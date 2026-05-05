房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
發佈時間：10:55 2026-05-05 HKT
房協公屋｜房協出租屋邨｜正在輪候房委會公屋的市民朋友要注意了，香港房屋協會（簡稱房協）的 甲類屋邨（坊間又俗稱房協公屋）正開放申請！如果您持有有效的房委會公屋申請編號，並且符合指定資格，房協近日已透過手機短訊（SMS）向您發出申請通知。 鑑於部分市民可能對房協出租單位不太了解，《星島頭條》將為各位整理有關入息限額、資格、屋邨資料，以供各位參考。
房協甲類屋邨出租單位即日起開放申請！公屋輪候者收到SMS即可填表
相信不少公屋申請者近日已陸收到房協的SMS通知，現在可以按自己的意願，向房協申請輪候其「甲類屋邨」的出租單位。這意味著，除了原先輪候的房委會公屋之外，您將會有一個額外的安居選擇，增加覓得合適居所的機會。
不過，記者就發現網上有不少申請者對房協出租屋有所疑問，例如有網民就表示「唔知房協有咩野唔同 」，有人就想了解是否可以同時申請房協出租屋與房委會公屋單位，以下便為各位逐一解答。
甚麼是房協出租屋邨？與房委會公屋有何分別？
簡單來說，房委會是政府推行公營房屋政策的主要部門，市民熟悉的大部分公屋和居屋都由他們興建。而房協則是一個獨立、非牟利的機構，歷史比房委會更悠久。政府會將土地和資金交給房協，由他們興建各類房屋，協助滿足市民的住屋需要。
「房協屋邨」被譽為「豪宅屋邨」
坊間有說，房協的出品「質素高、設計靚」，部份出租屋邨更有「豪宅公屋」的美稱。
早在1950年代，房協已開創先河，在其興建的深水埗「上李屋邨」中，為每個單位配備獨立廚房和廁所，大大改善了當時的居住水平，更成為後來公屋設計的標準。
後來，房協的屋邨設計更不斷創新，例如荔景的祖堯邨和沙田的乙明邨，是全港最早設有游泳池的公共屋邨；大坑的勵德邨，以其極為罕見的圓柱形外觀，至今仍是香港的標誌性建築之一。這些例子都是房協歷年傑作。
房協甲類屋邨與乙類屋邨
香港房屋協會（房協）提供了超過三萬個出租單位，遍佈全港二十多個屋邨，為眾多市民提供安樂窩。不過，房協出租單位其實分為「甲類」和「乙類」兩種嗎？今次接受申請的皆為「甲類屋邨」。
甲類屋邨：為基層家庭而設 申請資格與公屋相同
現時房協接受申請的，全部都屬於「甲類屋邨」。
- 服務對象： 主要是為低收入家庭提供居所。
- 申請資格： 申請的入息和資產上限，與房委會公屋申請資格是相同的。
- 租金水平： 租金會根據單位大小和地區而有所不同。參考2024年的數據，最便宜的單位月租約$1,119 ，而較大或位處市區的單位，月租則可能達到 $7,645(不包括差餉) 。
乙類屋邨：已停止接受申請
至於「乙類屋邨」，大家只需作為參考了解便可。
- 服務對象： 這類單位原先是為入息水平稍高、超出甲類上限的中等收入家庭而設。
- 申請狀況： 自2011年7月1日起，乙類屋邨已全面停止接受新的申請。
房協甲類屋邨申請詳情
根據房協公布，是次計劃的申請人必須持有有效的房委會公屋申請書，並符合指定的申請編號範圍及登記日期。
申請房協甲類屋邨 您夠資格嗎？
收到房協邀請，想申請「甲類屋邨」的出租單位，但又不太清楚自己是否符合資格？不用擔心，《星島頭條》為您整理了最基本的申請要求，讓您一看便知。
1. 誰有資格申請？
首先，最重要的一點是，這次申請並非公開接受所有人申請。
-
您必須本身已在輪候房屋委員會（房委會）的公屋，並且持有有效的公屋申請編號(見下文)。
-
房協會向指定範圍內的公屋申請者發出邀請，只有收到通知的人士才可以申請。
-
您提交給房協的申請資料，必須和您當初申請房委會公屋時的資料完全相同。
2. 申請人有什麼基本要求？
-
年齡： 申請人必須年滿18歲。
-
居住年期： 提交申請時，您必須已在香港居住滿7年。
-
身份證明： 您和申請表上的所有家庭成員，都必須持有有效的香港身份證，並且在香港的居留權沒有限制（例如：不受附帶逗留條件所限）。
3. 家庭成員有何規定？
-
單身人士： 如果您是自己一個人申請，您必須是未婚、離婚、喪偶，或是您的配偶沒有香港入境權。
-
家庭申請： 如果您與家人一同申請，成員關係必須是直系親屬，例如：配偶、父母、子女、祖父母或孫。未婚的兄弟姊妹也可以一同申請。
-
已婚人士： 申請表上所有已婚的成員，都必須和他們的配偶一同申請（除非配偶已過身或沒有香港入境權）。
4. 對物業、入息和資產有什麼要求？
-
物業限制： 由申請當日起計，過去24個月（即兩年）內，您和所有家庭成員在香港都不能擁有任何住宅物業。這個限制會一直生效，直到您成功獲派單位並簽訂租約為止。
-
入息及資產： 您整個家庭的每月總收入和總資產淨值，都不能超過房協所定的限額（此限額與房委會公屋的標準看齊，詳見下文）。
公屋申請書編號及登記日期
-
1人申請者：申請書編號須為G1270422 / U0257524或之前，登記或相應登記日期需在2011年1月31日或之前。
-
2人或以上家庭：申請書編號須為G1483313 / U0513901或之前，登記或相應登記日期需在2023年1月31日或之前。
入息及資產淨值限額（2026年4月1日生效）
申請人及全體家庭成員的每月總入息及總資產淨值，均不能超過以下限額：
|家庭人數
|每月總入息限額
|總資產淨值限額
|1人
|$13,230
|$295,000
|2人
|$20,680
|$400,000
|3人
|$25,870
|$521,000
|4人
|$32,020
|$608,000
|5人
|$40,150
|$675,000
|6人
|$46,620
|$731,000
|7人
|$51,400
|$781,000
|8人
|$57,470
|$816,000
|9人
|$63,380
|$904,000
|10人及以上
|$69,150
|$974,000
|*若所有家庭成員均為年滿60歲或以上的長者，其總資產淨值限額為上表所示限額的兩倍。
房協轄下有哪些甲類屋邨？
甲類屋邨名單 （各屋邨詳細資料可按連結了解）
-
港島區：漁映樓 、明華大廈第1期(重建)、健康村第三期、 勵德邨 、觀龍樓觀龍樓第一期(第一座及第二座) 、 觀龍樓第二期(A座至F座)
-
-
新界區：滿樂大廈、 祈德尊新邨、祖堯邨、 偉景花園、 乙明邨、茵怡花園、對面海邨、翠塘花園
每月租金是多少？
各屋邨的租金水平因應地點、單位大小及設施而有所不同，以下為部分屋邨的租金範圍：
|甲類屋邨
|每月租金（港幣）
|香港仔漁映樓
|$2,281 至 $4,947（不包括差餉）
|筲箕灣明華大廈第1期（重建）
|$3,392 至 $7,645（不包括差餉）
|北角健康村第三期
|$1,621 至 $2,596
|大坑勵德邨
|$1,929 至 $3,736
|堅尼地城觀龍樓
|$1,709 至 $6,095 （不包括差餉）
|土瓜灣樂民新村
|$1,636 至 $3,479
|荃灣祈德尊新邨
|$3,379 至 $5,751
|沙田乙明邨
|$2,021 至 $4,143
|西貢對面海邨
|$1,119 至 $2,902
申請房協甲類屋邨出租單位步驟
合資格的申請者可以按照以下四個簡單步驟，完成申請：
- 接收房協通知：房協會向合資格的房委會公屋申請者發出手機短訊（SMS）通知。
- 遞交申請：申請人可經房協網頁下載申請表格。
- 寄回香港郵政總局信箱845號香港房屋協會申請組（出租屋邨）
>>按此<<查看更多有關房協甲類屋邨出租單位的申請須知。
資料來源：香港房屋協會