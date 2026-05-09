將軍澳市中心=尚德邨？港人好奇路牌寫法「點解後面一定拖住」網民解答與歷史原因有關？

將軍澳為香港的第三代新市鎮之一，區內有公共屋邨及多個大型私人屋苑，周邊交通及生活配套完善，吸引不少市民在此居住或置業。近日，有港人觀察到區內路牌標示「市中心（尚德）」，好奇為何「市中心」後要特別標明「尚德」。帖文引起網民討論，有人解答此寫法與將軍澳發展歷史有關。

將軍澳市中心=尚德邨？港人好奇路牌寫法「點解後面一定拖住」

將軍澳為新市鎮發展計劃之一，從80及90年代起發展至今，加上設有鐵路覆蓋，民生配套已相當完善。近日，有港人觀察到區內路牌「市中心（尚德）」的寫法，好奇為何市中心後一定括上尚德，更向尚德邨居民請教：「咁多年後尚德有無身為一個市中心嘅便利？」

帖文引起網民討論，有網民表示此為歷史問題，將軍澳市中心較寶林及坑口屬較遲興建及發展，而尚德邨為市中心首個大型公共屋邨，故路牌以此方式顯示。同時，有網友提到發展計劃中，圍繞將軍澳站一帶的區域才是市中心，「反而一早填海發展咗嘅寶林、坑口唔係」、「先有尚德後有將軍澳站」、「冇將（軍澳）南同康城之前，尚德係市中心。」

翻查將軍澳分區計劃大綱核准圖，城市設計綱領一項指出，「將軍澳的市中心坐落於第56和66區，位處新市鎮中心位置，位於港鐵將軍澳站的服務範圍，而且鄰近文娛區及海濱」，56區和66區亦發展地圖中為現時將軍澳站及天晉一帶，同時鄰近尚德邨。

將軍澳為第3代新市鎮 初期以寶林為「市中心」？

據土木工程拓展署網頁文件顯示，新市鎮發展計劃始於1973展開，當中包括9個新市鎮，第1代新市鎮為荃灣、沙田及屯門早於70年代初期動工；第2代新市鎮的大埔、粉嶺/上水及元朗於70年代後期開始建設；將軍澳、天水圍和東涌的第3代新市鎮發展工程於80及90年代長開。

將軍澳新市鎮總發展面積約1,718公頃，由寶林、坑口、調景嶺、將軍澳南，發展至近年的日出康城，過往曾依賴巴士出入，直到2002年地鐵將軍澳綫通車後，民生配套更為完善。由於早期發展將軍澳時缺乏對市中心的定義，而居民則視最初發展的寶林為「市中心」。

直到2000年起，將軍澳市中心一帶開始正式發展，加上鐵路通車，而尚德邨為區內最早落成的公屋，將軍澳居民便以「尚德」作為整個將軍澳新填海區的總稱，故此2000年代後期在「市中心」路牌加上「尚德」，以包含早期發展的「尚德」、後期發展的「港鐵將軍澳站」一帶及更後期發展的「市中心南部」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads、土木工程拓展署、將軍澳分區計劃大綱核准圖