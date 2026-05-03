Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

將軍澳淪最被誤解的社區？居民不滿被嘲「垃圾區、港版加沙」 列舉2大好處反擊：住到唔捨得搬

生活百科
更新時間：11:00 2026-05-03 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-03 HKT

香港各區均有其獨特面貌，但有時亦會引來一些標籤化的戲稱。近日，有網民在社交平台發文，列舉多個外界對將軍澳區的負面標籤，包括「垃圾區」、「港版加沙」、「扮上菜」等，感嘆「明明咩都冇講過，都總有班人會衝出黎話你」。此帖文引發網民熱烈討論，不少將軍澳居民紛紛現身說法，為自己所居住的社區平反。

將軍澳網上多負評？被指「扮中產拎優越感」

將軍澳區久不久就成為網上的討論話題。 （資料圖片）
將軍澳區久不久就成為網上的討論話題。 （資料圖片）
有網民在社交平台上發文大呻，指每當在網上提及將軍澳，總會惹來帶有攻擊性的批評。
有網民在社交平台上發文大呻，指每當在網上提及將軍澳，總會惹來帶有攻擊性的批評。

有網民在社交平台上發文大呻，指每當在網上提及將軍澳，總會惹來帶有攻擊性的批評，例如形容該區為「垃圾區」、「港版加沙」，甚至嘲諷居民「扮中產」、「大種乞衣區」。

該網民在帖文中詳細列出他所見過的各種標籤，例如「將軍澳狗也不Ｘ」、「垃圾堆扮上菜」、「學人拎優越感」、「將軍澳扮咩中產」等。他對這些言論感到無奈又好笑，並總結這些發表攻擊性言論的人可能是因為生活不順遂，才需在網上發洩，直言他們是「自卑變自大」。

將軍澳居民留言力撐 「有山有海交通好」

帖文一出，隨即引起兩極化的討論。大部分留言的網民都為將軍澳平反，認為該區「不知幾正」。他們指出，區內交通方便，尤其前往港島東商業區僅需約半小時，反駁「好遠」的說法。有居民表示，「將軍澳出旺角、尖沙咀、中環、銅鑼灣都只係半個鐘左右」。

在生活配套方面，網民稱讚區內環境「舒服又乾淨」，不但「有山有海」，而且商場林立，配套完善，甚至有網民提到「幾乎每個站都有間壽司郎」，足以滿足居民日常所需。有不少居民力證，自己對將軍澳區生活非常滿意：「住到唔捨得搬」、「我由細到大都住將軍澳，唔明啲人話有咩唔方便」。

網民：最緊要自己住得開心

不過，亦有網民提出反對意見，認為將軍澳確實存在缺點。有意見指該區天氣潮濕，「一回南就室內好似落大雨咁」，而且蚊患較為嚴重。此外，食物選擇單一，多為連鎖式商場餐廳，也是部分人認為的不足之處。

這次網上爭議突顯了香港社會存在的「地區刻板印象」。大部分居住在將軍澳的網民對社區有強烈的歸屬感和認同感，並認為外界的批評源於不了解或嫉妒心態。綜合網民意見，大家普遍認為，無論居住在哪一區，「最緊要自己住得開心」，無需過分在意他人的眼光。


資料來源：Threads 

 

早前報道：港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶｜史上最高頭獎今晚攪珠 總投注額破4.14億 歷來第2高
六合彩2.28億金多寶｜史上最高頭獎4注中 每注派逾5500萬元 睇下幸運兒係咪你!
社會
14小時前
公務員擁300萬公積金 歸功「運氣」零打理 專家籲適時調整 「分散投資環球及亞股 美股僅四成」
公務員擁300萬公積金 歸功「運氣」零打理 專家籲適時調整 「分散投資環球及亞股 美股僅四成」
投資理財
6小時前
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
影視圈
2026-05-02 09:00 HKT
新婚6小時夫車禍癱瘓 河南義妻守19年仍盼「生孩子」圓家
新婚6小時夫車禍癱瘓 河南義妻守19年仍盼「生孩子」圓家
即時中國
5小時前
觀塘打工仔食堂「新匯聚餐廳小廚」結業！前牛下經營30年大排檔 熟客嘆可惜︰呢間好食都冇了
觀塘打工仔食堂「新匯聚餐廳小廚」結業！前牛下經營30年大排檔 熟客嘆可惜︰呢間好食都冇了
飲食
16小時前
趙雅芝神級基因強大 餅印孫女圓眼高鼻複製「最美馮程程」 與嫲嫲同框對鏡頭做俏皮舉動
趙雅芝神級基因強大 餅印孫女圓眼高鼻複製「最美馮程程」 與嫲嫲同框對鏡頭做俏皮舉動
影視圈
3小時前
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
生活百科
2小時前
落雨唔擺遮架唔擺地下 生活智慧王教天才級掛傘秘技 一支筆搞掂晒震驚網民｜Juicy叮
落雨唔擺遮架唔擺地下 生活智慧王教天才級掛傘秘技 一支筆搞掂晒震驚網民｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
正義女神大結局丨「鄭官」周嘉洛名錶失竊之謎 監製鍾澍佳還原真相 揭鄭家姊弟最大傷痛
正義女神大結局丨「鄭官」周嘉洛名錶失竊之謎 監製鍾澍佳還原真相 揭鄭家姊弟最大傷痛
影視圈
18小時前
寒戰1994丨劉俊謙演正義警察Man爆 童年照證自小係靚仔 近年於亞洲爆紅 娶《幻愛》蔡思韵
寒戰1994丨劉俊謙演正義警察Man爆 童年照證自小係靚仔 近年於亞洲爆紅 娶《幻愛》蔡思韵
影視圈
17小時前