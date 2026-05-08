Lost Stars Livehouse宣布5月底結業！易址重開不足2年 曾嘆「餐飲寒冬艱難」 鄧建明/劉以達為座上客

近年本地各行各業的經營環境面臨不同程度的挑戰，其中音樂展演空間（Livehouse）的營運生態及發展一直備受關注。本地知名現場音樂場地Lost Stars Livehouse曾於2024年結業後再重開，惟兩年後宣布將於今年5月暫停營業，「以幾場相聚，作為句點」，再次與樂迷道別。

Lost Stars Livehouse宣布5月底結業！易址重開不足2年 曾嘆「餐飲寒冬艱難」

提到Lost Stars Livehouse，相信不少人都會想到本地樂隊my little airport歌曲《詩歌舞街》的一句歌詞，「那晚看Russian Red大角咀表演，你與我竟會再遇見」。本地現場音樂場地兼餐廳Lost Stars Livehouse原位於大角咀，曾於2022年宣布結業，不久後搬至尖沙咀K11 Art Mall重開。惟不足兩年後，店方宣布將於5月底暫停營業。

據官方社交平台帖文表示，餐廳預計營業至5月底，形容這次的暫別「是道別也是道謝」，並表示心中「帶著仍然閃亮和溫熱的感激」。雖然未有明確交代結業原因，但店方曾於今年1月發感嘆「2025年的餐飲寒冬艱難得很」。

為了與一直支持他們的樂迷好好說再見，店方計劃在最後的日子裡舉辦告別活動，希望「以幾場相聚，作為句點」，藉此「為這段時光輕輕謝幕」，其預告稍後發放活動詳情，呼籲樂迷密切留意最新消息。

開業至今舉辦逾千場表演 吳林峰／雷同二友曾演出

Lost Stars Livehouse由三位老闆合夥創辦，2018年選址大角咀奧利坊開業，至2024年4月以一句「有緣再續」短暫告別樂迷，兩個月後宣布在尖沙咀K11 Art Mall重開，堅持為本地音樂人提供演出平台，以及向觀眾介紹不同音樂類型。多年來，Lost Stars Livehouse舉辦超過千場現場音樂演出，per se、吳林峰、雷同二友等創作人以往亦曾在此演出，鄧建明及劉以達等資深音樂人也曾為座上客，對獨立音樂人的發展起了不容忽視的作用。

Lost Stars Livehouse

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓222A號舖

電話：24558593 / 61358593 （WhatsApp）

營業時間：星期一至日11:30 - 19:30

結業日期：2026年5月底

來源：loststarslivehouse@Instagram

文：LW