智能衞浴｜數碼座廁 美妝保鮮浴室櫃 空間整合 便捷升級｜專家教精你

高端衞浴市場正由傳統設備導向，邁向結合智能科技、健康管理，例如智能座廁涵蓋自動沖水、座圈加熱、除臭等功能，而 AI 浴室櫃則加設美妝保鮮，大大提升生活的舒適感與便捷度。

針對香港狹小潮濕的居住環境，智能、節省空間的浴室設備，正是提升生活質素的重要一環。智能衞浴品牌JOMOO 九牧，針對香港家居場景，推出兩款智能座廁及一款智能浴室櫃，以 AI 科技解決空間問題。其中智能數碼座廁配備多模式清洗及抗菌噴嘴，並配搭暖風烘乾系統，提升使用體驗，將舒適感與便捷度推向新層次。

數碼座廁 無線操控

代理JOMOO 九牧衞浴產品的Leisure Plus巿場推廣經理冼焯賢（Kevin）指出，「香港人的家居浴室通常面對空間緊湊問題，智能數碼座廁產品均配備三重腳感操控、智能無線操控及離座自動沖水等功能，使用者毋須側身操作或作出多餘動作，即使在較狹窄的浴室空間內，亦能享有自在的如廁體驗。當然，座廁擁有智能溫感調節，令用家時刻保持舒適體感，配合高清數碼顯示屏，水溫座溫一目了然。」

針對香港主流屋苑浴室空間狹小的問題，品牌即將推出懸掛式 VERA 錦瓷系列智能浴室櫃，以AI 創新科技整合「美妝保鮮」、「專屬洗護」、「智能鏡面」功能，目的是讓日常流程變得更順暢，革新衛浴體驗。

性價比高 浴室裝置

巿面上的非智能的浴室用品亦有很多選擇，普遍價格會較相宜，以鏡櫃為例，有趟門設計或附開放式層架，可按個人需要而選擇。

NYSJON 浴室鏡櫃 $329.9（IKEA）

趟門設計，用家在照鏡子同時可拿取櫃內物品。

FAXÄLVEN 附燈鏡櫃$2,740（IKEA）

附懸掛導軌，方便用家將貯物櫃安裝在牆上，內外均裝上內嵌式燈具，可另購買無線光暗器或電源開關來控制光暗。

IVOSJON單門鏡櫃 $199.9（IKEA）

開放式層架方便展示常用物品，產品使用超過50％回收再造塑膠製造。

Richford半嵌入式面盆$1,179（實惠）

產品經過高溫燒製，具抗裂性和高密度，並經過純手工打磨和機械化噴釉，增耐用性。

浴室安全注意

浴室是家中最常使用的空間之一，也是細菌和黴菌最容易滋生的地方，保持浴室清潔，以及做足安全措施，就提升生活品質。

• 定期清潔：每周至少一次清潔，避免水垢、霉菌和肥皂垢堆積。

• 通風良好：使用抽風機或開窗，減少濕氣，防止霉菌滋生。

• 使用合適清潔劑：針對玻璃、瓷磚、馬桶、洗手盆等不同材質，選用合適的清潔用品。

• 排水口清潔：定期清理頭髮和雜物，避免堵塞。

• 防滑措施：在地面或浴缸放置防滑墊，避免滑倒。

• 照明充足：確保浴室燈光明亮，避免因視線不清而發生意外。

• 電器安全：避免在浴室使用非防水電器，插座需有防水保護。

• 扶手設置：特別是家中有長者或小孩時，浴缸或淋浴間可加裝扶手。

• 溫度控制：調整熱水器溫度，避免水過熱造成燙傷。

• 物品擺放：盡量將清潔用品、玻璃瓶等收納妥當，避免跌落或誤用。

INFO

JOMOO/leisureplushk.com

IKEA/www.ikea.com.hk

實惠/www.pricerite.com.hk