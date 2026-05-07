萬寧一日快閃限定88折！慶祝母親節全場勁減 指定門市與官網同步

母親節將至，想好如何表達對媽媽的無限愛意了嗎？萬寧一向是選購健康及美容產品的熱門地點，與其選擇傳統的鮮花，今年不如為辛勞的媽媽送上一份更貼心實用的健康與美麗。萬寧特別在母親節前夕推出一日限定驚喜，全場購物滿指定金額即享88折優惠，讓您輕鬆選購由內到外的全面呵護，答謝媽媽無私的付出。

萬寧限定優惠 指定門市全場88折

萬寧特別在母親節前夕推出一日限定驚喜，全場購物滿指定金額即享88折優惠。

媽媽總是將最好的留給家人，卻時常忽略了自己。趁著這個充滿感恩的節日，為她挑選一份能守護健康的禮物，無疑是最佳選擇。萬寧店內齊集各類醫學級營養補充品，例如有助維持心血管健康的奧米加3魚油、鞏固骨骼的鈣片，或是補充活力的綜合維他命，都是熱門的母親節禮物之選。

除了內在調理，外在的保養也同樣重要。不妨考慮為媽媽送上高效的逆齡護膚精華，例如蘊含胜肽或透明質酸等成分的產品，有助撫平歲月痕跡，讓媽媽的肌膚煥發年輕光采。此外，從洗髮水、沐浴露到潤膚霜等日常個人護理用品，升級媽媽的日常護理程序，讓她每天都能感受到您的細膩關懷。

銀聯加碼優惠 消費滿$500即減$40

除了限時的88折優惠外，萬寧更與銀聯合作推出額外折扣。由即日起至2026年6月30日，凡於香港或澳門的萬寧門市購物，並使用銀聯手機Pay（例如Apple Pay）或銀聯二維碼支付，單一簽賬淨額滿$500或以上，即可享受即減$40的優惠。這個優惠可以讓您的孝心消費變得更精明，用更實惠的價錢，為媽媽送上最豐富的祝福。計劃大手筆為媽媽添置保健品及護膚品的話，記得善用此項推廣。

萬寧母親節優惠詳情

優惠日期： 2026年5月8日（星期五）

門市優惠： 於萬寧指定香港門市，全場購物滿$188即享88折。 指定門市列表 >>按此<<

官網優惠： 於萬寧官方網店購物滿$288，結賬時輸入優惠碼「 26MAYHH 」即可享88折。 適用時間： 2026年5月8日早上6時正至晚上11時59分。 官方網店 >>按此<<

銀聯卡推廣： 即日起至2026年6月30日，以銀聯手機Pay或銀聯二維碼單一簽賬淨額滿$500即減$40。



條款及細則：