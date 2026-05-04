台女裸辭創業賣「香港」雞蛋仔引爆港台大戰！爆餡做法遭批不正宗+浪費食材 港人崩潰：放過雞蛋仔好嗎？

香港被譽為美食天堂，除了集合各國特色美食，地道街頭小食亦深受本地人及旅客支持。不過，近日有台灣女生分享裸辭創業賣「香港」雞蛋仔，竟然於Threads上引爆「港台大戰」，不少港人狠批其特色「爆餡」做法與港式雞蛋仔完全不相符，而且製作過程中浪費食材，出品賣相欠佳，更對其於包裝上標榜為「香港」大感崩潰，留言表示：「放過雞蛋仔好嗎？」

台女裸辭創業賣「香港」雞蛋仔引爆港台大戰！爆餡做法遭批「浪費食材」

香港地道街頭小食各有特色，吸引不少旅客來港特地一嚐，藉此感受香港味道。近日，有網民於Threads轉貼台灣飲食網紅介紹的台中雞蛋仔攤檔影片，該店由一位台灣女生於2年前裸辭創業打理，主打爆餡的「香港」雞蛋仔。當店主製作雞蛋仔時，餡料甚至會「滿瀉」至流出模具，足見其真材實料。

小食檔推出的「雞蛋仔」餡料配搭選擇多樣且突破傳統，包括「手工地瓜+乳酪絲+抹茶餅皮」、「芋泥+OREO」、「乳酪起司+蛋」、「薯條+牽絲起司」、「雙倍巧克力+珍珠」等。引起爭議後，有網民找出店主曾推出「熱狗+薯餅+灑滿黑胡椒」配搭，更一度豪言：「勵志成為香港人追着打的雞蛋仔」。

店主一度反駁：我是有標榜香港嗎？

對此，有網民於網上評論給予一星評價，認為其出品與港式雞蛋仔相差甚遠，店主留言反駁：「沒有吃過隨便給別人一顆心（星）真的很沒品，我是有標榜香港嗎？」然而有台灣網民發現，店主過去於Threads多個帖文都有標榜「港式」，甚至連包裝袋都寫明為「香港雞蛋仔」、「港澳站」，認為店主說法自相矛盾，「宣傳說是港式，被刷一星後又說自己沒說是港式，更希望店家大方承認是改良版，不是蹭熱度又想撇清責任，這種矛盾感才最讓人出戲」。

港人崩潰：放過雞蛋仔好嗎？

帖文於Threads引起熱議，一方認為店主做法不尊重香港地道美食，另一方則認為店主可以自由決定販賣內容，「店是她的，食物怎創造出來給買家也是她的決定自由」、「我覺得嘗試新食法都幾好，雞蛋仔係本體，加其他食材夾埋一齊」。

不過，大多香港網民認為正宗雞蛋仔沒有內餡，而且是「外脆內軟」，加上其做法及賣相欠佳，標榜為「香港」、「港式」雞蛋仔甚為不尊重。有港人更崩潰留言表示不能接受這種「香港」雞蛋仔，「雞蛋仔係要脆的！！！」、「求她放過雞蛋仔好不好」、「雞蛋仔是無辜的，請放過雞蛋仔」、「買到的客人會有心理落差，建議換個名字」。

有台灣網民亦看不過眼加入討論，「連台灣人的我、吃東西很隨便的我，都不能接受這一坨，感覺就很難清潔乾淨」、「餡料滿成這樣，滴得髒兮兮的，其實蠻噁心」、「餡料跟麵糊夾不住爆出來狂滴下來畫面，看了就沒甚麼食慾」。有網民則指出，部分雞蛋仔的確會加入餡料，惟做法用心得多，「用心將人餡料放進每一顆雞蛋仔還好，這樣真的不行」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads