香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間

踏入春夏季，香港天氣變得陰晴不定，在戶外做運動難免會受到影響。康樂及文化事務署（康文署）轄下6個體育館設有免費開放的室內緩跑徑，無需預約即可入場，加上全日冷氣開放，並配備專為保護膝關節而設的專業緩衝膠地，以及完善的淋浴設施與更衣室等，就算是下雨天都可以在清爽舒適的環境下做運動！下文精選6大香港室內緩跑徑，即看地址、交通及開放時間詳情。

香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施

目錄：

香港公園體育館是港島唯一一間擁有室內緩跑徑的康文署體育館。（圖片來源：小紅書@我是一隻鳥）

位於中環的香港公園體育館，是港島唯一一間擁有室內緩跑徑的康文署體育館。體育館共有3層，設有更衣室、儲物櫃及淋浴間。位於2樓的緩跑徑全長約162米，跑道呈方形設計，地上雖然未有明確劃分跑道，但設有指示箭咀，同時可以俯瞰下方羽毛球場，視野開闊。

香港公園體育館 室內緩跑徑

地址︰中環紅棉路29號（鄰近山頂纜車總站）

交通︰金鐘港鐵站步行約15分鐘

開放時間︰早上7時 至 晚上11時

維修日︰每月第一及第三個星期一 早上7時至下午1時

電話：2521 5072

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彩榮路體育館是九龍唯一擁有室內緩跑徑的體育館。

2021年啟用的彩榮路體育館，為九龍區唯一擁有室內緩跑徑的體育館。體育館共有3層，緩跑徑位於1樓，劃分為2條跑道，分別長155米及163米，地上設有指示方向箭咀。跑道旁邊設有飲水機、休息長椅、更衣室、儲物櫃及兒童遊樂室，加上大面積的落地玻璃窗，可以一邊跑步一邊俯瞰下方的羽毛球場，或是欣賞邨景！

彩榮路體育館 室內緩跑徑

地址︰觀塘彩榮路58號彩福邨第三期

交通︰九龍灣港鐵站步行約20分鐘（建議乘搭小巴或自駕，附近有停車場）

開放時間︰早上7時 至 晚上11時

維修日︰每月第一及第三個星期一 早上9時 至 下午3時

電話：2721 5918

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位於上水的保榮路體育館，共有2條室內緩跑徑跑道，全長162米。（圖片來源：小紅書@兔人）

位於上水的保榮路體育館，毗鄰上水官立中學。室內緩跑徑位於館內2樓，共有2條跑道，全長162米。跑道空間闊落，同一時間最多可以容納3至4人並排，兩側設有不規則大型方形窗戶，引入室外的自然光；同層另設攀石牆、健身室、洗手間及淋浴間。

保榮路體育館 室內緩跑徑

地址︰上水保榮路19號

交通︰上水港鐵站步行約15分鐘

開放時間︰早上7時 至 晚上11時

維修日︰每月第二及第四個星期一 早上7時 至 下午1時

電話：2639 2979

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於2015年啟用的調景嶺體育館，緩跑徑位於館內1樓，全長約150米。

調景嶺體育館於2015年啟用，其緩跑徑位於館內1樓，全長約150米。跑道設計採用流暢弧形曲線設計，旁邊設有落地大玻璃窗引入自然光。配套設施方面，儲物櫃設置於跑道入口旁，跑道沿途更設有長凳與飲水機，方便市民隨時休息及補充水分。

調景嶺體育館 室內緩跑徑

地址︰將軍澳翠嶺路2號

交通︰調景嶺港鐵站步行約5至10分鐘

開放時間︰早上7時 至 晚上11時

維修日︰每月第二及第四個星期一 早上7時 至 下午1時

電話：2481 5033

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坑口體育館的室內緩跑徑位於3樓頂層，上方設有大面積天窗，採光極佳。

位於將軍澳政府綜合大樓內的坑口體育館，室內緩跑徑位於3樓頂層，上方設有大面積天窗，採光極佳。跑道呈四方形，採用單線跑道設計，全長150米並設有4個急彎，跑道上有標註距離刻度，方便市民跑步時計算運動量。同層設有洗手間；至於更衣室及儲物櫃，則需先到2樓主場館簽場處登記才能免費借用。

坑口體育館 室內緩跑徑

地址︰將軍澳培成路38號（將軍澳政府綜合大樓）

交通︰坑口港鐵站B出口步行約10分鐘

開放時間︰早上7時 至 晚上11時

維修日︰每月第二及第四個星期二 早上7時 至 下午1時

電話：2623 5928

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2012年啟用的天暉路體育館，是新界西區唯一擁有室內緩跑徑的體育館。

2012年啟用的天暉路體育館，是新界西區唯一擁有室內緩跑徑的體育館。體育館共有3層，更衣室及儲物櫃設在1樓，而緩跑徑位於2樓，跑道全長約130米，採用三線跑道設計，更有空位可以熱身。跑道旁設有落地窗，可以一邊跑步一邊欣賞天恩邨景色。

天暉路體育館 室內緩跑徑

地址︰天水圍天瑞路63號

交通︰乘搭輕鐵至天富站或天逸站，步行約5分鐘

開放時間︰早上7時 至 晚上11時

維修日︰每月第二及第四個星期三 早上7時 至 下午1時

電話：2473 0229

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圖片及資料來源：康文署、小紅書

文：Y