門口就算」。有網民則建議應親身視察，「多啲日頭同夜晚去睇下多唔多垃圾，企理既都要得過」。

總結來看，這次事件反映了市民在選擇公屋單位時的現實考量。網民的意見大致可歸納為兩大方向：一部份人認為，只要地點方便、鄰居手尾好，加上有勤勞的清潔工，居住在垃圾房附近並非大事；另一部份人則強烈建議，必須考慮噪音滋擾及鄰居質素等潛在問題，以免影響日後的生活品質。

資料來源：香港公營房屋討論區(FB版)