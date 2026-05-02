李居明-繼《粵劇特朗普》後 不一樣的《粵劇觀世音》｜李居明大師會客室

《粵劇觀世音》曾以《金玉觀世音》和《觀音情度韋陀天》之名，早在2011年已經在香港公演，當年口碑轟傳，喻為近年佳作。今次作為「新光當代戲劇節」三大戲寶獻給廣大觀眾，此劇是繼《粵劇特朗普》後，我又一次挑戰難度之作。

因為整套戲的主題是：人怎樣用愛來制止戰爭、導人向善。其實特朗普總統最應該來看《粵劇觀世音》的，他會明白，他引發的戰爭殺害了多少人，令多少家庭破碎。特朗普難道不怕被刺殺嗎？誰挑起戰爭必遭惡果。《粵劇觀世音》異軍突起，在目今的社會風氣中充滿教育意味，大膽上演，可說是一股救世的清流。

觀音情度韋陀

如果你看過這套戲，便知我完全沒有用傳統的手法寫觀音的「神通」，觀音由頭到尾是用「愛」去渡人！如何用愛去度血腥殺戮與仇恨！所以本劇難度極高！

如何渡滿手血腥的愛人韋護？就是那首《戒殺詩》：「世間殺戮最悲悽，毀人家暖恨長埋，子在窩中期親在，母在家中望子歸」。你殺一個人，讓母親失去兒子、妻子失去丈夫、孩子失去父親。韋護殺人如斬瓜切菜，最後要承受的因果，上天對他的懲罰就是斬你最愛之人的手臂，這種衝突性令大家可以看到原來粵劇有這麼高的深度和層次。

同時，這段戲也是寫觀音如何用肉身渡父皇，父親既然要用肉身治病，便欣然受刑，挖眼斷臂以報父母恩。這段戲雅琪用粵劇的水袖功架表達韋護如何把觀音的手斬下來，只是那場戲已經是值回票價。藍天佑、鄭雅琪是目今最有實力的年輕一代粵劇接班人，功架了得，唱腔悅耳，真的演活了觀音和韋陀，值得大讚！

藍天佑和鄭雅琪功架唱腔十分出色，真的演活了觀音和韋陀，為目前粵劇界最有實力的生力軍。

全劇以「挖目斷臂」這場戲最有衝突性。

用愛與和平轉化仇恨

觀音如何度九尾狐？觀音說：你想成人，卻殺戮吸血。但做人第一課是「人之初，性本善」，如果你性不善，何以為人呢？所以人一定要「善」，這都是觀音的說法。

現在全世界都在講戰爭，電影也多是互相鬥爭的題材。但《粵劇觀世音》傲然而立地告訴全人類，人要用愛與和平才可以轉化仇恨。觀音能成為神，不是因爲有神通，而是因為有愛。這套戲是當今戰爭紛亂的年代更加應該看，愛是可以化解戰爭、帶來和平。

又一次挑戰難度

此劇當年在內地演出時，粵劇紅伶紅線女看完之後流淚不已，激動得說不出話來，因為從來都沒有看過這麼好看的粵劇。此劇在內地不斷重演，已成一票難求的當代戲寶。難怪這套戲多次重演越演越旺，每個人看完都讚不絕口。

通過一套粵劇，將觀音「愛」的意念表達無遺，並且是通過好聽的歌曲、奇情有吸引力的劇情表達出深遠意義，由頭到尾是沒悶場，娛樂性豐富，為近年難得一見擁有極高藝術觀賞性的粵劇。6月9日至10日請入場欣賞不一樣的《粵劇觀世音》。