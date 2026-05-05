房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）

房協公屋｜房協出租屋邨｜正在輪候房委會公屋的市民朋友要注意了，香港房屋協會（簡稱房協）的 甲類屋邨（坊間又俗稱房協公屋）正開放申請！如果您持有有效的房委會公屋申請編號，並且符合指定資格，房協近日已透過手機短訊（SMS）向您發出申請通知。 鑑於部分市民可能對房協出租單位不太了解，《星島頭條》將為各位整理有關入息限額、資格、屋邨資料，以供各位參考。

房協甲類屋邨出租單位即日起開放申請！公屋輪候者收到SMS即可填表

申請房協甲類屋邨出租單位步驟

相信不少公屋申請者近日已陸收到房協的SMS通知，現在可以按自己的意願，向房協申請輪候其「甲類屋邨」的出租單位。這意味著，除了原先輪候的房委會公屋之外，您將會有一個額外的安居選擇，增加覓得合適居所的機會。

不過，記者就發現網上有不少申請者對房協出租屋有所疑問，例如有網民就表示「唔知房協有咩野唔同 」，有人就想了解是否可以同時申請房協出租屋與房委會公屋單位，以下便為各位逐一解答。

房協近日透過手機短訊，通知合資格人士可以開始申請輪候房協的「甲類屋邨」空置單位

甚麼是房協出租屋邨？與房委會公屋有何分別？

簡單來說，房委會是政府推行公營房屋政策的主要部門，市民熟悉的大部分公屋和居屋都由他們興建。而房協則是一個獨立、非牟利的機構，歷史比房委會更悠久。政府會將土地和資金交給房協，由他們興建各類房屋，協助滿足市民的住屋需要。

「房協屋邨」被譽為「豪宅屋邨」

房協旗下位於大坑的勵德邨，以其極為罕見的圓柱形外觀，至今仍是香港的標誌性建築之一。

坊間有說，房協的出品「質素高、設計靚」，部份出租屋邨更有「豪宅公屋」的美稱。

早在1950年代，房協已開創先河，在其興建的深水埗「上李屋邨」中，為每個單位配備獨立廚房和廁所，大大改善了當時的居住水平，更成為後來公屋設計的標準。

後來，房協的屋邨設計更不斷創新，例如荔景的祖堯邨和沙田的乙明邨，是全港最早設有游泳池的公共屋邨；大坑的勵德邨，以其極為罕見的圓柱形外觀，至今仍是香港的標誌性建築之一。這些例子都是房協歷年傑作。

房協甲類屋邨與乙類屋邨

香港房屋協會（房協）提供了超過三萬個出租單位，遍佈全港二十多個屋邨，為眾多市民提供安樂窩。不過，房協出租單位其實分為「甲類」和「乙類」兩種嗎？今次接受申請的皆為「甲類屋邨」。

甲類屋邨：為基層家庭而設 申請資格與公屋相同

現時房協接受申請的，全部都屬於「甲類屋邨」。

服務對象： 主要是為低收入家庭提供居所。

申請資格： 申請的入息和資產上限，與房委會公屋申請資格是相同的。

租金水平： 租金會根據單位大小和地區而有所不同。參考2024年的數據，最便宜的單位月租約$1,119 ，而較大或位處市區的單位，月租則可能達到 $7,645(不包括差餉) 。

乙類屋邨：已停止接受申請

至於「乙類屋邨」，大家只需作為參考了解便可。

服務對象： 這類單位原先是為入息水平稍高、超出甲類上限的中等收入家庭而設。

申請狀況： 自2011年7月1日起，乙類屋邨已全面停止接受新的申請。

房協甲類屋邨申請詳情

根據房協公布，是次計劃的申請人必須持有有效的房委會公屋申請書，並符合指定的申請編號範圍及登記日期。

申請房協甲類屋邨 您夠資格嗎？

收到房協邀請，想申請「甲類屋邨」的出租單位，但又不太清楚自己是否符合資格？不用擔心，《星島頭條》為您整理了最基本的申請要求，讓您一看便知。

1. 誰有資格申請？

首先，最重要的一點是，這次申請並非公開接受所有人申請。

您必須本身已在輪候房屋委員會（房委會）的公屋，並且持有 有效的公屋申請編號(見下文) 。

房協會向 指定範圍內 的公屋申請者發出邀請，只有收到通知的人士才可以申請。

您提交給房協的申請資料，必須和您當初申請房委會公屋時的資料完全相同。

2. 申請人有什麼基本要求？

年齡： 申請人必須年滿18歲。

居住年期： 提交申請時，您必須已在香港居住滿7年。

身份證明： 您和申請表上的所有家庭成員，都必須持有有效的香港身份證，並且在香港的居留權沒有限制（例如：不受附帶逗留條件所限）。

3. 家庭成員有何規定？

單身人士： 如果您是自己一個人申請，您必須是未婚、離婚、喪偶，或是您的配偶沒有香港入境權。

家庭申請： 如果您與家人一同申請，成員關係必須是直系親屬，例如：配偶、父母、子女、祖父母或孫。未婚的兄弟姊妹也可以一同申請。

已婚人士： 申請表上所有已婚的成員，都必須和他們的配偶一同申請（除非配偶已過身或沒有香港入境權）。

4. 對物業、入息和資產有什麼要求？

物業限制： 由申請當日起計， 過去24個月（即兩年）內 ，您和所有家庭成員在香港都不能擁有任何住宅物業。這個限制會一直生效，直到您成功獲派單位並簽訂租約為止。

入息及資產： 您整個家庭的每月總收入和總資產淨值，都不能超過房協所定的限額（此限額與房委會公屋的標準看齊，詳見下文）。

公屋申請書編號及登記日期

1人申請者：申請書編號須為G1270422 / U0257524或之前，登記或相應登記日期需在2011年1月31日或之前。

2人或以上家庭：申請書編號須為G1483313 / U0513901或之前，登記或相應登記日期需在2023年1月31日或之前。

入息及資產淨值限額（2026年4月1日生效）

申請人及全體家庭成員的每月總入息及總資產淨值，均不能超過以下限額：

家庭人數 每月總入息限額 總資產淨值限額 1人 $13,230 $295,000 2人 $20,680 $400,000 3人 $25,870 $521,000 4人 $32,020 $608,000 5人 $40,150 $675,000 6人 $46,620 $731,000 7人 $51,400 $781,000 8人 $57,470 $816,000 9人 $63,380 $904,000 10人及以上 $69,150 $974,000 *若所有家庭成員均為年滿60歲或以上的長者，其總資產淨值限額為上表所示限額的兩倍。

房協轄下有哪些甲類屋邨？

甲類屋邨名單 （各屋邨詳細資料可按連結了解）

每月租金是多少？

各屋邨的租金水平因應地點、單位大小及設施而有所不同，以下為部分屋邨的租金範圍：

甲類屋邨 每月租金（港幣） 香港仔漁映樓 $2,281 至 $4,947（不包括差餉） 筲箕灣明華大廈第1期（重建） $3,392 至 $7,645（不包括差餉） 北角健康村第三期 $1,621 至 $2,596 大坑勵德邨 $1,929 至 $3,736 堅尼地城觀龍樓 $1,709 至 $6,095 （不包括差餉） 土瓜灣樂民新村 $1,636 至 $3,479 荃灣祈德尊新邨 $3,379 至 $5,751 沙田乙明邨 $2,021 至 $4,143 西貢對面海邨 $1,119 至 $2,902

申請房協甲類屋邨出租單位步驟

合資格的申請者可以按照以下四個簡單步驟，完成申請：

>>按此<<查看更多有關房協甲類屋邨出租單位的申請須知。

資料來源：香港房屋協會