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八達通x九巴乘車優惠！消費滿額即送$4車費回贈 簡單5步登記兌換

生活百科
更新時間：17:26 2026-05-08 HKT
發佈時間：17:26 2026-05-08 HKT

港人用八達通乘搭九巴出行，早已是生活中不可或缺的一部分。最近，八達通就與九巴聯乘，推出「八達通贈你搭九巴」乘車優惠活動，將日常購物與交通出行結合。由即日起，市民只需簡單幾步登記，並於每次消費滿$100，即可賺取兩程各$2的巴士車費回贈，最多兌換10次，即總值高達$40回贈，讓大家在消費同時能輕鬆節省交通開支。

八達通全新「贈你搭九巴」優惠！買滿$100即賞高達$40車費回贈

八達通宣布與九巴合作，由即日起6月7日期間，推出「I Go To Shop By Bus 八達通贈你搭九巴」優惠活動。市民只需於活動期間，使用已登記的八達通卡，於任何接受八達通付款的零售點中，以單一消費滿$100，即可獲得兩程$2的九巴或龍運巴士車費回贈。而每張八達通最多可重覆享用這優惠10次，即累積回贈金額高達$40，對需要頻繁乘搭巴士的市民來說，絕對是一大喜訊。

簡單5步登記及兌換 賺取兩程$2回贈

想享用這項優惠非常簡單，市民只需於活動期間透過以下5個步驟，即可完成登記及兌換︰

  1. 完成登記：由即日起至6月7日，於八達通網站填寫表格，輸入八達通號碼、電郵地址及認證碼進行登記。
  2. 消費：於成功登記後至6月7日期間，使用已登記的八達通，於任何接受八達通支付的線上或線下零售商戶，單一消費滿$100。
  3. 接收電郵通知︰於6月19日或之前，合資格的用戶將會收到電郵通知，告知所獲得的總回贈獎賞數量
  4. 兌換回贈︰於6月19日至7月2日期間，以登記的八達通乘搭九巴或龍運巴士（每程車資需$2或以上），即可兌換每程$2的回贈。
  5. 領取回贈︰於7月8日至8月7日期間，凡完成合資格換領車程，可透過八達通 App 或服務站領取回贈

八達通贈你搭九巴優惠

  • 登記日期：即日起至6月7日
  • 登記網址︰>>按此<<
  • 條款及細則︰
    • 每張八達通於推廣期內最多可獲10次（共$40）回贈。
    • 優惠不適用於以八達通銀包支付的零售交易。
    • 獎賞名額有限，先到先得，送完即止。
    • 任何未能在指定限期內兌換或領取的獎賞將自動取消。
    • 此優惠受相關條款及細則約束。

資料來源︰八達通 Octopus

延伸閱讀︰長者專享八達通全新「樂賞會」！用樂悠咭日日拍咭即賺$2 百佳/屈臣氏/豐澤 1招入會再送贈品

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