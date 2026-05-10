港幣兌人民幣點先最著數？網民求教兌$5萬反被諷「唔使諗咁多」 附港幣換人民幣攻略

北上消費成港人假日熱門活動之一，即使內地已流行電子支付多年，仍有不少港人選擇兌換人民幣現金「傍身」。有網民早前於網上討論區問「香港要換5萬蚊人民幣點樣最著數」，遭不少留言表示「5萬，使唔使諗咁多？」其實港幣兌換人民幣時，除了需留意找換店或銀行的商譽外，亦有不少因素會影響匯率，詳情即看下文！

網民求教兌$5萬人民幣「點先最著數？」

有網民曾於網上討論區發文，「想問下香港如果要換五萬蚊人民幣點樣換係最著數？」有人留言「教路」到坊間找換店，「匯率高囉」；惟有不少網民表示，樓主希望兌換的銀碼不多，根本無需在意匯率，「5萬，使唔使諗咁多」、「又唔係5億，無所謂啦，唔好俾咁大壓力自己」、「其實換得那5『皮』野（嘢），想要有幾好靚價？反而安全先係最重要。」

另外，港人兌換人民幣北上時，需留意內地對於人民幣進出境的限制。根據《中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法》和《關於調整國家貨幣出入境限額》規定，不論是中國公民出入境，或是外國人入出境，每人每次都不得攜帶超過20,000元人民幣。如攜帶金額超過規定，需按國家規定向海關如實申報，如情節嚴重即構成犯罪，會由司法機關依法追究刑事責任。

港幣兌換人民幣要睇時機 留意節日高峰期？

在港以港幣兌換人民幣有3大途徑，分別為找換店、銀行網上理財/櫃員機或跨境電子支付處理。如兌換實體現金，找換店的匯率會比傳統銀行優勝，而且無需手續費，亦無需預約。至於透過銀行網上理財/櫃員機或跨境電子支付的話，則為最方便的方法，銀行網上理財/櫃員機的話，適合作大額兌換；而跨境電子支付則適用於內地大多數消費場合，匯率會以即時換算。

在兌換人民幣時，其實有不少因素會影響當刻匯率，除了可查看「離岸人民幣（CNH）」，了解匯率是否貼更市場價外，可避免在節日高峰期兌換人民幣，因農曆新年、國慶假期前的匯率都容易被壓低，建議在節日前2星期先行兌換。

文：TF

資料及圖片來源：香港討論區、星島圖片庫、深圳市人民政府口岸辦公室