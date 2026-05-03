將軍澳淪最被誤解的社區？居民不滿被嘲「垃圾區、港版加沙」 列舉2大好處反擊：住到唔捨得搬

香港各區均有其獨特面貌，但有時亦會引來一些標籤化的戲稱。近日，有網民在社交平台發文，列舉多個外界對將軍澳區的負面標籤，包括「垃圾區」、「港版加沙」、「扮上菜」等，感嘆「明明咩都冇講過，都總有班人會衝出黎話你」。此帖文引發網民熱烈討論，不少將軍澳居民紛紛現身說法，為自己所居住的社區平反。

將軍澳網上多負評？被指「扮中產拎優越感」

將軍澳區久不久就成為網上的討論話題。 （資料圖片）

有網民在社交平台上發文大呻，指每當在網上提及將軍澳，總會惹來帶有攻擊性的批評。

有網民在社交平台上發文大呻，指每當在網上提及將軍澳，總會惹來帶有攻擊性的批評，例如形容該區為「垃圾區」、「港版加沙」，甚至嘲諷居民「扮中產」、「大種乞衣區」。

該網民在帖文中詳細列出他所見過的各種標籤，例如「將軍澳狗也不Ｘ」、「垃圾堆扮上菜」、「學人拎優越感」、「將軍澳扮咩中產」等。他對這些言論感到無奈又好笑，並總結這些發表攻擊性言論的人可能是因為生活不順遂，才需在網上發洩，直言他們是「自卑變自大」。

將軍澳居民留言力撐 「有山有海交通好」

帖文一出，隨即引起兩極化的討論。大部分留言的網民都為將軍澳平反，認為該區「不知幾正」。他們指出，區內交通方便，尤其前往港島東商業區僅需約半小時，反駁「好遠」的說法。有居民表示，「將軍澳出旺角、尖沙咀、中環、銅鑼灣都只係半個鐘左右」。

在生活配套方面，網民稱讚區內環境「舒服又乾淨」，不但「有山有海」，而且商場林立，配套完善，甚至有網民提到「幾乎每個站都有間壽司郎」，足以滿足居民日常所需。有不少居民力證，自己對將軍澳區生活非常滿意：「住到唔捨得搬」、「我由細到大都住將軍澳，唔明啲人話有咩唔方便」。

網民：最緊要自己住得開心

不過，亦有網民提出反對意見，認為將軍澳確實存在缺點。有意見指該區天氣潮濕，「一回南就室內好似落大雨咁」，而且蚊患較為嚴重。此外，食物選擇單一，多為連鎖式商場餐廳，也是部分人認為的不足之處。

這次網上爭議突顯了香港社會存在的「地區刻板印象」。大部分居住在將軍澳的網民對社區有強烈的歸屬感和認同感，並認為外界的批評源於不了解或嫉妒心態。綜合網民意見，大家普遍認為，無論居住在哪一區，「最緊要自己住得開心」，無需過分在意他人的眼光。



資料來源：Threads