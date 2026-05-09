民間智慧扣稅8大貼士！網民集思廣益 供養兩老免稅額「價高者得」？ 照顧長者有得扣? 夫妻合併報稅不一定最著數？

每年五月是本港的報稅季節，不少市民都會為如何善用免稅額及扣除項目而煩惱。近日，有網民在社交平台 Threads 上發起討論，邀請大家分享報稅心得，引來熱烈迴響，眾人集思廣益。《星島頭條》就從中整理出4個網民力薦貼士，並根據稅務局最新發布資料，幫一眾「打工仔」整理出實用的報稅攻略。

網民集恩廣益！列出民間智慧報稅8大貼士

有網民在 Threads 平台上以「終於到報稅嘅時候」為題發帖，希望能與各位「中級大人」交流，呼籲「一人擺低一個 tips/知識/經驗分享」引起熱議。

帖主首先列出多個主要的扣稅項目，提醒大家填寫報稅表時不要遺漏。

日前，有網民在 Threads 平台上以「終於到報稅嘅時候」為題發帖，希望能與各位「中級大人」交流，呼籲「一人擺低一個 tips/知識/經驗分享」。該帖文成功「拋磚引玉」，吸引大量網民留言，分享各自的報稅經驗與技巧，形成一份民間智慧的報稅指南。

帖主首先列出多個主要的扣稅項目，提醒大家「唔好漏」。根據網民們的分享及稅務局的官方資料，以下幾點最值得納稅人注意：

貼士1：家庭免稅額大盤點——子女、兄弟、姊妹都關你事！

網民首先指出，除了$145,000的個人基本免稅額，家庭成員是你的最強慳稅後盾。

子女免稅額：由2026/27年度起，每名子女免稅額由$130,000提升至$140,000 。而在子女出生的課稅年度，免稅額會額外增加140,000 ，總額高達$280,000！

供養兄弟姊妹免稅額： 如你獨力或主力照顧未滿25歲且正接受全日制教育、或身體傷殘的兄弟姊妹，可申索$37,500免稅額。不過就如網民提醒，閣下需要證明是獨力或主力照顧者。

單親免稅額： 單親爸爸媽媽們，記得申報$145,000 的單親免稅額。

貼士2：供養父母/祖父母免稅額 兄弟姊妹要傾掂數

關於供養父母、祖父母亦引起網民討論， 有人特別提「同兄弟姊妹傾好邊個食兩老免稅額最好」、「一律價高者得」。這句說話背後，隱含著精明規劃，由於多個仔女不能同時為同一位爸爸或媽媽申報免稅額。因此，最理想的策略，就是由收入最高、稅階也最高的家庭成員去申報。

基本供養免稅額： 供養年滿60歲的父母、祖父母、外祖父母，每位免稅額為$55,000 (較去年提升$5,000)；若年滿55但未滿60歲，則為$27,500 (較去年提升$2,500)。

有網民特別提醒，別忘了配偶的父母也同樣適用。

貼士3：善用「扣稅三寶」——MPF、醫保、年金

這是最基本、最不應錯過的扣除項目。

強積金(MPF)強制性供款： 上限 $18,000。

退休「組合拳」： 「強積金自願性供款 (TVC)」及「合資格年金保費 (QDAP)」合併計算，每年最多可扣 $60,000。

自願醫保 (VHIS)： 為自己及指明親屬（配偶、子女、父母、祖父母等）購買的保單，每名受保人每年保費扣除上限為 $8,000，全家一齊扣！

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貼士4：租樓定供樓 $100,000扣除額點拎足？

無論你是租屋一族還是業主，都有相應的扣除額。

租樓人士： 可申請「住宅租金扣除」，上限為 $100,000。

供樓人士： 可申請「居所貸款利息扣除」，上限同樣是 $100,000，但注意最多只可申請20個課稅年度。

貼士5：夫妻報稅——合併不一定最著數！

有網民經驗之談：「夫妻合併報稅未必抵過分開報」。想知道哪個方案更慳稅？

貼士6：自我增值都有回報——個人進修開支

為工作而進修的學費、考試費等，都可以申請扣除，上限高達 $100,000。這既能投資未來，又能減輕眼前稅務負擔，一舉兩得。

貼士7：照顧長者與傷健人士——住宿開支與傷殘免稅額

長者住宿照顧開支： 如果你的父母、祖父母等長輩入住認可的安老院，你為他們支付的費用可申請扣除，上限為$110,000。

傷殘相關免稅額： 若你本人或你的受養家庭成員（配偶、子女、父母等）為合資格的傷殘人士，可分別申索 $75,000 的「傷殘人士免稅額」或「傷殘受養人免稅額」。

貼士8：行善積德——捐款扣稅

捐款予獲豁免繳稅的慈善團體，記得取回單據。認可的慈善捐款可獲扣稅，款項總額須不少於$100 ，上限為應評稅入息的 35%。

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