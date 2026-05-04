李居明-你的名字行運嗎？由《推背圖》卦象說起｜李居明大師會客室

最近有個非常驚人且有趣的發現，原來現在最當紅、最搶鏡的名人明星，名字中都隱藏着密碼，竟然與《推背圖》第四十四卦中的十六個字息息相關。

這十六個字便是：「日月麗天、群陰攝伏、百靈來朝、雙羽四足。」只要你的姓氏或名字中包含其中一個字，或者擁有相關的偏旁，你都當令！大家馬上看看自己和家人的名字是否有這些密碼。

日月麗天

如果你的名字裏有「日」字或「月」字，或者這兩個字拼合成的字，如「明」字。或名字帶有「麗」字或「天」字，那麼恭喜你，你目前正是行運的人。例如影星古天樂，名字有個「天」字，滕麗名有個「麗」字。近年因演特朗普而紅極一時的粵劇老倌龍貫天旭哥，他的名字正好對應了《推背圖》中的「日月麗天」。「龍貫天」取「貫穿天空」之意，而其本名司徒旭中的「旭」為九個日，與藝名之「天」相互呼應，這也是旭哥知名度越來越高的重要密碼。

《粵劇特朗普》中的兩位大人物龍貫天（前排右一）和陳鴻進（前排中）作客大師玄學節目《潮爆開運王》談姓名學中的行運密碼。

影星古天樂，名字有個「天」字，是當時得令的密碼。

雙羽四足

再看「雙羽四足」。首先要恭喜姓「翁」、姓「習」，名字中有「翼」字、「翩」字的朋友，因為這幾個字都有「羽」字。「四足」是指「四點」，我發現身邊叫「阿燕」的朋友最近運勢都不錯。除了家燕姐、孫燕姿等，跨界天后江欣燕因演《粵劇特朗普》中的「街市早苗

而人氣急升。名字有「然」字的人也有份，我的僧號叫「怡然」，看來我也沾了光。

粵劇界「丑生王」陳鴻進有個「鴻」字，亦是有「四足」。他在《粵劇特朗普》中挑戰高難度變裝，先後飾演尼克遜、金正恩、澤肥斯基等多個角色，每個造型惟妙惟肖。特別是金正恩一角，他別出心裁唱「馬腔」，髮型、走企鵝八字步與細膩神態，一登場便全場爆笑，成為亮點。

很奇怪，粵劇行非常喜歡用「鳴」字，亦與「四足」有關。「鳥」是「酉」是唱歌的密碼。如「仙鳳鳴」、「雛鳳鳴」、「鳴芝聲」，象徵聲名遠播。而粵劇界出名的老倌名字中有「鳴」與「輝」都易大紅大紫，如任劍輝、蓋鳴暉、衛駿輝等。「輝」、「暉」中的「軍」是火，易成名於燈火通明的舞台。

百靈來朝

「百靈來朝」這一句更有趣。如果你的名字叫「阿玲」，或者有個「靈」字（靈與玲同音），你現在會非常旺夫，且容易在社交圈中脫穎而出。梁朝偉名字裏隱藏了「朝」；我的商台節目《潮爆開運王》（朝與潮同音），用了「潮」字，代表帶領潮流，開咪十多年，越來越受歡迎。此外，中文字中逢有「艇仔」旁的都特別吉祥，如「進」、「逍」、「遙」、「遊」、「遍」、「適」等字，代表人生較為安逸、通達。所以，大家馬上查一下你的名字裏面有沒有日、月、麗？是不是叫阿玲？有百、朝也可以，這是一個挺有趣的玄學密碼。